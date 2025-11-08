"Bodenlos": Früher Zweikampf-Bock von Boeder pulverisiert das gute Gefühl

Dresden - Die Stimmung kippt so langsam. Nach Dynamos 1:2-Niederlage am Freitagabend gegen den 1. FC Nürnberg gab's jede Menge Pfiffe - auch vom K-Block. Genau von da wurde die seit neun Spielen sieglose Truppe am Ende auch schnell fortgeschickt.

Lukas Boeder (28) war die Frustration nach Abpfiff anzusehen. © Lutz Hentschel

"Die sieben Niederlagen haben wir uns so auch nicht ausgemalt. Wir hatten am Anfang der Saison ein deutlich besseres Gefühl auch, dass wir eigentlich gut da sind", gab Lukas Boeder (28) zu.

"Und jetzt ist es so, dass wir trotzdem ein gutes Gefühl haben in der Mannschaft und dass wir sagen, wir können jeden Spieltag eigentlich einen Sieg holen. Aber nichtsdestotrotz stehen wir trotzdem wieder mit einer Niederlage da."

Der Innenverteidiger hatte daran erheblichen Anteil, denn er war in den ersten Sekunden anscheinend noch nicht richtig auf dem Platz, vergeigte im ersten Angriff des Spiels einen wichtigen Zweikampf gegen Adam Stepanov, der Rafael Lubach bediente - 0:1 nach 14 Sekunden.

"Ja, bodenlos. Zum einen, weil ich jetzt auch so ein bisschen drin hänge, weil ich versuche, den Zweikampf zu unnötig aggressiv zu führen", erklärte Boeder.

"Und dann tut es mir einfach leid für die Mannschaft. Wir hatten viel vor, wir hatten eigentlich ein gutes Gefühl. Wir kommen mit einem guten Gefühl aus der Woche, weil wir gesagt haben, wir nehmen uns viel vor, wir haben Bock auf das Spiel, haben eine geile Energie gehabt. Und dann so einen Dämpfer direkt zu bekommen, ist Kacke gewesen."