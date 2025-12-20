Es braucht den Sieg in Kiel! Die rote Laterne soll nicht am Dynamo-Weihnachtsbaum brennen
Dresden - Da Fürth und Düsseldorf im direkten Duell aufeinandertreffen, besteht für Dynamo die Möglichkeit, die rote Laterne noch vor Weihnachten abzugeben. Im besten Falle kann Dresden sogar bis auf Platz 15 springen. Ob dies möglich ist, wissen die Schwarz-Gelben bereits, wenn sie am Samstag um 20.30 Uhr in Kiel spielen.
Ein Dreier wäre so bitter nötig, auch, um etwas entspannter den Weihnachtsbraten vertilgen zu können. Es will ja keiner, dass die Knochen im Hals stecken bleiben.
"Es wäre super wichtig. Jeder will mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Du hast nicht die Möglichkeit, paar Tage später zu korrigieren. Aber das ist bei allen so. Ich kann die Hand ins Feuer legen, es wird jeder alles tun, jeder brennt für den Verein. Es kann guttun, mit 16 Punkte in die Pause zu gehen, weil man dann einen Tick mehr spürt, was möglich ist", so Trainer Thomas Stamm.
Der 42-Jährige glaubt auch nicht, dass alles rund um die Partie die Spieler ablenken wird. Es wird vor allem danach keinen normalen Ablauf mehr geben. Dann ist für alle Weihnachten.
Teile der Mannschaft werden nämlich gleich von Kiel aus in die jeweilige Heimat reisen, weil es von dort schlichtweg kürzer ist.
Dynamo Dresden: Nach dem Kiel-Spiel geht es direkt in die Weihnachtspause
Der Bus heim zu wird nicht mehr voll sein. Die Spieler gehen nach dem Abpfiff für knapp zwei Wochen auseinander, ehe am 2. Januar schon wieder der Startschuss fürs Training fällt. In Dresden ist kein Treffen mehr vorgesehen, jeder hat für sich geplant. "Es ist alles besprochen, die Übergangspläne auch", so Stamm.
Trotzdem wäre es nur allzu menschlich, durch Weihnachten nicht mehr den Fokus auf dieser Partie zu haben.
"Ich habe da null Bauchschmerzen. Das hat null damit zu tun, wie deine Leistung war. Da ist jeder professionell genug, in Kiel noch einmal zu liefern. Es hat für mich gar nichts damit zu tun", geht der Trainer davon aus, dass alle ans Leistungslimit kommen werden.
Auch, um diese verdammte rote Laterne abgeben zu können. Soll sie an einem anderen Baum brennen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Philipp Szyza, Thomas Frey/dpa