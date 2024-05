Dynamo-Sieg wie ein Sinnbild der Saison: "Tut unheimlich weh"

Unterhaching/Dresden - Als die Dynamo-Fans nach 76 Minuten sangen " 3. Liga tut schon weh. Scheißegal, SGD" war fast allem auf dem Feld und der Bank klar, das war's. Da war das 1:1 von Regensburg in Köln bekannt geworden. Platz vier ist das letzte große Ziel. Es geht weiter durch die 3. Liga. Warum, war auch beim 2:1 in Unterhaching zu sehen.

Kaum Freude über den Sieg: Niklas Hauptmann (27, 3.v.l.) und seine Kollegen nahmen zwar drei Zähler aus Unterhaching mit, mussten den Aufstieg aber endgültig abhaken. © Picture Point / Gabor Krieg

Die 90 Minuten waren im Grunde ein Abziehbild einer ganzen Saison. Die erste Hälfte war der Fußball der Hinrunde, die zweite Hälfte sah aus wie die komplette Rückrunde, passiv, schleppend und nur noch agierend.

Mit Glück und Geschick konnte Dynamo die Partie gewinnen, die zu Beginn noch so äußerst souverän gestaltet wurde.

"Ja, denke, das kann man so zusammenfassen", sagte Niklas Hauptmann (27) nach dem Spiel. "Es ist nicht so, dass wir in der zweiten Hälfte nicht wollten. Es ist schwer. Das werden wir analysieren und ansprechen müssen, wo was gefehlt hat. Es ist kurios."

Natürlich ging auch an ihn die Frage nach der fehlenden Kondition. Es war schon eklatant im Uhlsport-Park zu sehen, wie jeder Dresdner mit fortlaufender Spieldauer abbaute.

"Haupe" nahm sich ein, zwei Sekunden Zeit, ehe er antwortete. "Ja, natürlich. Vielleicht ist der Gedanke im Kopf, ohne dass es bewusst ist, das Ergebnis verteidigen zu müssen. Das führt dazu, dass der Gegner drückt. Aber eine große Analyse mit Kondition und allem drum und dran ist jetzt der falsche Moment. Wir haben jetzt noch zwei Spiele und die ziehen wir durch", sagte Hauptmann.

"So gut es geht", fügte er noch an.