Deadline Day im Liveticker: Ex-DFB-Stürmer wechselt in die 2. Bundesliga!

Deadline Day im Liveticker: Mergim Berisha wechselt von der TSG Hoffenheim in die 2. Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Die Uhr tickt! Einen Monat lang hatten die deutschen Klubs offiziell Zeit, sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Doch am heutigen Deadline Day dürften trotzdem noch einige Deals über die Bühne gehen.

Um 20 Uhr schließt das Fenster in den beiden höchsten deutschen Ligen, bis dahin haben die Klubs noch Zeit, sich gezielt zu verstärken. In der 3. Liga sind Wechsel je nach Bestimmung der Landesverbände teilweise sogar noch bis 23.59 Uhr möglich.

Wir halten Euch in unserem Deadline-Day-Ticker über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

15.15 Uhr: Jón Dagur Thorsteinsson verlässt Hertha BSC

Flügelstürmer Jón Dagur Thorsteinsson (27) wechselt per Leihe bis Saisonende von Hertha BSC zum SK Brann Bergen nach Norwegen.

"Für Jón hat sich mit der Leihe nach Norwegen kurzfristig die Möglichkeit auf mehr Spielpraxis bei einem dortigen Spitzenverein ergeben. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Bergen viel Erfolg", sagte Hertha-Boss Benjamin Weber.

15.11 Uhr: 1. FC Kaiserslautern tütet Mergim Berisha ein

Die Roten Teufel melden Vollzug! Mergim Berisha (27) wechselt von der TSG Hoffenheim nach Kaiserslautern.

Dort soll der zweifache deutsche Nationalstürmer den schwer verletzten Ivan Prtajin (29) ersetzen. Eine Ablöse wird dem Vernehmen nach nicht fällig, dafür sollen sich die Sinsheimer eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

"Auch unabhängig von der Verletzung von Ivan Prtajin, die natürlich sehr bitter ist, haben wir uns schon seit Längerem mit Mërgim beschäftigt. Er ist ein Stürmer, der in seiner bisherigen Laufbahn seine Qualitäten und seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Zudem verfügt er über eine gute körperliche Präsenz sowie Flexibilität in seinem Positionsspiel und ist nicht nur ein gefährlicher Torjäger, sondern auch in der Lage, seine Mitspieler in der Offensive besser zu machen", so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

In der Pfalz will Mergim Berisha (27, l.) seine Karriere wieder in die Spur bringen.
In der Pfalz will Mergim Berisha (27, l.) seine Karriere wieder in die Spur bringen.  © Federico Gambarini/dpa

15 Uhr: MSV Duisburg nimmt Probespieler unter Vertrag

Dominik Becker (26) hat bei den Zebras unterschrieben.

Der Innenverteidiger war seit Sommer vereinslos und konnte sich im Zuge seines einwöchigen Probetrainings beim Drittligisten offenbar empfehlen. Zuletzt schnürte der Abwehrmann seine Schuhe für den 1. FC Saarbrücken.

14.55 Uhr: Schalke gibt Mauro Zalazar ab

Mauro Zalazar (20) verlässt die Knappen aus Gelsenkirchen auf Leihbasis und schließt sich bis Saisonende dem SC Braga an.

In der portugiesischen Großstadt trifft der Mittefeldmann auf seinen Bruder Rodrigo (26), der früher ebenfalls für Schalke spielte.

"Mauro hat den Wunsch hinterlegt, in der Rückrunde verliehen zu werden. In Braga hat sich für ihn nun die Möglichkeit ergeben", sagte S04-Boss Youri Mulder.

14.50 Uhr: RB Leipzig verleiht Robert Ramsak erneut

Der Bundesligist aus Leipzig hat die Leihe von Stürmer Robert Ramsak (19) zu Eintracht Braunschweig vorzeitig abgebrochen und den jungen Angreifer umgehend erneut an den SV Sandhausen verliehen.

In der Regionalliga Südwest soll der 19-Jährige jetzt Speilpraxis sammeln, nachdem er in der 2. Bundesliga kaum zum Zug gekommen war.

14.48 Uhr: Karlsruher SC präsentiert neuen Sechser

Hyeokkyu Kwon (24) verstärkt das defensive Mittelfeld des KSC.

Der Südkoreaner wechselt fest vom französischen Erstligisten FC Nantes in den Wildpark. "Er zeichnet sich mit seiner Übersicht als Ballverteiler im Spielaufbau sowie mit seiner Größe und Athletik als zweikampfstarker Arbeiter aus. Wir sind überzeugt davon, dass Hyeokkyu Kwon unserem Spiel Stabilität verleihen wird und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt geht", freute sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45).

Hyeokkyu Kwon (24, M.) spielte in Europa bereits für Celtic Glasgow und zuletzt für den FC Nantes.
Hyeokkyu Kwon (24, M.) spielte in Europa bereits für Celtic Glasgow und zuletzt für den FC Nantes.  © KSC

14.43 Uhr: FC Ingolstadt verliert Abwehrtalent an Hertha BSC

Elias Decker (19) verlässt die Schanzer zunächst auf Leihbasis und wechselt zu Hertha BSC.

Der talentierte Innenverteidiger spielte sich vergangene Saison beim FCI in den Fokus, konnte seinen Stammplatz in der 3. Liga diese Saison aber nicht behaupten. In der Hauptstadt ist er zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen, Hertha sicherte sich eine Kaufoption.

14.31 Uhr: Dejan Galjen verlässt Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg lässt Stürmer Dejan Galjen (23) zu Fortuna Köln in die Regionalliga West ziehen.

Für die Domstädter kam der Offensivmann dieses Jahr nur auf sieben Kurzeinsätze in der 3. Liga.

14.26 Uhr: SV Darmstadt 98 löst Vertrag mit Jean-Paul Boëtius auf

Jean-Paul Boëtius (31) und der SV Darmstadt 98 haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Der 31-Jährige heuerte im Januar 2025 nach seiner Krebserkrankung bei den Lilien an, kam in der laufenden Spielzeit aber nur viermal in der 2. Bundesliga zum Zug.

14.15 Uhr: Greuther Fürth verleiht Mathias Olesen

Der defensive Mittelfeldspieler Mathias Olesen (24) verlässt die SpVgg Greuther Fürth zunächst per Leihe und wechselt nach Österreich zum Grazer AK.

Der Klub aus der Steiermark sicherte sich zudem eine Kaufoption. Olesen war erst im Sommer vom 1. FC Köln zum Kleeblatt gekommen, konnte sich aber nicht als absolute Stammkraft etablieren. In der aktuellen Saison stand er zwar in 14 Pflichtspielen auf dem Rasen, gehörte zuletzt aber mehrfach nicht mehr zum Kader.

Mathias Olesen (24, l.) zieht es nach Österreich.
Mathias Olesen (24, l.) zieht es nach Österreich.  © Daniel Karmann/dpa

13.59 Uhr: Rekord-Abgang in der 3. Liga?

Ryan Naderi (22) vom FC Hansa Rostock soll sich auf dem Weg zum Medizincheck für einen Transfer zu den Glasgow Rangers befinden.

Der Deal könnte eine neue Ablöse-Bestmarke in der 3. Liga aufstellen. Alle Infos lest Ihr unter: "Geht jetzt alles ganz schnell? Naderi auf dem Weg zum Medizincheck".

