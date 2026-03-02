Dynamo-Flügelzange gegen Darmstadt: Bobzien liefert, Lemmer fliegt

Dresden - Was haben der 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 und Dynamo Dresden gemeinsam? Es sind die einzigen Teams in Liga zwei, die Darmstadt 98 in dieser Saison bisher bezwingen konnten. 126 Tage nach der letzten Niederlage der Lilien feierte die SGD vor 30.460 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion gegen den Aufstiegsaspiranten einen hochverdienten 3:1 (2:0)-Erfolg . In dieser Verfassung steigen die Schwarz-Gelben niemals ab!

Jakob Lemmer (25, M.) durfte gegen Darmstadt mal wieder von Beginn an ran. © Lutz Hentschel

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde Thomas Stamm (43) noch zu Ben Bobzien (22) und Jakob Lemmer (25) gefragt, warum wurde Erstgenannter zuletzt dem anderen vorgezogen?

"Manchmal hat es ja auch nicht nur etwas damit zu tun, hat er gut trainiert oder nicht gut trainiert? Hat er gut gespielt oder nicht gut gespielt? Sondern manchmal hat man auch für den jeweiligen Gegner eine Idee", so Dynamos Coach. "Und da kann es mal sein, dass man sich im einen oder anderen Spiel vielleicht eher für diesen, manchmal für den anderen Spieler entscheidet."

Gegen den Tabellenzweiten entschied er sich für beide über die Außenbahnen. Spät im ersten Durchgang zahlte sich das so richtig aus. Anfangs beide Akteure mit guten Aktionen, aber wie so oft nicht zwingend genug. "Da geht es auch viel um Zielstrebigkeit. Aber er gibt uns eine Komponente, Eins-zu-eins-Situationen auflösen zu können", so Stamm über Bobzien.

Machte die Winterleihe von Mainz 05 in der 42. Minute perfekt, als er den Ausrutscher-Ball von Patric Pfeiffer (26) in die Füße bekam, dann Darmstadts Innenverteidiger zur Notbremse zwang - Rot!