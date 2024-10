Stamm stellt die Systemfrage: Steht Dynamo mit Viererkette besser?

Nach zu vielen Fehlern von Claudio Kammerknecht (25, l.) & Co. ist Coach Thomas Stamm (41, r.) recht deutlich geworden. © Lutz Hentschel

RWE hat ziemlich gut aufzeigen können: Dynamos Defensiv-System ist bereits jetzt, so früh in der Saison, geknackt. Auch die Zweite von Borussia Dortmund vor der Länderspielpause hatte das bereits offenbart.



Stellt sich die Frage, kann Schwarz-Gelb noch so weitermachen? Wäre eine Umstellung von Fünfer- auf Viererkette nicht sinnvoll?

Vinko Sapina (29) denkt das nicht: "Unser Spiel ist so ausgelegt, dass es relativ variabel ist. Auf dem Papier spielen wir 5-3-2, wir rutschen aber oft in die Viererkette um. Das ist der Anspruch, dass wir uns in beiden Rollen zurechtfinden. So sind wir schwerer ausrechenbar. Dementsprechend finde ich das gut, viele meiner Kollegen auch."

Innenverteidiger Lukas Boeder (27), der gegen Essen statt Lars Bünning (26) in der hintersten Abwehrreihe stand, gibt ihm recht. "Das liegt eigentlich nicht am System. Das ist situationsabhängig, vielleicht falsche Entscheidungen und der falsche Instinkt, wo man sich positioniert. Das kann in der Vierer- und in der Fünferkette passieren", so der Innenverteidiger.

Trotzdem denkt Dynamos Coach inzwischen auch offen über einen Systemwechsel zur Stabilisierung der Defensive nach. "Das mache ich nicht erst seit heute. Die Gedanken sind immer wieder da, weil es einfach Dinge sind, die sich nicht so einschleifen. Dann ist immer die große Kunst, bleibt man drin und greift das? Oder stellt man um?", so der 41-Jährige.