Unfassbar stark! Dynamo stutzt die Lilien und siegt gegen den Tabellenzweiten

Dynamo Dresden stutzt die Lilien und siegt gegen Tabellenzweiten Darmstadt 98

Von Tina Hofmann

Dresden - Was für eine Leistung! Dynamo Dresden hat vor 30.460 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion den Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 3:1 (2:0) geschlagen. Bei den Lilien flog Patric Pfeifer in der 42. Minute mit glatt Rot vom Platz. Danach trifft Stürmer Vincent Vermeij gleich doppelt zum 1:0 in der 45. Minute und zum 2:0 in der 45.+2.

Erst hatte Ben Bobzien auf Vermeij gepasst, der per Kopfball trifft und dann passt Niklas Hauptmann auf den Niederländer, der den Ball in die Maschen drischt. Allerdings ist der Vorteil schon wieder dahin, denn in der 53. Minute flog auch Jakob Lemmer vom Platz, er sah binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot. Doch der eingewechselte Christoph Daferner erhöhte in der 81. Minute auf 3:0. In der 90. Minute kamen die Lilien allerdings zum 3:1 durch Yosuke Furukawa.

Spielstand:

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 3:1

Tore: 1:0 Vincent Vermeij (45. Minute), 2:0 Vincent Vemeij (45.+2), 3:0 Christoph Daferner (81. Minute), 3:1 Yosuke Furukawa

Besondere Vorkommnisse: 42. Minute Rot für Patric Pfeiffer (Darmstadt), 53. Minute Gelb-Rot für Jakob Lemmer (Dynamo Dresden)

Wir berichten für Euch vor dem Anpfiff, während der Partie und nach dem Ende in unserem Liveticker.

95. Minute: Die letzten beiden Minuten laufen.

94. Minute: Jetzt wird es nochmal enorm hitzig hier. Darmstadt bekommt den Eckball und sogar Torhüter Marcel Schuhen ist vorn.

Darmstadt macht das 3:1

90. Minute: Und da ist der Ball im Tor. Die Kugel kommt von Schmidt aus zu Furukawa, der zieht ab und trifft. Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Darmstadt drückt jetzt nochmal, Tim Schreiber klärt zur Ecke und präsentiert danach eine unglaubliche Fußbabwehr.

87. Minute: Jetzt hat Lidberg nochmal die Kopfball-Chance, doch Rossipal bedrängt den Top-Stürmer ordentlich, so kommt er nicht mehr richtig mit Druck hinter den Ball.

84. Minute: Dynamo wechselt erneut. Ben Bobzien geht vom Feld, Kapitän Stefan Kutschke kommt.

Christoph Daferner erhöht für Dynamo Dresden auf 3:0

81. Minute: Das ist dem Stürmer so zu gönnen! Christoph Daferner, der zuletzt immer auf der Bank saß, kommt und macht das 3:0. Robert Wagner hatte den Ball auf Bobzien gepasst, der Schoss, doch Schuhen wehrte ab, den Abstauber hat Daferner und macht hier im Hexenkessel Rudolf-Harbig-Stadion das 3:0.

78. Minute: Auch Darmstadt wechselt: Sergio Lopez und Hiroki Akiyama gehen vom Feld, es kommen Fynn Lakenmacher und Yosuke Furukawa.

Dreifachwechsel bei Dynamo Dresden: Christoph Daferner, Lukas Boeder und Jason Ceka kommen

74. Minute: Dynamo nimmt den Dreifachwechsel vor. Für Julian Pauli kommt Lukas Boeder, für Doppel-Torschütze Vincent Vermeij kommt Christoph Daferner und für Niklas Hauptmann kommt Jason Ceka in die Partie.

72. Minute: Oh weia, das sieht nicht gut aus bei Julian Pauli. Er fällt einfach um, liegt am Boden und hält sich die rechte Wade. Lukas Boeder steht dafür jetzt schon bereit.

70. Minute: Dynamo bereitet einen Doppelwechsel vor: Jason Ceka und Christoph Daferner stehen an der Seite bereit.

67. Minute: Gute Gelegenheit für die SGD, als Hauptmann sich das Leder schnappt, aufs Tor zugeht und abzieht, doch er bekommt nicht den letzten Druck hinter den Ball, so kann Marcel Schuhen das Leder aufnehmen.

