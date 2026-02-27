Unfassbar stark! Dynamo stutzt die Lilien und siegt gegen den Tabellenzweiten

Fortsetzung des Artikels laden

18.24 Uhr: Das Stadion ist jetzt super gefüllt, gleich geht es los bei Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98

Alle haben den Weg ins Rudolf-Harbig-Stadion gefunden, es ist super gefüllt und gleich geht's los bei Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98.

18.21 Uhr: Das sagen Thomas Stamm und Florian Kohfeldt vor dem Anpfiff

Beide Trainer standen vor der Partie Rede und Antwort bei Sky. Florian Kohfeldt: "Es ist schon auffällig, dass wir die Einzigen sind, die regelmäßig Startelfspieler ersetzen müssen, aber mir macht das nicht Sorge. Ich glaube, wir haben trotzdem definitiv eine Mannschaft auf dem Platz, die gewinnen kann. Heute erhoffe ich mir von Niklas Schmidt, dass er in die Vorbereiterrolle spielt. Es geht um die Mischung und da haben wir das Glück, das noch aufzufangen", sagt der Coach vor der Partie gegen Dynamo. Thomas Stamm: "Paar andere Komponenten, mehr Vertikalität, er ist ein anderer Flügelspieler. Trotzdem über 90 Minuten müssen wir bei Standards von Darmstadt Höhe haben. Wir wollen heute unbedingt nachlegen", sagt der Trainer zum Wechsel von Ceka auf Lemmer und das Spiel heute. Sören Gonther: "Dass Du nicht jedes gewinnst, war von vornherein klar, wichtig ist, dass Du die Chancen hast. Zu Null in Hannover zu spielen, das nehmen wir mit. Die Stimmung ist ungebrochen gut. Ich weiß, was es mit einem Spieler macht, wenn jeder darüber redet, dass Du zu Hause nicht gewinnst, das muss raus aus den Köpfen", sagte der Sportgeschäftsführer der SGD."

Thomas Stamm, Trainer von Dynamo Dresden, und Florian Kohfeldt, Coach des SV Darmstadt 98, stand vor dem Spiel Rede und Antwort. © Imago / Eibner

17. 53 Uhr: Die Teams von Dynamo Dresden und Darmstadt 98 machen sich warm

Beide Teams sind auf dem Rasen fürs Warmmachen angekommen. Der K-Block ist schon prall gefüllt, der Rest des Stadions noch relativ leer. Aufgrund des Streiks der DVB dürfte für den Großteil der Fans die Anreise heute beschwerlich sein.

17.19 Uhr: Zwei Änderungen in der Startelf bei Dynamo Dresden, prominenter Ausfall bei Darmstadt

Thomas Stamm nimmt bei Dynamo Dresden zwei Änderungen in der Startelf vor. Julian Pauli rückt nach seiner überstandenen Kopfverletzung wieder in die Startelf, Jakob Lemmer darf zudem auf der rechten Außenbahn für Jason Ceka ran. Bei der SGD gibt es wie immer harte Entscheidungen: Vinko Sapina, Lars Bünning, Claudio Kammerknecht und Friedrich Müller, der zuletzt zweimal in der Startelf war, sind nicht im Kader. Er leidet an Fußproblemen. Bei Darmstadt gibt es einen prominenten Ausfall: Stürmer Fraser Hornby fehlt, er steht aufgrund von Oberschenkelproblemen gar nicht im Kader. Damit ist das erfolgreiche Sturm-Duo mit Isac Lidberg gesprengt. Für Hornby beginnt Hiroki Akiyama, zudem startet Luca Marseiler für den gesperrten Marco Richter (5. Gelbe) und Raoul Petretta feiert sein Startelf-Debüt, rückt für Fabian Holland in die Anfangsformation.

Die Aufstellungen von Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98. © TAG24/Tina Hofman

17.11 Uhr: Die Mannschaften von Dynamo Dresden und SV Darmstadt 98 sind da

Um 16.59 Uhr sind zuerst die Gäste aus Darmstadt am Rudolf-Harbig-Stadion eingetroffen. Eine Minute später kam dann auch der Mannschaftsbus von Dynamo am eigenen Wohnzimmer an.

