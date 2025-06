Er reist mit ins Trainingslager: Dynamo stellt nächsten neuen Spieler vor

Nils Fröling (25) läuft zukünftig in Schwarz-Gelb auf. © SG Dynamo Dresden

Der offensive Mittelfeldspieler, der mehrere schwedische Junioren-Nationalmannschaften durchlief, spielte seit 2022 für die Kogge und sammelte viel Zweitliga-Erfahrung, die in der kommenden Saison für die SGD wichtig werden dürfte.

"Nils bringt eine sehr intensive und körperliche Spielweise mit, die er bereits in vielen Spielen in der 2. Bundesliga nachweisen konnte", sagte deshalb auch Sportgeschäftsführer Thomas Brendel: "Er passt mit diesem Einsatz sehr gut in unser Anforderungsprofil und zur Spielidee von Thomas Stamm, die ebenfalls von einem hohen Maß an Laufarbeit geprägt ist."

Als Gegner hat die SGD keine guten Erinnerungen an den 25-Jährigen: Erst im Februar, als die Schwarz-Gelben in Rostock gastierten, erzielte Fröling das am Ende spielentscheidende 1:0 für die Kogge - vorbereitet hatte den Treffer ausgerechnet sein damaliger Teamkollege Rossipal, mit dem er jetzt auch in Dresden zusammen auflaufen wird.