66. Minute: Und wieder ist es Schreiber, der nach einer Ecke seinen Strafraum beherrscht und zur Ecke klärt.

64. Minute: Puh, da hat die SGD Glück, dass Tim Schreiber so gut reagiert. Rossipal spielt einen ganz gefährlichen Pass, an den fast ein Darmstädter gelangt, doch der Keeper passt auf und rettet die Situation.

57. Minute: Jetzt ist es extrem hitzig hier. Marseiler legt Sterner an der Seite völlig unnötig, sieht dafür die Gelbe Karte, die Aufregung bei Dynamo ist riesig. Aber die beiden Trainer umarmen sich freundschaftlich, da Florian Kohfeldt zu Thomas Stamm rübergelaufen ist.

Kofi Amoako muss angeschlagen raus bei Dynamo Dresden, Luca Herrmann kommt

55. Minute: Kofi Amoako ist angeschlagen, für ihn kommt Luca Herrmann in die Partie.

Jakob Lemmer sieht binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot

53. Minute: Unfassbar! Der Vorteil ist weg, auch Lemmer fliegt vom Platz. Er legt Marseiler an der Strafraumgrenze und sieht Gelb-Rot.

52. Minute: Dynamo spielt gefällig vor dem Darmstädter Tor, dann verliert aber Jonas Sterner den Ball, Marseiler startet den Konter, den Lemmer unterbindet und dafür die Gelbe Karte sieht.

Die zweite Halbzeit läuft, die SGD jetzt 45 Minuten in Überzahl

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft, in der ist die SGD jetzt 45 Minuten lang in Überzahl. Darmstadt hat einmal gewechselt und für Raoul Petretta Aleksandar Vukotiv gebracht. Die zweite Hälfte startet mit einer Pyro der Darmstädter, die der Pyro-Choreo der Dresdner im DFB-Pokal in Miniformat ähnelt.

Im Darmstädter Block ging es mit einer Pryro in die zweite Halbzeit.
Im Darmstädter Block ging es mit einer Pryro in die zweite Halbzeit.

Vincent Vermeij trifft doppelt zur 2:0-Führung für Dynamo Dresden

45. Minute: Unfassbar, was sich hier vor der Pause abspielt. Nach dem Rot für Pfeifer trifft Vincent Vermeij erst per Kopfball, danach drischt er die Kugel gleich nochmal in die Maschen zum 2:0. Das wird eine ganz heiße zweite Halbzeit. Jetzt ist erstmal Pause.

Die SGD hat sich die Führung verdient, aber es wird nach dem Abpfiff viele Diskussionen geben. Denn bei der ersten Gelben Karte von Thomas Keller gegen Lidberg, ist er der letzte Mann und sieht Gelb, auf der anderen Seite war Pfeiffer bei seiner Roten nicht der letzte Mann und fliegt trotzdem vom Platz. Beides ist durchaus vertretbar, aber es wird vor allem von der Darmstädter Seite und durch Trainer Florian Kohfeldt viel Redebedarf geben.

Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 fliegt mit glatt Rot vom Platz

42. Minute: Rot für die Lilien! Patric Pfeifer fliegt nach dem Foul gegen Ben Bobzien vom Platz.

Schiedsrichter Lars Erbst zeigt Patric Pfeiffer glatt Rot.
Schiedsrichter Lars Erbst zeigt Patric Pfeiffer glatt Rot.

39. Minute: Wieder das direkte und schnörkellose Passpiel der Darmstädter. Über Marseiler kommt der Ball in den Strafraum, wo Akiyama die Kugel aber bedrängt von Rossipal nicht mehr richtig trifft und Schreiber die Kugel sicher aufnehmen kann.

37. Minute: Marseiler legt Lemmer auf rechts, der fällt ordentlich, Schiedsrichter Lars Erbst zeigt sofort an, dass es Freistoß gibt. Aus dem können die Schwarz-Gelben aber kein Kapital schlagen.

35. Minute: Darmstadt probiert es mit direktem Spiel mit wenigen Pässen in die gegnerische Hälfte. So gelangt der Ball zu Petretta, der Lidberg suchen will, doch die geplante Flanke fängt Tim Schreiber im Dynamo-Tor ab.

