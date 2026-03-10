Erst hui, dann pfui: Schwache zweite Halbzeiten kosten Dynamo viele Punkte

Karlsruhe - Selbst Christian Eichner musste zugeben, "froh" gewesen zu sein, dass "dann irgendwann Pause war". Eine Aussage, die zeigt, wie dominant Dynamo Dresden die ersten 45 Minuten auswärts beim Karlsruher SC bestritt. Doch wieder einmal muss die Frage erlaubt sein: warum nur in Halbzeit eins?

Thomas Stamm (43) bekam seine Mannen in Halbzeit zwei nicht mehr angetrieben. © imago/Jan Huebner

Thomas Stamm (43) sprach nach dem 3:3 (3:1) von einer "sehr guten Zielstrebigkeit und Effizienz" in der ersten Halbzeit. Auch nach der Pause sei seine Mannschaft "die ersten zehn Minuten gut drin, mutig" gewesen.

"Auch was Verlagerungen anbelangt, gegen eine andere Systematik und Umstellung, die der KSC vorgenommen hat. Dann hat uns ein Stück weit die Zielstrebigkeit gefehlt."

Nicht das Einzige, was Dynamos Coach über eine halbe Stunde lang im Wildpark so vermisste: "Dann gehört es dazu, dass du mal den Ballbesitz des Gegners aushältst. Und für mich ist es eine Frage von Mut. Also wie treten wir nicht nur die zehn bis 15 Minuten nach der Pause auf, sondern wie treten wir hier über 90 Minuten auf und ziehen unsere Art und Weise durch."

Aber muss man den Ballbesitz des Gegners wirklich aushalten, oder bringt man ihn so wieder zurück ins Spiel? Fakt ist, Karlsruhe besitzt eine krasse Wucht, warf zum Schluss alles nach vorn. Dresden schien ein wenig die Kraft auszugehen, die Wechsel funktionierten nicht.