Die Lilien sind als Erstes am EHS angekommen. © TAG24/Tina Hofmann

Kurz darauf trudelten auch die SGD-Profis ein. © TAG24/Tina Hofmann

16.43 Uhr: Am Rudolf-Harbig-Stadion fährt heute wirklich nichts

Auf den Anzeigetafeln der Haltestellen rund ums Stadion weisen die DVB nochmals auf die Ausfälle der einzelnen Tram-Linien aufgrund des Streiks hin. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die SGD-Kicker auf dem Rasen keinen Totalausfall erleben.

Wer heute bis zur Haltestelle Georg-Arnhold-Bad will, muss Auto, Fahrrad oder seine Beine in die Hand nehmen. © TAG24/Tina Hofmann

16.24 Uhr: Am Rudolf-Harbig-Stadion ist noch nicht allzu viel los

Ob's am Streik liegt!? Viel los ist am Aufgang zum K-Block noch nicht, auch wenn’s gleich ins Stadion geht.

Gut zwei Stunden vor dem Anpfiff haben noch nicht viele Fans den Weg zum RHS gefunden. Das ist in Dresden heute aber auch kein leichtes Unterfangen. © TAG24/Tina Hofmann

16.10 Uhr: Hier wird die Begegnung von Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98 heute übertragen

Freitagabend, Flutlicht, das gibt es leider nur für Abonnenten von Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie live im Einzelspiel oder in der Konferenz mit der Parallel-Begegnung von Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum. Moderator aus Dresden ist Yannick Erkenbrecher, Experte Torsten Mattuschka. Das Dynamo-Spiel kommentiert Joachim Hebel. In der Konferenz, in der der Fokus auf der Begegnung in Elbflorenz liegt, ist Klaus Veltmann zu hören.

Das Dynamo-Spiel am Freitagabend läuft ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky. © Robert Michael/dpa

15.50 Uhr: Die Bilanz gegen den SV Darmstadt 98 spricht nicht für Dynamo Dresden

Die SGD hat wirklich gar keine gute Bilanz gegen den SV Darmstadt 98. In elf gespielten Partien gelang Dynamo Dresden ein einziger Sieg am 22. September 2018 mit dem 4:1-Heimerfolg in der 2. Bundesliga. Damals schossen Moussa Koné (Zweifachtorschütze), Patrick Ebert und Philip Heise die Tore für die SGD. Ansonsten ging die Sportgemeinschaft achtmal als Verlierer vom Platz, darunter zweimal im DFB-Pokal. Zudem gab es zwei Unentschieden. Auch im Hinspiel mussten sich die Schwarz-Gelben geschlagen geben, unterlagen am Böllenfalltor mit 0:2.

In der Vergangenheit lief es für Jonas Sterner (l.) und Dynamo nicht gerade rund gegen die Lilien. © Lutz Hentschel

15.30 Uhr: Der DFB schickt Schiedsrichter Lars Erbst zur Partie Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98

Der DFB schickt am heutigen Freitagabend Schiedsrichter Lars Erbst (31) aus Baden-Württemberg nach Dresden. Er hat Dynamo in dieser Saison bereits zweimal gepfiffen. Zum Auftakt gleich bei der 2:3-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth, aber auch beim 2:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum. Allerdings hat die SGD gar keine guten Erinnerungen aus der 3. Liga an ihn. Denn beim leider legendären 1:4 beim SV Meppen, mit dem die SGD damals den Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielte, stellte er Verteidiger Kyu-Hyun Park unberechtigterweise mit Gelb-Rot vom Feld. Für Darmstadt steht unter ihm das torlose Remis daheim gegen Hertha BSC zu Buche. Erbst assistieren heute Manuel Bergmann und Cengiz Kabalakli an den Linien. Vierter Offizieller ist Alexander Sather und im Kölner Videokeller sitten Guido Winkmann und Mike Pickel.

