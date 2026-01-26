Aufgeblähter Dynamo-Kader: Welche Spieler verlassen Dresden jetzt noch?

Dresden - Sechs Spieler sind im Winter dazugekommen, einzig Aljaz Casar (25) hat Dynamo Dresden bisher verlassen. Der Kader ist aufgebläht, Spielzeiten können selbstredend nicht für alle garantiert werden. Was geht also noch auf der Abgangsseite?

Dafür aber könnte Kother wohl zurück zu Jahn Regensburg gehen, wo der Außenbahnspieler in der Saison 2023/24 zum Aufstiegsheld mutierte, sich aber danach wie in Dresden nicht in der 2. Bundesliga durchsetzen konnte.

Trotzdem wird es aber auch für den Youngster schwer, auf Minuten zu kommen. Ein Drittligist soll Interesse haben, bestätigen ließ sich das bisher nicht.

Passiert ist aber noch nichts. Woran das liegt? Ist Spekulation! Allerdings trainiert Kother seit Wochen inzwischen nur noch bei der "U21" der SGD mit. Jonas Oehmichen (21) nicht, er sammelt Spielpraxis bei den Testspielen der Dynamo-Bubis, ist aber weiterhin Teil des Zweitliga-Kaders.

Dominik Kother (25) hatte schon um den Jahreswechsel seinen Wechselwunsch hinterlegt. Dynamo zeigte sich offen, hat mit Ben Bobzien (22) bereits Ersatz für die Außenbahn verpflichtet und war sich wohl auch bereits mit einem interessierten Klub einig.

Jonas Oehmichen (21, r.) könnte in die 3. Liga verliehen werden. Claudio Kammerknecht (26) stand zuletzt nicht mehr im Kader, muss sich Gedanken machen. © Lutz Hentschel

"Wir wollen ja nicht drum herum reden, dass es natürlich auf dem Trainingsplatz, wenn du zehn gegen zehn spielst, Jungs gibt, für die es da keine Minuten gibt. Und dass das nicht einfach ist für die Jungs, dass das eine schwierige Situation ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren", gesteht auch Sören Gonther (39).

Dynamos Sportgeschäftsführer zeigt Verständnis für Unzufriedenheit, lobt jedoch gleichzeitig die Geschlossenheit des Teams: "Wir haben aber gesagt, über allem steht die Mannschaft. Fängt einer an zu stänkern, gibt es Ärger. Und da fängt aber überhaupt keiner an zu stänkern. Sie leben das alle. Es sind bei dem einen oder anderen echt harte Entscheidungen. Für die Jungs auch schwierige Situationen."

Besonders in der Innenverteidigung der Dresdner wird es immer schwieriger, einen Platz zu bekommen. Nach der Umstellung auf Viererkette ist ein Platz weniger zu vergeben, Julian Pauli (20) und Thomas Keller (26) sind mehr oder weniger gesetzt.

Heißt für Lars Bünning (27), Lukas Boeder (28), Friedrich Müller (19) und Claudio Kammerknecht (26): Gedanken machen. Zumal mit Andi Hoti (22), wo es nur noch an der Ablöse hängt, ein siebter Innenverteidiger kommen soll. Für Kammerknecht, der es in den zwei Spielen nicht in den Kader schaffte und dessen Vertrag zum Ende der Saison ausläuft, könnte man jetzt immerhin noch eine Ablöse kassieren.

Gonther: "Bis zum 2. Februar ist das Fenster offen. Ich kann jeden verstehen, wenn er kommen und sagen würde: Wir müssen reden. Es gibt die und die Möglichkeit, da sind wir sicher bei dem einen oder anderen gesprächsbereit."