Nach drei Jahren Frankreich ist Schluss! Moussa Koné wechselt zu Horvath-Klub

Moussa Koné (26, r.) spielte schon bei Dynamo Dresden gemeinsam mit Sascha Horvath (26, l.). Nun sehen sich beide in Linz wieder. © Lutz Hentschel

Im Januar 2020 verkauften die Schwarz-Gelben den Stürmer gewinnbringend für geschätzte 1,25 Millionen Euro an Nîmes Olympique, nun ist für den Angreifer aber Schluss in Frankreich!

Der 26-Jährige wechselt von der zweiten Liga in die österreichische Bundesliga und schließt sich dort dem Linzer ASK an. Dort unterschrieb er einen Vierjahresvertrag bis Ende Juni 2027.

"Der LASK ist ein Topklub in Österreich, die Ziele sind entsprechend hoch gesteckt, so etwas gefällt mir. Die Verantwortlichen des Klubs haben sich intensiv um mich bemüht, das hat mir ebenso imponiert. Ich freue mich schon sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen, und werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen", sagte der Senegalese auf der Homepage des Vereins.

Während der Stürmer bereits in der Schweiz, in Deutschland und Frankreich gespielt hat, ist Österreich für ihn Neuland.

Einen leichten Start wird ihm aber mit Sicherheit Sascha Horvath (26) bescheren. Denn der Mittelfeld-Wirbler wechselte im vergangenen Jahr zum LASK und spielte mit Koné bereits bei Dynamo Dresden rund ein Jahr zusammen.