34. Minute: Nach der Ecke für Dynamo ist es erneut Robert Wagner, der an den Ball kommt, doch sein ansehnlicher Fallrückzieher landet in den Armen von Torhüter Marcel Schuhen.

33. Minute: Wieder kommt der Ball durch Lemmer in den Sechzehner, Pfeiffer ist vor Vermeij am Kopfball und klärt.

28. Minute: Robert Wagner nimmt jetzt mal Maß bei Dynamo, doch der Schuss geht rechts am Tor vorbei.

27. Minute: Nach einer Behandlungspause ist Marseiler wieder auf dem Feld.

25. Minute: Ohne Gegnereinwirkung verletzt sich Luca Marseiler von Darmstadt bei dem Versuch, an den Ball zu gelangen. das sah erstmal nicht gut aus. Er knickt mit dem linken Sprunggelenk um.

23. Minute: Darmstadts Top-Torschütze Isac Lidberg bekommt von der Dresdner Innenverteidigung eine Sonderbewachung, dieses Mal klärt Julian Pauli stark.

22. Minute: Marseiler war jetzt mal völlig frei und kaum bedrängt, er schließt ab, aber das Leder fliegt weit über den Kasten in Richtung K-Block.

Tim Schreiber bewahrt mit Monsterparade Dynamo Dresden vor dem Rückstand

20. Minute: Mal wieder eine Monsterparade von Tim Schreiber! Der Ball kommt von links in den Strafraum, dort ist Niklas Schmidt vor Rossipal am Ball, doch Schreiber packt die Parade aus und bewahrt Dynamo vor dem Rückstand.

18. Minute: Das war jetzt richtig gefährlich! Rossipal bringt den Freistoß rein, der im Vergleich zu Vermeij kleinere Bobzien verlängert den Kopfball, dann wird Keller gelegt, sodass er nicht mehr an den Ball kommt. Die Spieler reklamieren, doch es gibt keine Überprüfung.

17. Minute: Jetzt gibt es den Standard für Dynamo, nachdem Klefisch Lemmer stoppt, doch das ist sehr weit weg vom Tor.

15. Minute: Und der nächste Freistoß für Darmstadt. Kofi Amoako trifft aus Versehen Corredor im Gesicht, Erbst entscheidet auf Freistoß. Doch der bringt den Lilien nichts ein.

13. Minute: Das wird heute noch lustig zwischen Keller und Lidberg. Schon wieder liegt der Torjäger der Darmstädter, geschoben von Keller.

9. Minute: Das war kurz gefährlich! Lemmer bringt den Ball im Sechzehner von rechts direkt auf Schuhen im Tor der Lilien, der kann die Kugel nur noch wegfausten.

Frühe Gelbe Karte für Innenverteidiger Thomas Keller von Dynamo Dresden

7. Minute: Eine ganz frühe Gelbe Karte für Thomas Keller, nach einer nicht ganz bedachten Aktion gegen Lidberg, den er ganz klar am Trikot zieht und herunterreißt. Es gibt Freistoß für Darmstadt. Der landet allerdings im Nichts und es gibt Abstoß für Dynamo.

5. Minute: Bobzien bekommt den Ball, zieht mit Tempo nach innen und sieht dann Sterner, der das Leder perfekt in den Sechzehner auf Vermeij bringt. Der kommt allerdings bedrängt von Pfeiffer, der ihn wegschubst, nicht zum Ball. Doch Lars Erbst lässt weiterlaufen, der Niederländer beschwert sich lautstark.

3. Minute: Es geht auf beiden Seiten mutig los. Erst bringt Lemmer den Ball in den Sechzehner, wo Wagner den Nachschuss nimmt, aber geblockt wird. Auf der anderen Seite bricht Corredor über rechts durch, doch Schreiber hat den Ball sicher.

1. Minute: Die Fans von Dynamo starten mit einer Pyro in die Partie.

Die Fans von Dynamo Dresden starteten mit Pyro in die Partie.
Die Fans von Dynamo Dresden starteten mit Pyro in die Partie.

18.30 Uhr: Der Ball zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98 rollt

Es geht los! Der Ball rollt.

Titelfoto: Bildmontage:

