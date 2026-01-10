Setzt Dynamo-Coach Stamm zum Rückrunden-Auftakt auf die gleiche Elf wie bei der Generalprobe?

Antalya (Türkei) – Wenn das mal kein Fingerzeig auf den Rückrundenauftakt gegen Greuther Fürth war! Nicht das Ergebnis, das 1:1 (0:1) war bei der Generalprobe nebensächlich. Aber die Dynamo -Aufstellung gegen Rot-Weiss Essen war dieselbe wie gegen Aarau und könnte, bis auf minimale Änderungen, auch die erste Wahl für die Mission Klassenerhalt sein, inklusive Viererkette.

Hat Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Elf für den Rückrunden-Auftakt in der 2. Bundesliga gefunden? © Lutz Hentschel

Aber die Probleme blieben die alten. Auch im zweiten Testspiel an der türkischen Mittelmeerküste ging es nicht zu null aus, weil es kurz vor der großen Pause (59.) mal wieder zu einfach klingelte.

Danny Schmidt (22) nutzte Unstimmigkeiten gnadenlos aus, kämpfte sich gegen Thomas Keller (26) und Keeper Tim Schreiber (23) zur RWE-Führung.

"Wir machen hier einen guten Test, haben Kontrolle und bekommen kurz vor Schluss das Gegentor. Das war wieder ein einfacher Fehler. Das gibt einem ein nicht so gutes Gefühl", ärgerte sich Schreiber.

Innenverteidiger Julian Pauli (20) wurde noch deutlicher: "Das nervt zu 100 Prozent, das fuckt uns alle ab. Das Ziel war, in den Testspielen keine Gegentore zu kriegen. Das ist scheiße, aber besser jetzt als gegen Fürth!"

Für beide – wie auch ihre neun Kollegen – war nach einer Stunde beim Stand von 0:1 Schluss. Bis dahin hätte man aber selbst schon fünf-, sechsmal treffen können.

Allein bei Nils Fröling (5./7.15./36.) wären zwei Tore Pflicht gewesen. Niklas Hauptmann (7.), Jason Ceka (50.) scheiterten am starken Keeper Jakob Golz, Kofi Amoako (51.) per Freistoß an der Latte.