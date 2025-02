Dynamo kassiert unnötige Pleite in Rostock: Das bemängelt Trainer Stamm

Rostock - Gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Dynamo befindet sich in der Berg- und Talfahrt. Die Konstanz fehlt Dresden in den letzten Wochen. Das 0:1 im von den Begleiterscheinungen her fast schon hässlichen Ostduell in Rostock war selbst verschuldet. Die SGD wählte anfangs das falsche Mittel.