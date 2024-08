Keine guten Erinnerungen für Dynamo! Coach Stamm holt seinen Ex-Spieler nach Dresden

Dresden - Kurz vor Schließung des Transferfensters am Montag ( 3. Liga ) hat Dynamo Dresden erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Sascha Risch (24) kommt ein variabler Linksaußen, der für Trainer Thomas Stamm (41) kein Unbekannter ist.

Keine gute Erinnerung: Sascha Risch (24, r.) schoss bei der 1:4-Pleite der Dynamos im Mai 2023 das 2:1 und sorgte damit für die Wende. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Er trainierte ihn bereits vier Jahre lang beim SC Freiburg II, mit dabei war einige Zeit auch Claudio Kammerknecht (25). Beide werden sich über den zwölften Neuzugang freuen.

Der Verein hat den Transfer noch nicht offiziell bestätigt. Zuerst berichtete Bild über die feste Verpflichtung. In Ulm besaß Risch ursprünglich noch einen Vertrag bis Ende Juni 2025.

Einige bei Dynamo - auch Kammerknecht - haben allerdings gar keine guten Erinnerungen an Risch. Denn er schoss ausgerechnet bei der schlimmen 1:4-Pleite der Dynamos am vorletzten Spieltag der Saison 2022/23 am 22. Mai 2023 das 2:1. Mit der Niederlage schmissen die Schwarz-Gelben damals den Aufstieg weg.

Nun will Risch mit dafür sorgen, dass der Traum von der Rückkehr in die 2. Bundesliga endlich realisiert werden kann.