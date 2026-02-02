Deadline Day im Liveticker: Ex-DFB-Stürmer wechselt in die 2. Bundesliga!

Fortsetzung des Artikels laden

13.49 Uhr: FC Augsburg angelt sich VfB-Sturmtalent

Thomas Kastanaras (23) verlässt den VfB Stuttgart und wechselt nach Augsburg. In der Fuggerstadt soll der Deutsch-Grieche über die zweite Mannschaft ans Profiteam herangeführt werden. Dieser Schritt blieb dem gebürtigen Stuttgarter in seiner Heimatstadt bislang verwehrt, wo er lediglich auf vier Einsätze in der Bundesliga kam. Zur aktuellen Spielzeit warf ihn zudem eine Knieverletzung zurück.

13.40 Uhr: Wechsel von Luis Engelns zur TSG Hoffenheim offiziell

Jetzt ist der Wechsel durch: Luis Engelns (18), der Sohn von Leeds-Coach Daniel Farke (49), verlässt den SC Paderborn und schließt sich der TSG Hoffenheim an. Das bestätigte der Zweitligist inzwischen in einer Mitteilung. "Luis ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, nach Hoffenheim wechseln zu wollen. Wir haben dem entsprochen, auch wenn wir seinen Abschied bedauern", so Paderborns Sport-Boss Sebastian Lange. Über die Ablöse machten die Ostwestfalen keine Angaben, sein Vertrag beim SCP lief noch bis 2027.

Luis Engelns (18, r.) wechselt zur TSG Hoffenheim. © David Inderlied/dpa

13.34 Uhr: FC Bayern lässt Talent zu Juventus Turin ziehen

Kenan Yildiz 2.0? Der FC Bayern München gibt Offensivtalent Adin Licina (19) an Juventus Turin ab. Berichten zufolge kassiert der deutsche Rekordmeister keine Ablöse für den Flügelspieler, dafür sicherte sich der FCB aber wohl eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung. In Turin hat der 19-Jährige bis 2029 unterschrieben und ist zunächst für die "Next Gen"-Mannschaft vorgesehen. Jenen Weg aus der Bayern-Jugend zur Alten Dame ging einst auch Yildiz, der inzwischen Stammkraft und Leistungsträger bei den Profis ist.

13.26 Uhr: Sheraldo Becker vor Rückkehr in die Bundesliga?

Der 1. FSV Mainz 05 soll nach Informationen der spanischen Zeitung "Diario de Navarra" mit CA Osasuna über einen Wechsel von Angreifer Sheraldo Becker (30) verhandeln. In Mainz soll der pfeilschnelle Stürmer den verletzten Benedict Hollerbach (24) kurzfristig ersetzen. Unter FSV-Trainer Urs Fischer (59) überzeugte Becker bereits bei Union Berlin, ehe er im Januar 2024 zu Real Sociedad San Sebastian nach Spanien ging. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel nach Osasuna, wo der 30-Jährige aber zumeist nur als Joker und zuletzt gar nicht mehr zum Zug kam.

13.16 Uhr: HSV vor nächstem Coup?

Der Hamburger SV soll unmittelbar vor der Verpflichtung von Linksaußen Philip Otele (26) vom FC Basel stehen. Laut Transferexperte Ben Jacobs vollzieht der Offensivspieler soeben seinen Medizincheck. Demnach leihen die Hanseaten den 26-Jährigen zunächst für 1,5 Millionen Euro aus, anschließend besteht eine Kaufoption über 4,5 Millionen Euro. Der Schweizer Top-Klub habe sich aber eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert.

13 Uhr: TSG Hoffenheim jagt talentierten Trainer-Sohn

Mittelfeldtalent Luis Engelns (18) vom SC Paderborn soll unmittelbar vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim stehen. Das vermeldet der "kicker". Demnach sind die Verhandlungen um den Sohn von Leeds-Coach Daniel Farke (49) weit fortgeschritten, laut "Sky" ist der Medizincheck sogar bereits absolviert. Der deutsche U19-Nationalspieler kam trotz seines jungen Alters bereits 29 Mal für den SCP in der 2. Bundesliga zum Einsatz.

12.54 Uhr: Reagiert Kaiserslautern auf Verletzungsschock?

Nach dem bitteren Achillessehnenriss von Top-Stürmer Ivan Prtajin (29) am Samstag soll der 1. FC Kaiserslautern an einem Last-Minute-Wechsel von Mergim Berisha (27) arbeiten. Wie Sky berichtet, verlangt die TSG Hoffenheim keine Ablöse für den früheren deutschen Nationalstürmer, sondern eine hohe Beteiligung im Falle eines Weiterverkaufs. Dennoch sei fraglich, ob der Deal in der Kürze der Zeit noch über die Bühne gehen kann.

