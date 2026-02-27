Unfassbar stark! Dynamo stutzt die Lilien und siegt gegen den Tabellenzweiten
Dresden - Was für eine Leistung! Dynamo Dresden hat vor 30.460 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion den Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 3:1 (2:0) geschlagen. Bei den Lilien flog Patric Pfeifer in der 42. Minute mit glatt Rot vom Platz. Danach trifft Stürmer Vincent Vermeij gleich doppelt zum 1:0 in der 45. Minute und zum 2:0 in der 45.+2.
Erst hatte Ben Bobzien auf Vermeij gepasst, der per Kopfball trifft und dann passt Niklas Hauptmann auf den Niederländer, der den Ball in die Maschen drischt. Allerdings ist der Vorteil schon wieder dahin, denn in der 53. Minute flog auch Jakob Lemmer vom Platz, er sah binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot. Doch der eingewechselte Christoph Daferner erhöhte in der 81. Minute auf 3:0. In der 90. Minute kamen die Lilien allerdings zum 3:1 durch Yosuke Furukawa.
Spielstand:
Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 3:1
Tore: 1:0 Vincent Vermeij (45. Minute), 2:0 Vincent Vemeij (45.+2), 3:0 Christoph Daferner (81. Minute), 3:1 Yosuke Furukawa
Besondere Vorkommnisse: 42. Minute Rot für Patric Pfeiffer (Darmstadt), 53. Minute Gelb-Rot für Jakob Lemmer (Dynamo Dresden)
95. Minute: Die letzten beiden Minuten laufen.
94. Minute: Jetzt wird es nochmal enorm hitzig hier. Darmstadt bekommt den Eckball und sogar Torhüter Marcel Schuhen ist vorn.
Darmstadt macht das 3:1
90. Minute: Und da ist der Ball im Tor. Die Kugel kommt von Schmidt aus zu Furukawa, der zieht ab und trifft. Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.
90. Minute: Darmstadt drückt jetzt nochmal, Tim Schreiber klärt zur Ecke und präsentiert danach eine unglaubliche Fußbabwehr.
87. Minute: Jetzt hat Lidberg nochmal die Kopfball-Chance, doch Rossipal bedrängt den Top-Stürmer ordentlich, so kommt er nicht mehr richtig mit Druck hinter den Ball.
84. Minute: Dynamo wechselt erneut. Ben Bobzien geht vom Feld, Kapitän Stefan Kutschke kommt.
Christoph Daferner erhöht für Dynamo Dresden auf 3:0
81. Minute: Das ist dem Stürmer so zu gönnen! Christoph Daferner, der zuletzt immer auf der Bank saß, kommt und macht das 3:0. Robert Wagner hatte den Ball auf Bobzien gepasst, der Schoss, doch Schuhen wehrte ab, den Abstauber hat Daferner und macht hier im Hexenkessel Rudolf-Harbig-Stadion das 3:0.
78. Minute: Auch Darmstadt wechselt: Sergio Lopez und Hiroki Akiyama gehen vom Feld, es kommen Fynn Lakenmacher und Yosuke Furukawa.
Dreifachwechsel bei Dynamo Dresden: Christoph Daferner, Lukas Boeder und Jason Ceka kommen
74. Minute: Dynamo nimmt den Dreifachwechsel vor. Für Julian Pauli kommt Lukas Boeder, für Doppel-Torschütze Vincent Vermeij kommt Christoph Daferner und für Niklas Hauptmann kommt Jason Ceka in die Partie.
72. Minute: Oh weia, das sieht nicht gut aus bei Julian Pauli. Er fällt einfach um, liegt am Boden und hält sich die rechte Wade. Lukas Boeder steht dafür jetzt schon bereit.
70. Minute: Dynamo bereitet einen Doppelwechsel vor: Jason Ceka und Christoph Daferner stehen an der Seite bereit.
67. Minute: Gute Gelegenheit für die SGD, als Hauptmann sich das Leder schnappt, aufs Tor zugeht und abzieht, doch er bekommt nicht den letzten Druck hinter den Ball, so kann Marcel Schuhen das Leder aufnehmen.
