Transfer-Uhr tickt! Dynamo-Sportchef Becker spürt keinen Zeitdruck

Dresden - Drei Spiele in acht Tagen. Die 3. Liga startet gleich mit der einzigen englischen Woche der restlichen Saison. Noch 18 Partien sind zu absolvieren. Wenn das Transferfenster am 1. Februar schließt, sind also schon drei Spiele absolviert. Müssten alle Ab- und Zugänge bei Dynamo Dresden schon vor dem Punktspielstart feststehen?