Mergim Berisha (27) hatte in den vergangenen Jahren mit großen Verletzungssproblemen zu kämpfen. Kommt es jetzt zum Neustart auf dem Betze? © Luis Vieira/AP/dpa

12.45 Uhr: RB Leipzig schlägt erneut zu

Die Roten Bullen machen zum zweiten Mal am heutigen Tag Nägel mit Köpfen und vermelden auch den Wechsel von Sturmtalent Ayodele Thomas (18) von der PSV Eindhoven. Überraschend kommt das nicht, der sofortige Transfer des zunächst für den Sommer gehandelten Linksaußen sickerte bereits vor einigen Tagen durch.

12.30 Uhr: Bewegter Deadline Day bei Dynamo Dresden?

In Dresden könnten heute die Leitungen glühen: Gleich vier Spieler sollen am letzten Tag des Transferfensters vor einem Abgang stehen, darunter auch ein viel versprechendes Talent. Mehr dazu lest Ihr in unserem Dynamo-Dresden-Blog.

12.15 Uhr: Schalke-Transfer wackelt

Eigentlich sollte Moussa Sylla (26) mit seinem Wechsel in die US-amerikanische MLS zum New York City FC kolportierte sechs Millionen Euro in die Kassen der fleißig aufrüstenden Knappen aus Gelsenkirchen spielen, doch der Deal droht jetzt zu scheitern. Der Angreifer soll nämlich durch den Medizincheck gefallen sein, wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten. Gänzlich vom Tisch sei der Transfer aber noch nicht, die Ablösesumme könnte nun aber neu verhandelt werden. Derweil arbeitet Schalke offenbar kurz vor Torschluss noch an mehreren Neuzugängen, die auch am fixen Abgang des 26-Jährigen hängen könnten.

Bleibt Schalke auf Moussa Sylla sitzen? © Bernd Thissen/dpa

11.50 Uhr: David Richter beerbt Dudu bei Viktoria Köln

Auf den Abgang von Dudu (26) folgt der Ersatz: David Richter (26) wird neuer Torhüter bei der Viktoria und komplettiert das Torwart-Team wieder. "Wir freuen uns sehr, mit David Richter einen Torwart verpflichtet zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Durch seine Erfahrungen aus früheren Stationen wird er unserem Kader zusätzliche Stabilität verleihen", erklärt Torwart-Trainer Kevin Rauhut (36), der zwischenzeitlich selbst auf der Bank als Ersatzkeeper Platz nahm.



David Richter (26, im Bild) beerbt Dudu bei Viktoria Köln. © Viktoria Köln

11.35 Uhr: Portugal-Klub schnappt sich vierten Spieler aus der 3. Liga

Der portugiesische Erstligist CF Estrela Amadora geht weiter auf Shoppingtour in der 3. Liga und verpflichtet Dudu (26). Der Stammkeeper der Hinrunde von Viktoria Köln wechselt gegen eine unbekannte Ablöse. Bemerkenswert: Der Deutsch-Brasilianer ist der vierte Wintertransfer der Portugiesen aus der 3. Liga. Zuvor hatte Amadora Max Scholze (20, Ulm), Chilohem Onuoha (20, Verl), Tom Moustier (23, Essen) verpflichtet. Zuvor hatte der Verein mit dem Verkauf von Sidny Lopes Cabral (23, zuvor auch Viktoria Köln) für sechs Millionen Euro an Spitzenklub Benfica ein Geschäftsmodell entdeckt.

Auch Köln-Keeper Dudu schließt sich Portugal-Klub Estrela Amadora an. © Viktoria Köln

10.05 Uhr: RB Leipzig leiht Brajan Gruda aus

Den Anfang macht RB Leipzig! Der Bundesligist wird am Deadline Day als Erstes auf dem Transfermarkt aktiv und leiht U21-Nationalspieler Brajan Gruda (21) bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion aus. Alle Infos zum Wechsel unter: "Überraschung am Deadline Day: RB Leipzig holt Gruda".

Brajan Gruda (21) wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu RB Leipzig. © David Davies/PA Wire/dpa

2. Februar, 10 Uhr: Zwei Bundesliga-Abgänge am Sonntagabend

Zwar befinden sich zahlreiche Deals anscheinend auf der Zielgerade, offiziell ist es allerdings noch ruhig auf dem Transfermarkt. Dafür haben gleich zwei Bundesligisten am Sonntagabend noch Abgänge verzeichnet: Der FC St. Pauli lässt Rechtsaußen Oladapo Afolayan (28) nach drei gemeinsamen Jahren in die englische Championship zu den Blackburn Rovers ziehen. Auch Borussia Mönchengladbach gibt noch einen Rechtsaußen ab: Charles Herrmann (20) wechselt nach Belgien zu Cercle Brügge.