66. Minute: Und wieder ist es Schreiber, der nach einer Ecke seinen Strafraum beherrscht und zur Ecke klärt.
64. Minute: Puh, da hat die SGD Glück, dass Tim Schreiber so gut reagiert. Rossipal spielt einen ganz gefährlichen Pass, an den fast ein Darmstädter gelangt, doch der Keeper passt auf und rettet die Situation.
57. Minute: Jetzt ist es extrem hitzig hier. Marseiler legt Sterner an der Seite völlig unnötig, sieht dafür die Gelbe Karte, die Aufregung bei Dynamo ist riesig. Aber die beiden Trainer umarmen sich freundschaftlich, da Florian Kohfeldt zu Thomas Stamm rübergelaufen ist.
Kofi Amoako muss angeschlagen raus bei Dynamo Dresden, Luca Herrmann kommt
55. Minute: Kofi Amoako ist angeschlagen, für ihn kommt Luca Herrmann in die Partie.
Jakob Lemmer sieht binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot
53. Minute: Unfassbar! Der Vorteil ist weg, auch Lemmer fliegt vom Platz. Er legt Marseiler an der Strafraumgrenze und sieht Gelb-Rot.
52. Minute: Dynamo spielt gefällig vor dem Darmstädter Tor, dann verliert aber Jonas Sterner den Ball, Marseiler startet den Konter, den Lemmer unterbindet und dafür die Gelbe Karte sieht.
Die zweite Halbzeit läuft, die SGD jetzt 45 Minuten in Überzahl
46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft, in der ist die SGD jetzt 45 Minuten lang in Überzahl. Darmstadt hat einmal gewechselt und für Raoul Petretta Aleksandar Vukotiv gebracht. Die zweite Hälfte startet mit einer Pyro der Darmstädter, die der Pyro-Choreo der Dresdner im DFB-Pokal in Miniformat ähnelt.
Vincent Vermeij trifft doppelt zur 2:0-Führung für Dynamo Dresden
45. Minute: Unfassbar, was sich hier vor der Pause abspielt. Nach dem Rot für Pfeifer trifft Vincent Vermeij erst per Kopfball, danach drischt er die Kugel gleich nochmal in die Maschen zum 2:0. Das wird eine ganz heiße zweite Halbzeit. Jetzt ist erstmal Pause.
Die SGD hat sich die Führung verdient, aber es wird nach dem Abpfiff viele Diskussionen geben. Denn bei der ersten Gelben Karte von Thomas Keller gegen Lidberg, ist er der letzte Mann und sieht Gelb, auf der anderen Seite war Pfeiffer bei seiner Roten nicht der letzte Mann und fliegt trotzdem vom Platz. Beides ist durchaus vertretbar, aber es wird vor allem von der Darmstädter Seite und durch Trainer Florian Kohfeldt viel Redebedarf geben.
Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 fliegt mit glatt Rot vom Platz
42. Minute: Rot für die Lilien! Patric Pfeifer fliegt nach dem Foul gegen Ben Bobzien vom Platz.
39. Minute: Wieder das direkte und schnörkellose Passpiel der Darmstädter. Über Marseiler kommt der Ball in den Strafraum, wo Akiyama die Kugel aber bedrängt von Rossipal nicht mehr richtig trifft und Schreiber die Kugel sicher aufnehmen kann.
37. Minute: Marseiler legt Lemmer auf rechts, der fällt ordentlich, Schiedsrichter Lars Erbst zeigt sofort an, dass es Freistoß gibt. Aus dem können die Schwarz-Gelben aber kein Kapital schlagen.
35. Minute: Darmstadt probiert es mit direktem Spiel mit wenigen Pässen in die gegnerische Hälfte. So gelangt der Ball zu Petretta, der Lidberg suchen will, doch die geplante Flanke fängt Tim Schreiber im Dynamo-Tor ab.
34. Minute: Nach der Ecke für Dynamo ist es erneut Robert Wagner, der an den Ball kommt, doch sein ansehnlicher Fallrückzieher landet in den Armen von Torhüter Marcel Schuhen.