Schiedsrichter Lars Erbst (31) vom FC Gerlingen pfeift das Spiel heute. © Picture Point / Sven Sonntag

Dynamo wird das Trauma von Meppen wohl auch immer mit Lars Erbst verbinden. © Picture Point / Sven Sonntag

15.10 Uhr: Diese Profis spielten schon für Dynamo Dresden und den SV Darmstadt 98

Die Liste der Spieler, die schon für beide Vereine aufliefen, ist wirklich lang. Angefangen bei Torhüter Ignjac Kresic, der 1999 vom SV Darmstadt 98 zu Dynamo wechselte, über Goran Skledezic und den Brüdern Sascha sowie Benjamin Lense, die nacheinander 2000 und 2001 von der SGD zu den Lilien wechselten. Nach dem Abstieg von Dynamo 2014 schlossen sich mit Tobias Kempe und Romain Brégerie Darmstadt an, schon ein Jahr zuvor wechselte der von Alemannia Aachen ausgeliehene Marcel Heller ans Böllenfalltor. Danach waren es noch Erich Berko (2019) und Paul Will (2024), die von Dresden nach Darmstadt gingen, Yannick Stark kam 2020 von den Lilien zu den Schwarz-Gelben.

Marcel Heller (l.), Romain Brégerie (3.v.l.) und Tobias Kemper (2.v.r.) spielten für die SGD, aber auch den SV Darmstadt 98. © Imago / Eibner

14.50 Uhr: Gelb-Alarm! Diesen Spielern von Dynamo Dresden droht bei der Karte heute die Sperre

Drei Spieler von Dynamo Dresden müssen heute aufpassen, wenn sie nicht die kommende Begegnung beim Karlsruher SC verpassen wollen. Die beiden Kapitän Stefan Kutschke, Vize-Kapitän Niklas Hauptmann sowie Robert Wagner haben vier Gelbe Kartons auf dem Konto, sehen sie heute erneut Gelb, treten sie die Reise ins Badische am kommenden Wochenende nicht mit an.

Niklas Hauptmann muss heute aufpassen, der Vizekapitän von Dynamo Dresden ist bereits mit vier Gelben Karten ausgestattet. © PICTURE POINT / S. Sonntag

14.30 Uhr: So ist die personelle Lage beim SV Darmstadt 98 vor dem Duell bei Dynamo Dresden

Genauso wie Thomas Stamm heute aus dem Vollen schöpfen kann, sieht es auch beim Gegner vom SV Darmstadt 98 gut aus. Nur Matthias Bader (Meniskus-OP), Bartosz Bialek (Sprunggelenk) und Marco Richter (5. Gelbe Karte) fehlen.

Marco Richter (verdeckt) sah gegen Fortuna Düsseldorf seine 5. Gelbe Karte und fehlt heute gegen Dynamo Dresden. © Imago / Jan Huebner

14.10 Uhr: So schwärmt Florian Kohfeldt, Trainer vom SV Darmstadt 98, von Dynamo Dresden

Vor der Partie gegen Dynamo Dresden hat der Trainer des SV Darmstadt 98, Florian Kohfeldt, extrem von Dynamo Dresden geschwärmt. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte er: "Ich habe das auch zur Mannschaft gesagt, ich durfte jetzt in den zehn Jahren, in denen ich jetzt Profifußball mache, ich glaube jedes Erstliga-Stadion in Deutschland spielen und jetzt auch schon einige Zweitliga-Stadien, aber Dresden am Flutlichtabend ist schon Top fünf in Deutschland und deshalb freuen wir uns auf dieses weitere emotionale Spiel." Zudem sagte er: "Und was da auf uns zukommt, ist für mich Fußballromantik pur. Ich liebe das!" Ein großes Lob also für die Fans, das Stadion und Dynamo. Die Punkte möchte der Coach natürlich heute Abend trotzdem nicht dem Gegner überlassen.

