Darum braucht Dynamos Neuzugang Jason Ceka noch Zeit

Magdeburg - Beim Wort "Genugtuung" musste Jason Ceka (26) noch einmal nachfragen, wie es denn gemeint war. Fast scheint es so, als gibt es dieses Wort im Wortschatz von Dynamos Winterleihe nicht - ganz positiv gemeint.

Jason Ceka (26) braucht nach seinem Wechsel von der SV Elversberg zu Dynamo Dresden noch ein wenig Zeit. © Imago / Christian Schroedter

Denn schon vor dem zweiten Sieg der Rückrunde beim 1. FC Magdeburg wollte der Außenbahnspieler kein Feuer legen. Und das, obwohl Ceka ordentlich Grund dazu hätte, wurde er doch dort als Leistungsträger für eine Saison aussortiert, weil er seinen Wechselwunsch äußerte.

"Grundsätzlich ist es immer schön, zu gewinnen. Ich würde aber nicht von Genugtuung sprechen. Es gibt keine einfachen Spiele für mich, auch wenn das besonders war", gestand der 26-Jährige dann doch noch nach dem 2:1-Erfolg gegen den Ex-Klub.

Für Ceka war es das zweite Spiel für die SGD, das zweite von Beginn an. Er mag sicherlich seinen Anteil an den zwei Siegen gegen Fürth und Magdeburg haben, vollends angekommen scheint er aber noch nicht. Auffällige Szenen ließ er noch vermissen.

Gegen Magdeburg bekam er von den Ex-Kollegen zweimal ordentlich auf die Mütze, einmal steckte er den Ball unerwartet, aber perfekt auf Stürmer Vincent Vermeij (76.) durch, der hätte treffen müssen. Da blitzte sein Können auf. Es wäre Cekas erster Scorerpunkt für Dynamo gewesen.