33. Minute: Wieder kommt der Ball durch Lemmer in den Sechzehner, Pfeiffer ist vor Vermeij am Kopfball und klärt.
28. Minute: Robert Wagner nimmt jetzt mal Maß bei Dynamo, doch der Schuss geht rechts am Tor vorbei.
27. Minute: Nach einer Behandlungspause ist Marseiler wieder auf dem Feld.
25. Minute: Ohne Gegnereinwirkung verletzt sich Luca Marseiler von Darmstadt bei dem Versuch, an den Ball zu gelangen. das sah erstmal nicht gut aus. Er knickt mit dem linken Sprunggelenk um.
23. Minute: Darmstadts Top-Torschütze Isac Lidberg bekommt von der Dresdner Innenverteidigung eine Sonderbewachung, dieses Mal klärt Julian Pauli stark.
22. Minute: Marseiler war jetzt mal völlig frei und kaum bedrängt, er schließt ab, aber das Leder fliegt weit über den Kasten in Richtung K-Block.
Tim Schreiber bewahrt mit Monsterparade Dynamo Dresden vor dem Rückstand
20. Minute: Mal wieder eine Monsterparade von Tim Schreiber! Der Ball kommt von links in den Strafraum, dort ist Niklas Schmidt vor Rossipal am Ball, doch Schreiber packt die Parade aus und bewahrt Dynamo vor dem Rückstand.
18. Minute: Das war jetzt richtig gefährlich! Rossipal bringt den Freistoß rein, der im Vergleich zu Vermeij kleinere Bobzien verlängert den Kopfball, dann wird Keller gelegt, sodass er nicht mehr an den Ball kommt. Die Spieler reklamieren, doch es gibt keine Überprüfung.
17. Minute: Jetzt gibt es den Standard für Dynamo, nachdem Klefisch Lemmer stoppt, doch das ist sehr weit weg vom Tor.
15. Minute: Und der nächste Freistoß für Darmstadt. Kofi Amoako trifft aus Versehen Corredor im Gesicht, Erbst entscheidet auf Freistoß. Doch der bringt den Lilien nichts ein.
13. Minute: Das wird heute noch lustig zwischen Keller und Lidberg. Schon wieder liegt der Torjäger der Darmstädter, geschoben von Keller.
9. Minute: Das war kurz gefährlich! Lemmer bringt den Ball im Sechzehner von rechts direkt auf Schuhen im Tor der Lilien, der kann die Kugel nur noch wegfausten.
Frühe Gelbe Karte für Innenverteidiger Thomas Keller von Dynamo Dresden
7. Minute: Eine ganz frühe Gelbe Karte für Thomas Keller, nach einer nicht ganz bedachten Aktion gegen Lidberg, den er ganz klar am Trikot zieht und herunterreißt. Es gibt Freistoß für Darmstadt. Der landet allerdings im Nichts und es gibt Abstoß für Dynamo.
5. Minute: Bobzien bekommt den Ball, zieht mit Tempo nach innen und sieht dann Sterner, der das Leder perfekt in den Sechzehner auf Vermeij bringt. Der kommt allerdings bedrängt von Pfeiffer, der ihn wegschubst, nicht zum Ball. Doch Lars Erbst lässt weiterlaufen, der Niederländer beschwert sich lautstark.
3. Minute: Es geht auf beiden Seiten mutig los. Erst bringt Lemmer den Ball in den Sechzehner, wo Wagner den Nachschuss nimmt, aber geblockt wird. Auf der anderen Seite bricht Corredor über rechts durch, doch Schreiber hat den Ball sicher.
1. Minute: Die Fans von Dynamo starten mit einer Pyro in die Partie.
18.30 Uhr: Der Ball zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98 rollt
Es geht los! Der Ball rollt.
18.24 Uhr: Das Stadion ist jetzt super gefüllt, gleich geht es los bei Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98
Alle haben den Weg ins Rudolf-Harbig-Stadion gefunden, es ist super gefüllt und gleich geht's los bei Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98.
18.21 Uhr: Das sagen Thomas Stamm und Florian Kohfeldt vor dem Anpfiff
Beide Trainer standen vor der Partie Rede und Antwort bei Sky.
Florian Kohfeldt: "Es ist schon auffällig, dass wir die Einzigen sind, die regelmäßig Startelfspieler ersetzen müssen, aber mir macht das nicht Sorge. Ich glaube, wir haben trotzdem definitiv eine Mannschaft auf dem Platz, die gewinnen kann. Heute erhoffe ich mir von Niklas Schmidt, dass er in die Vorbereiterrolle spielt. Es geht um die Mischung und da haben wir das Glück, das noch aufzufangen", sagt der Coach vor der Partie gegen Dynamo.
