Dynamo-Coach Anfang weiß, wie man in Halle gewinnt! Folgt jetzt sein 37. Sieg?

Nach 21 Spielen ohne Sieg gab es in der Vorsaison in Halle am 2. Spieltag wieder einen Dreier. Das feierte damals Trainer Markus Anfang (49, v.l.) mit Paul Will (25), Julius Kade (24), Yannick Stark (33), Patrick Weihrauch (29) und Oliver Batista Meier (23). © picture point/Sven Sonntag

"Stimmt", lacht der 49-Jährige. "Ich kann mich erinnern. Das 1:0 war ein Lauf von Christian Conteh über rechts, dessen Flanke wurde von einem Hallenser ins eigene Netz gelenkt", spricht er über das frühe 1:0 damals bei 35 Grad im Schatten.

Jonas Nietfeld (30) war der HFC-Mann, der ins eigene Tor traf. Das 2:0 damals schoss kurz vor Schluss ein gewisser Patrick Weihrauch (29), der kurz zuvor eingewechselt wurde.

Und jene Personalie zeigt auch, wie schnelllebig der Fußball ist. Es klingt wie eine Anekdote aus einer fernen Zeit. Von Dresdens Anfangself damals dürften am Samstag noch zwei Spieler erneut von Beginn an auflaufen: Paul Will, der am Freitag seinen 25. Geburtstag feierte, und Claudio Kammerknecht (24).

Dennis Borkowski (22) dürfte auf der Bank sitzen, Ahmet Arslan (29) ist krank, Manuel Schäffler (35), Jonathan Meier (24), Stefan Drljaca (24) und Kyrylo Melichenko (24) sind verletzt.

Eingewechselt wurden neben Weihrauch damals Max Kulke (23) und Yannick Stark (33). Tom Zimmerschied (25) stand noch auf der anderen Seite im Sturm. Wie doch die Zeit vergeht.