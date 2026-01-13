Endlich wieder komplett fit: Daferner nimmt Kampf um Dynamo-Sturm an

Dresden - Allein an seinem Jubel hat man ihm angesehen, wie wichtig dieses Tor für Christoph Daferner (28) war. In typischer Mittelstürmer-Manier köpfte Dynamo Dresdens Angreifer bei der Generalprobe zum Ausgleich - und machte deutlich: Ich bin auch noch da.

Christoph Daferner (28) meldet sich spätestens mit dem Treffer gegen Rot-Weiss Essen wieder im Kampf ums Sturmzentrum zurück. © Lutz Hentschel

Denn zum Ende der Rückrunde war Dresdens bester Scorer (fünf Tore/zwei Assists) nicht mehr erste Wahl. Vincent Vermeij (31, drei Tore/ein Assist) hatte ihn verdrängt.

"Natürlich steht die Mannschaft über allem, trotzdem hat natürlich auch jeder seine eigenen Ziele. Aber ich glaube schon, dass meine Torausbeute und auch die Scorerpunkte solide sind für die Hinrunde. Die zwei Verletzungen haben mich ein bisschen geärgert. Das waren auch einfach nervige Sachen", gesteht Daferner.

Erst verletzte er sich an der Hand, im Dezember fehlte der 28-Jährige zweimal aufgrund einer Kopfverletzung. "Aber das muss man dann auch akzeptieren. Von dem her ist es solide. Aber ich möchte auch weiterhin daran anknüpfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Vor vier Jahren musste Daferner bereits schmerzhaft erfahren, wie es sich anfühlt, mit Schwarz-Gelb den Gang in Liga drei anzutreten. Braucht keiner mehr, dieses Gefühl und diese Erfahrung.