Oladapo Afolayan (28, r.) schließt sich kurz vor Ende des Transferfensters den Blackburn Rovers an. © Daniel Bockwoldt/dpa

1. Februar, 12.51 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Moritz Göttlicher

Zu- und Abgang an der Castroper Straße: Der VfL Bochum ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Wie der Zweitligist am Sonntag offiziell bekannt gab, wechselt Mittelfeld-Talent Moritz Göttlicher (17) von der "U19"-Mannschaft des FC Bayern München zum Revierklub. Gleichzeitig verlässt Offensiv-Kicker Lirim Jashari (19) die Blau-Weißen und wird bis Saisonende an den niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht ausgeliehen.

Moritz Göttlicher (17) spielt nun für den VfL Bochum. © IMAGO / Lackovic

31. Januar, 15.52 Uhr: FC Bayern verleiht Fernández und Dettoni

Der FC Bayern hat die Abgänge zweier Nachwuchs-Talente bekannt gegeben. Mittelfeld-Akteur Javier Fernández (19) verlässt die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters vorübergehend und läuft bis zum Saisonende für den 1. FC Nürnberg auf. Innenverteidiger Grayson Dettoni (20) sammelt ebenfalls andernorts Spielpraxis, schließt sich leihweise dem SV Darmstadt 98 an.

31. Januar, 14.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim gibt Tim Drexler ab

Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Leihe von Tim Drexler (20) zum 1. FC Nürnberg vorzeitig beendet. Der 20 Jahre junge Verteidiger kehrt jedoch nicht in den Kraichgau zurück, sondern wechselt mit sofortiger Wirkung in die österreichische Bundesliga zum FC Red Bull Salzburg. Dort unterschreibt Drexler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

31. Januar, 12.12 Uhr: Travis de Jong wechselt per Leihe in die Niederlande

Leihgeschäft in die Niederlande: Offensiv-Talent Travis de Jong (20) verlässt den SC Paderborn 07 und schließt sich bis Saisonende dem Zweitligisten MVV Maastricht an. Das gab der SCP07 am Samstag bekannt. "Travis hat sich in den vergangenen Jahren bei der U21 in der Regionalliga West etabliert. Für seine weitere Entwicklung ist die Leihe in die zweite niederländische Liga nach Maastricht sinnvoll", wird Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) in der Mitteilung zitiert.

Streift sich von nun an das Trikot des niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht über: Travis de Jong (20). © Imago / Fotografie73

31. Januar, 11.20 Uhr: Taichi Hara kommt ablösefrei zum FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat den Transfer von Taichi Hara (26) perfekt gemacht. Der Angreifer wechselt ablösefrei vom japanischen Klub Kyoto Sanga FC an die Elbe, wie die Kiezkicker offiziell bestätigten. Details zur Vertragslaufzeit wurden allerdings nicht bekannt gegeben.

31. Januar, 11.07 Uhr: Albert Grönbaek schließt sich dem HSV an

Der Hamburger SV hat sich die Dienste von Albert Grönbaek (24) gesichert. Der 24-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Stade Rennes an die Elbe, teilte der Bundesligist am Samstagvormittag mit. Mehr dazu hier: "Fix! HSV verstärkt sich mit dänischem Nationalspieler"

31. Januar, 10.26 Uhr: Sahiti wechselt auf Leihbasis nach Israel

Emir Sahiti (27) verlässt vorerst den Hamburger SV. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mitteilte, wechselt der 27-jährige Offensivmann auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison zum israelischen Klub Maccabi Tel Aviv. Guilherme Ramos (28) ist weg. Wohin es den 28 Jahre alten Verteidiger verschlagen hat, erfahrt ihr hier: "HSV treibt Umbruch weiter voran: Duo muss gehen"

Schließt sich vorerst Maccabi Tel Aviv an: Emir Sahiti (27). © Christian Charisius/dpa

30. Januar, 15.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt Jacob Rasmussen

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich die Dienste von Jacob Rasmussen (28) gesichert. Der 28-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg in die Pfalz, teilte der FCK am Freitagnachmittag mit. Zu den Vertragsdetails machten die beide Vereine keine Angaben. Der dänische Abwehrspieler kennt den deutschen Fußball bereits gut, denn er hatte schon in der Jugend des FC Schalke 04 gespielt und war später auch beim FC St. Pauli sowie Erzgebirge Aue aktiv.

30. Januar, 14.47 Uhr: SC-Profi Dinkçi kehrt nach Heidenheim zurück

Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom 1. FC Heidenheim zum SC Freiburg kehrt Eren Dinkçi (24) vorerst zu seinem Ex-Klub zurück. Der 24-jährige Rechtsaußen wechselt per Leihe bis zum Saisonende zum aktuellen Bundesliga-Schlusslicht an die Brenz, gab der FCH am Freitag bekannt.

FCH-Boss Holger Sanwald (58, r.) präsentiert Neuzugang Eren Dinkçi (24). © 1. FC Heidenheim 1846

30. Januar, 14.07 Uhr: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Marin Ljubičić