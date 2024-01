Dynamo blickt Camp-Tests entgegen: "Mit Lautern haben wir noch eine Rechnung offen"

Dresden/Belek - Jetzt steht also auch der zweite Testgegner fürs Camp in Belek fest, beziehungsweise ist es der erste: Am morgigen Samstag um 13 Uhr deutscher Zeit trifft die SG Dynamo Dresden auf Zweitligist 1. FC Magdeburg . Am Mittwoch, 10. Januar, geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Paul Will (24) vor dem Mannschaftshotel in Belek. Der SGD-Leader kann sich noch an das Relegations-Duell gegen die "Roten Teufel" erinnern. © Lutz Hentschel

Zwei Teams also, die dort spielen, wo Dynamo hin will - in die 2. Bundesliga. Vielleicht ist es schon eine Vorschau auf das, was kommen soll.

"Mit Kaiserslautern haben wir ja noch eine Rechnung offen", sagt Paul Will (24) lächelnd und denkt aber nur ungern an den Abstieg im Mai 2022 zurück.

In der Relegation hieß es 0:0 auf dem Betzenberg und 0:2 daheim. Aus jenem Spiel sind in Belek nur noch vier Profis am Start.

Neben Will sind das Kevin Broll (28), Panagiotis Vlachodimos (32) und Kevin Ehlers (22). Luca Herrmann (24) war damals verletzt und Oliver Batista Meier (22) ist gerade nicht da.