Es braucht den Sieg in Kiel! Die rote Laterne soll nicht am Dynamo-Weihnachtsbaum brennen

Dresden - Da Fürth und Düsseldorf im direkten Duell aufeinandertreffen, besteht für Dynamo die Möglichkeit, die rote Laterne noch vor Weihnachten abzugeben. Im besten Falle kann Dresden sogar bis auf Platz 15 springen. Ob dies möglich ist, wissen die Schwarz-Gelben bereits, wenn sie am Samstag um 20.30 Uhr in Kiel spielen.

Im Holstein-Stadion entscheidet sich, ob Dynamos Weihnachtsfest idyllisch wird. © IMAGO/Philipp Szyza

Ein Dreier wäre so bitter nötig, auch, um etwas entspannter den Weihnachtsbraten vertilgen zu können. Es will ja keiner, dass die Knochen im Hals stecken bleiben.

"Es wäre super wichtig. Jeder will mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Du hast nicht die Möglichkeit, paar Tage später zu korrigieren. Aber das ist bei allen so. Ich kann die Hand ins Feuer legen, es wird jeder alles tun, jeder brennt für den Verein. Es kann guttun, mit 16 Punkte in die Pause zu gehen, weil man dann einen Tick mehr spürt, was möglich ist", so Trainer Thomas Stamm.

Der 42-Jährige glaubt auch nicht, dass alles rund um die Partie die Spieler ablenken wird. Es wird vor allem danach keinen normalen Ablauf mehr geben. Dann ist für alle Weihnachten.

Teile der Mannschaft werden nämlich gleich von Kiel aus in die jeweilige Heimat reisen, weil es von dort schlichtweg kürzer ist.