Florian Kohfeldt, Trainer des SV Darmstadt 98, schwärmt vor dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden von der Atmosphäre im Rudolf-Harbig-Stadion. © Picture Point / Gabor Krieg

13.50 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Spiel gegen den Darmstadt 98

Das hat es in dieser Saison selten gegeben: Trainer Thomas Stamm kann bei Dynamo Dresden heute vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der Langzeitverletzte Lennart Grill fehlt. Ansonsten haben alle ihre Blessuren kuriert, auch Julian Pauli, um den man sich nach seinen zwei Kopftreffern gegen den FC Schalke 04 Sorgen machen musste, steht wieder zur Verfügung. Die gute Ausgangslage führt aber auch dazu, dass der Coach heute die Qual der Wahl hat. Schon zuletzt mussten einige Spieler, die in der Hinrunde spielten, sogar auf der Tribüne sitzen wie Vinko Sapina, Claudio Kammerknecht oder Lars Bünning, der heute seinen 28. Geburtstag feiert.

Julian Pauli steht nach seiner Verletzung am Kopf für Dynamo Dresden heute gegen den SV Darmstadt 98 wieder zur Verfügung. © Lutz Hentschel

13.30 Uhr: Streik in Dresden! Das müssen die Fans von Dynamo Dresden heute alles beachten

In Dresden streiken am Freitag die DVB. Das heißt, dass Ihr nicht mit der Straßenbahn zum Stadion anreisen könnt. Wichtig ist, dass sich die Fans frühzeitig informieren, wie sie zur Partie von Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 kommen. Die S-Bahnen der VVO können wie gewohnt bis zum Haltepunkt Strehlen oder dem Hauptbahnhof genutzt werden, von dort geht es per Fußmarsch zum Stadion. Da viele diese Variante in Betracht ziehen werden, sollte genug Zeit dafür eingeplant werden. Die Buslinie 66 fährt und kann nach jetzigem Stand genutzt werden. Sie hält am Hauptbahnhof, der Gret-Palucca-Straße, der Uhlandstraße und dem Strehlener Platz. Von dort aus ist das Stadion fußläufig gut erreichbar. Zudem können die Fahrräder der DVB, die MOBIbikes genutzt werden. Für Abo-Monatskarten-Inhaber ist die Nutzung für 30 Minuten ohnehin kostenlos, am Streiktag sogar für alle. Abgerechnet und genutzt wird über die MOBIApp. Wichtig ist nur, dass die Räder nicht direkt am Stadioneingang abgestellt werden. Zudem gilt eine Sperrzone am Stadion, in der fürs Abstellen hohe Gebühren fällig werden. Informiert Euch über die Abstellmöglichkeiten in der App. Natürlich können auch private Fahrräder genutzt werden, sollten aber keinesfalls direkt vor dem Stadioneingang abgestellt werden. Wer von weiter weg kommt und aufs Auto angewiesen ist, sollte die Parkmöglichkeiten, die etwas weiter vom Stadion entfernt sind, in Betracht ziehen. Im direkten Stadionumfeld gibt es nur ganz wenig Parkmöglichkeiten. Zudem findet am Freitag stets der Wochenmarkt auf der Lingnerallee statt, was ein frühzeitiges Abstellen ebenfalls nicht möglich macht. Alle wichtigen Informationen gibt es auf der Homepage der DVB. Nicht wundern, wenn ihr dennoch am Stadion die gewohnten gelben Busse seht: Es fahren die Shuttle-Busse für die Fans der Lilien, da dies Teil des Sicherheitskonzepts ist und gewährleistet werden muss, sonst hätte die Partie womöglich nicht stattfinden können.

Vor allem die Straßenbahnen der DVB stehen heute zum Spiel still. © Bildmontage: IMAGO / Jörg Halisch, Thomas Türpe

27. Februar, 13.10 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga

Hallo und herzlich willkommen an diesem schönen Frühlingstag zum Liveticker für die Partie der SG Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga. Wir berichten für Euch hier live und in Farbe und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen rund um das Spiel.