Thomas Stamm: "Paar andere Komponenten, mehr Vertikalität, er ist ein anderer Flügelspieler. Trotzdem über 90 Minuten müssen wir bei Standards von Darmstadt Höhe haben. Wir wollen heute unbedingt nachlegen", sagt der Trainer zum Wechsel von Ceka auf Lemmer und das Spiel heute.
Sören Gonther: "Dass Du nicht jedes gewinnst, war von vornherein klar, wichtig ist, dass Du die Chancen hast. Zu Null in Hannover zu spielen, das nehmen wir mit. Die Stimmung ist ungebrochen gut. Ich weiß, was es mit einem Spieler macht, wenn jeder darüber redet, dass Du zu Hause nicht gewinnst, das muss raus aus den Köpfen", sagte der Sportgeschäftsführer der SGD."
17. 53 Uhr: Die Teams von Dynamo Dresden und Darmstadt 98 machen sich warm
Beide Teams sind auf dem Rasen fürs Warmmachen angekommen. Der K-Block ist schon prall gefüllt, der Rest des Stadions noch relativ leer. Aufgrund des Streiks der DVB dürfte für den Großteil der Fans die Anreise heute beschwerlich sein.
17.19 Uhr: Zwei Änderungen in der Startelf bei Dynamo Dresden, prominenter Ausfall bei Darmstadt
Thomas Stamm nimmt bei Dynamo Dresden zwei Änderungen in der Startelf vor. Julian Pauli rückt nach seiner überstandenen Kopfverletzung wieder in die Startelf, Jakob Lemmer darf zudem auf der rechten Außenbahn für Jason Ceka ran.
Bei der SGD gibt es wie immer harte Entscheidungen: Vinko Sapina, Lars Bünning, Claudio Kammerknecht und Friedrich Müller, der zuletzt zweimal in der Startelf war, sind nicht im Kader. Er leidet an Fußproblemen.
Bei Darmstadt gibt es einen prominenten Ausfall: Stürmer Fraser Hornby fehlt, er steht aufgrund von Oberschenkelproblemen gar nicht im Kader. Damit ist das erfolgreiche Sturm-Duo mit Isac Lidberg gesprengt. Für Hornby beginnt Hiroki Akiyama, zudem startet Luca Marseiler für den gesperrten Marco Richter (5. Gelbe) und Raoul Petretta feiert sein Startelf-Debüt, rückt für Fabian Holland in die Anfangsformation.
17.11 Uhr: Die Mannschaften von Dynamo Dresden und SV Darmstadt 98 sind da
Um 16.59 Uhr sind zuerst die Gäste aus Darmstadt am Rudolf-Harbig-Stadion eingetroffen.
Eine Minute später kam dann auch der Mannschaftsbus von Dynamo am eigenen Wohnzimmer an.
16.43 Uhr: Am Rudolf-Harbig-Stadion fährt heute wirklich nichts
Auf den Anzeigetafeln der Haltestellen rund ums Stadion weisen die DVB nochmals auf die Ausfälle der einzelnen Tram-Linien aufgrund des Streiks hin.
Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die SGD-Kicker auf dem Rasen keinen Totalausfall erleben.
16.24 Uhr: Am Rudolf-Harbig-Stadion ist noch nicht allzu viel los
Ob's am Streik liegt!?
Viel los ist am Aufgang zum K-Block noch nicht, auch wenn’s gleich ins Stadion geht.
16.10 Uhr: Hier wird die Begegnung von Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98 heute übertragen
Freitagabend, Flutlicht, das gibt es leider nur für Abonnenten von Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie live im Einzelspiel oder in der Konferenz mit der Parallel-Begegnung von Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum.
Moderator aus Dresden ist Yannick Erkenbrecher, Experte Torsten Mattuschka. Das Dynamo-Spiel kommentiert Joachim Hebel. In der Konferenz, in der der Fokus auf der Begegnung in Elbflorenz liegt, ist Klaus Veltmann zu hören.
