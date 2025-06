Wer stand am meisten auf dem Platz? Die Zahlen zur Dynamo-Saison

Bei den Scorern war Berkan Taz (13/15) aus Verl besser. Bester Vorlagengeber der Schwarz-Gelben war Lemmer (9). Der zweitbeste Schütze heißt Stefan Kutschke mit sieben Treffern. Das zeigt: An Daferners Wert kommt keiner annähernd heran. In der 2. Liga könnte das Sorgen bereiten.

Bester Torschütze war Daferner mit 18 Treffern, Fatih Kaya (Wiesbaden) "klaute" ihm am letzten Spieltag mit einem Doppelpack noch die Torjägerkanone. Er erzielte 20 Buden. Auch bei den besten Scorern liegt "Daffi" mit 24 Punkten (18 Tore/6 Vorlagen) auf dem zweiten Platz. Er war also an einem Drittel aller Tore beteiligt.

Stefan Kutschke verwandelte drei Elfmeter, sah jedoch auch Dynamos einzige Platzverweise. © Lutz Hentschel

Elfmeter

Acht Elfer (Bestwert der Liga) gab es, sechs waren drin. Kutschke verwandelte alle seine drei Versuche, Daferner drei von vier, er scheiterte beim 2:1 daheim gegen Aue. Mika Baur durfte gegen Verl ran und verschoss ebenfalls.

Zwei gab es gegen Dynamo. Den von Eric Uhlmann beim 3:2 in Hannover parierte Schreiber, allerdings saß der Nachschuss.

Karten

Insgesamt Rang sieben in der Fair-Play-Wertung: 92 Gelbe Karten holte sich Dynamo in den 38 Spielen ab - 2,4 im Schnitt pro Spiel. Eifrigster Sammler war Lars Bünning, der zehn Verwarnungen erhielt und zweimal pausieren musste. Danach folgen Niklas Hauptmann (9), Aljaz Casar und Daferner (je 8). Dresden sah einmal Gelb-Rot und einmal Rot. Beide Male musste Kutschke eher runter - in Aue beim 0:2 mit der Ampelkarte, in Wiesbaden beim 0:1 mit Rot.

Zuschauer

550.825 Zuschauer kamen in den 19 Heimspielen - im Schnitt 28.991. Das ist der Dynamo-Rekord der letzten 50 Jahre und einsame Spitze in der 3. Liga. Aachen war Zweiter mit 494.816 Fans.