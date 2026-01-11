Das große Trainingslager-Fazit von Dynamos Coach Thomas Stamm

Nach acht Tagen Trainingslager in der Türkei hat Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm ein Fazit gezogen.

Von Jens Maßlich

Antalya - Acht Tage Trainingslager an der türkischen Mittelmeerküste sind für Dynamo Dresden vorbei. Am Sonntag geht es für das Team nach Hause.

Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (42) zog mit den Medien ein Fazit nach acht Tagen Trainingslager in der Türkei. © Lutz Hentschel Nach der Generalprobe gegen Rot-Weiss Essen (1:1) nahm sich Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm (42) die Zeit, um über die vergangenen acht Tage, die vier Neuzugänge und die bevorstehenden Aufgaben im Abstiegskampf der 2. Bundesliga zu sprechen. TAG24: Herr Stamm, ist der vielleicht wichtigste Aspekt, dass alle verletzungsfrei durch die Woche gekommen sind? Stamm: "Ja, immer. Es waren vorm letzten Test schwere Entscheidungen, was die Spielzeiten anbelangt. Genau diese Schwierigkeit brauchen wir. Weil das heißt, wir haben viele fitte Spieler. Wir haben sehr intensiv trainiert und trotzdem alle Jungs durchbekommen. Dynamo Dresden Vier gewinnt? Dynamo-Coach Stamm setzt auf seine neue Kette Aber wir hatten in der Hinrunde kaum muskuläre Probleme. Gefühlt war es eher wie bei einer Handballmannschaft, mit Schulter- und Handverletzungen. Also ein Lob an die Athletikabteilung."

Thomas Stamm zufrieden mit den Neuzugängen: "Alle bringen sich sehr gut ein"

Mit der Integration seiner Neuzugänge wie Robert Wagner (22, r.) ist Stamm (l.) voll zufrieden. © Lutz Hentschel TAG24: Sie haben in beiden Testspielen auf dieselbe Startelf gesetzt. Wie viel steckt da bereits für Fürth drin? Stamm: "Es war sicherlich ein Teil davon. Für uns war es im zweiten Test eine Mischung aus: Wie haben wir die Woche gesehen? Wie haben wir das Spiel am Dienstag gesehen? Wo wollen wir nächste Woche hin? Wenn du dann die Chancen siehst, die wir kreiert haben, dann sind ein paar Abläufe auch schon deutlich verfeinert. Und das muss das Ziel sein, dass wir die noch mal sauberer hinbekommen für das Spiel gegen Fürth. Aber: Es ist noch eine Woche Training dazwischen, wo sich jeder anbieten kann." TAG24: Alle vier Neuzugänge standen in der Startelf. Die Integration verläuft also reibungslos? Dynamo Dresden Dynamo im Trainingslager: Regeneration, dann geht es mit dem Flieger nach Hause Stamm: "Alle bringen sich sehr gut ein, was auch Coaching, was die Körpersprache auf dem Platz anbelangt. Jason Ceka sicherlich auf eine andere Art und Weise wie es Robert Wagner oder Thomas Keller tun. Jonas Sterner ist auch eher einer, der über Zweikämpfe, über Intensität kommt. Mit der Arbeitsmoral, der Art und Weise, wie sie agieren, bin ich sehr zufrieden."

Dynamo-Coach weiß: Der Abstiegskampf ist ein Marathon und kein Sprint