15.50 Uhr: Die Bilanz gegen den SV Darmstadt 98 spricht nicht für Dynamo Dresden
Die SGD hat wirklich gar keine gute Bilanz gegen den SV Darmstadt 98. In elf gespielten Partien gelang Dynamo Dresden ein einziger Sieg am 22. September 2018 mit dem 4:1-Heimerfolg in der 2. Bundesliga. Damals schossen Moussa Koné (Zweifachtorschütze), Patrick Ebert und Philip Heise die Tore für die SGD.
Ansonsten ging die Sportgemeinschaft achtmal als Verlierer vom Platz, darunter zweimal im DFB-Pokal. Zudem gab es zwei Unentschieden. Auch im Hinspiel mussten sich die Schwarz-Gelben geschlagen geben, unterlagen am Böllenfalltor mit 0:2.
15.30 Uhr: Der DFB schickt Schiedsrichter Lars Erbst zur Partie Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98
Der DFB schickt am heutigen Freitagabend Schiedsrichter Lars Erbst (31) aus Baden-Württemberg nach Dresden. Er hat Dynamo in dieser Saison bereits zweimal gepfiffen.
Zum Auftakt gleich bei der 2:3-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth, aber auch beim 2:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum. Allerdings hat die SGD gar keine guten Erinnerungen aus der 3. Liga an ihn. Denn beim leider legendären 1:4 beim SV Meppen, mit dem die SGD damals den Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielte, stellte er Verteidiger Kyu-Hyun Park unberechtigterweise mit Gelb-Rot vom Feld. Für Darmstadt steht unter ihm das torlose Remis daheim gegen Hertha BSC zu Buche.
Erbst assistieren heute Manuel Bergmann und Cengiz Kabalakli an den Linien. Vierter Offizieller ist Alexander Sather und im Kölner Videokeller sitten Guido Winkmann und Mike Pickel.
15.10 Uhr: Diese Profis spielten schon für Dynamo Dresden und den SV Darmstadt 98
Die Liste der Spieler, die schon für beide Vereine aufliefen, ist wirklich lang. Angefangen bei Torhüter Ignjac Kresic, der 1999 vom SV Darmstadt 98 zu Dynamo wechselte, über Goran Skledezic und den Brüdern Sascha sowie Benjamin Lense, die nacheinander 2000 und 2001 von der SGD zu den Lilien wechselten.
Nach dem Abstieg von Dynamo 2014 schlossen sich mit Tobias Kempe und Romain Brégerie Darmstadt an, schon ein Jahr zuvor wechselte der von Alemannia Aachen ausgeliehene Marcel Heller ans Böllenfalltor.
Danach waren es noch Erich Berko (2019) und Paul Will (2024), die von Dresden nach Darmstadt gingen, Yannick Stark kam 2020 von den Lilien zu den Schwarz-Gelben.
14.50 Uhr: Gelb-Alarm! Diesen Spielern von Dynamo Dresden droht bei der Karte heute die Sperre
Drei Spieler von Dynamo Dresden müssen heute aufpassen, wenn sie nicht die kommende Begegnung beim Karlsruher SC verpassen wollen.
Die beiden Kapitän Stefan Kutschke, Vize-Kapitän Niklas Hauptmann sowie Robert Wagner haben vier Gelbe Kartons auf dem Konto, sehen sie heute erneut Gelb, treten sie die Reise ins Badische am kommenden Wochenende nicht mit an.
14.30 Uhr: So ist die personelle Lage beim SV Darmstadt 98 vor dem Duell bei Dynamo Dresden
Genauso wie Thomas Stamm heute aus dem Vollen schöpfen kann, sieht es auch beim Gegner vom SV Darmstadt 98 gut aus. Nur Matthias Bader (Meniskus-OP), Bartosz Bialek (Sprunggelenk) und Marco Richter (5. Gelbe Karte) fehlen.
14.10 Uhr: So schwärmt Florian Kohfeldt, Trainer vom SV Darmstadt 98, von Dynamo Dresden
Vor der Partie gegen Dynamo Dresden hat der Trainer des SV Darmstadt 98, Florian Kohfeldt, extrem von Dynamo Dresden geschwärmt.
Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte er: "Ich habe das auch zur Mannschaft gesagt, ich durfte jetzt in den zehn Jahren, in denen ich jetzt Profifußball mache, ich glaube jedes Erstliga-Stadion in Deutschland spielen und jetzt auch schon einige Zweitliga-Stadien, aber Dresden am Flutlichtabend ist schon Top fünf in Deutschland und deshalb freuen wir uns auf dieses weitere emotionale Spiel." Zudem sagte er: "Und was da auf uns zukommt, ist für mich Fußballromantik pur. Ich liebe das!"
Ein großes Lob also für die Fans, das Stadion und Dynamo. Die Punkte möchte der Coach natürlich heute Abend trotzdem nicht dem Gegner überlassen.
13.50 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Spiel gegen den Darmstadt 98
Das hat es in dieser Saison selten gegeben: Trainer Thomas Stamm kann bei Dynamo Dresden heute vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 fast aus dem Vollen schöpfen.
Lediglich der Langzeitverletzte Lennart Grill fehlt. Ansonsten haben alle ihre Blessuren kuriert, auch Julian Pauli, um den man sich nach seinen zwei Kopftreffern gegen den FC Schalke 04 Sorgen machen musste, steht wieder zur Verfügung.
Die gute Ausgangslage führt aber auch dazu, dass der Coach heute die Qual der Wahl hat. Schon zuletzt mussten einige Spieler, die in der Hinrunde spielten, sogar auf der Tribüne sitzen wie Vinko Sapina, Claudio Kammerknecht oder Lars Bünning, der heute seinen 28. Geburtstag feiert.
13.30 Uhr: Streik in Dresden! Das müssen die Fans von Dynamo Dresden heute alles beachten
In Dresden streiken am Freitag die DVB. Das heißt, dass Ihr nicht mit der Straßenbahn zum Stadion anreisen könnt. Wichtig ist, dass sich die Fans frühzeitig informieren, wie sie zur Partie von Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 kommen.
Die S-Bahnen der VVO können wie gewohnt bis zum Haltepunkt Strehlen oder dem Hauptbahnhof genutzt werden, von dort geht es per Fußmarsch zum Stadion. Da viele diese Variante in Betracht ziehen werden, sollte genug Zeit dafür eingeplant werden.
Die Buslinie 66 fährt und kann nach jetzigem Stand genutzt werden. Sie hält am Hauptbahnhof, der Gret-Palucca-Straße, der Uhlandstraße und dem Strehlener Platz. Von dort aus ist das Stadion fußläufig gut erreichbar.
Zudem können die Fahrräder der DVB, die MOBIbikes genutzt werden. Für Abo-Monatskarten-Inhaber ist die Nutzung für 30 Minuten ohnehin kostenlos, am Streiktag sogar für alle. Abgerechnet und genutzt wird über die MOBIApp. Wichtig ist nur, dass die Räder nicht direkt am Stadioneingang abgestellt werden. Zudem gilt eine Sperrzone am Stadion, in der fürs Abstellen hohe Gebühren fällig werden. Informiert Euch über die Abstellmöglichkeiten in der App.
Natürlich können auch private Fahrräder genutzt werden, sollten aber keinesfalls direkt vor dem Stadioneingang abgestellt werden.
Wer von weiter weg kommt und aufs Auto angewiesen ist, sollte die Parkmöglichkeiten, die etwas weiter vom Stadion entfernt sind, in Betracht ziehen. Im direkten Stadionumfeld gibt es nur ganz wenig Parkmöglichkeiten. Zudem findet am Freitag stets der Wochenmarkt auf der Lingnerallee statt, was ein frühzeitiges Abstellen ebenfalls nicht möglich macht.
Alle wichtigen Informationen gibt es auf der Homepage der DVB.
Nicht wundern, wenn ihr dennoch am Stadion die gewohnten gelben Busse seht: Es fahren die Shuttle-Busse für die Fans der Lilien, da dies Teil des Sicherheitskonzepts ist und gewährleistet werden muss, sonst hätte die Partie womöglich nicht stattfinden können.
27. Februar, 13.10 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga
Hallo und herzlich willkommen an diesem schönen Frühlingstag zum Liveticker für die Partie der SG Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga.
Wir berichten für Euch hier live und in Farbe und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen rund um das Spiel.
