Dynamo kann nicht mehr gewinnen! Nächste Niederlage gegen Nürnberg

Dynamo Dresden kann nicht mehr gewinnen! Nächste Niederlage gegen Nürnberg.

Von Tina Hofmann

Dresden - Dynamo Dresden kann aktuell nicht mehr gewinnen. Das Team von Trainer Thomas Stamm unterliegt dem 1. FC Nürnberg zu Hause mit 1:2 (1:1).

Schon nach 13 Sekunden lag die SGD, die sich so viel gegen die Clubberer vorgenommen hatte, mit 0:1 zurück. Rafael Lubach hatte den Gastgeber vor 31.749 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion eiskalt erwischt. Vor der Pause kam Dynamo durch Dominik Kother zwar noch zum 1:1-Ausgleich, doch statt des Siegtreffers in der zweiten Hälfte fiel das Tor auf Seiten der Nürnberger. Tim Janisch besiegelte die dritte Niederlage der Schwarz-Gelben in Serie. Damit wartet der Aufsteiger weiter auf den ersten Heimsieg in der 2. Bundesliga und den ersten Dreier seit dem 24. August, als die SGD bei Arminia Bielefeld siegte. Mit sieben Punkten bleibt das Team tief unten im Tabellenkeller stecken. Endstand: Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:2 Torschützen: 0:1 Rafael Lubach, 1:1 Dominik Kother (45.+1), 1:2 Tim Janisch (50. Minute) Wir berichteten im Liveticker vom Spiel. Den gibt es hier zum Nachlesen.

Stimmen von Miroslav Klose und Thomas Stamm in der Pressekonferenz

Mirsolav Klose: "Ich kann hier als glücklicher Trainer sitzen und kann fühlen, wie es für die andere Seite ist, denn vor ein paar Wochen war es genauso bei uns. Wir haben auch nach dem Ausgleich weiter an uns und unseren spielerischen Weg geglaubt." Thomas Stamm: "Es fühlt sich so an, dass deutlich mehr spannende Chancen bei Nürnberg waren. Wir müssen mehr Mut haben, nach vorn zu verteidigen. Ab der 20. Minute waren wir mutiger aktiver, haben Zweikämpfe für uns entscheiden können. Die Phase vor der Pause war okay. Nach der Pause war wieder eine Phase, in der Nürnberg besser war, griffiger, besser drin, uns fehlt gerade das Selbstverständnis. In der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr so zwingend, wie wir sein müssen, wenn wir Punkte mitnehmen wollen."

Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm nach dem Spiel bei Sky

Thomas Stamm nach dem Spiel bei Sky darüber, wie man das erste Tor verteidigen kann: "Indem man nicht nach vorne verteidigt. Ein Spieler im Zwischenraum, Lars kann durchschieben, hat keinen Gegenspieler. Da geht es am Ende um Basics. Es sind zwei Standardsituation in der ersten Halbzeit, die gefährlich sind, das müssen wir besser verteidigen." "Am Ende geht es darum, in den Basics und 1:1-Duellen besser werden. Du kannst die Duelle verlieren, aber wenn du sie gar nicht führst (…) damit bin ich nicht zufrieden. In dem Bereich müssen wir einfach vorankommen, sonst wird es in der 2. Liga schwer, Punkte mitzunehmen" Fehlt Dynamo die individuelle Klasse, will Sky wissen: "Wenn ich die Startphase nehme, wo wir sehr mutig waren und die Situationen auf unsere Seite ziehen, dann sage ich klar nein. Im Moment ist der Kopf beim ein oder anderen Spieler zu sehr am Rattern. Man merkt beim ein oder anderen, dass die Entscheidungsphase zu lange dauert."

Das sagt Dynamo-Markenbotschafter Ulf Kirsten nach dem Spiel

Ulf Kirsten war nach dem Spiel bei Sky: "Nach dem ersten Tor nach 13 Sekunden wurde viel über den Haufen geworfen. Wir haben dann das 1:1 gemacht, aber bei uns fallen die Tore zu einfach. Das ist für den Gegner manchmal ein Zuckerschlecken. Wir haben ja auch in Fürth gleich nach 25 Sekunden eins gekriegt, wir stellen uns in der 2. Liga da einfach zu naiv an, vielleicht fehlt da etwas die Erfahrung. Aber die Jungs geben alles. Die Fans brennen hier ein Feuerwerk ab, dass der ein oder andere Pfiff dabei ist, ist verständlich. Aber man kann den Jungs ja nicht absprechen, dass sie es wollen. Da müssen die Jungs jetzt durch und wenn sie sich selbst rausziehen, dadurch besser werden. Die 2. Liga ist eben nicht die 3. Liga", schätz der "Schwatte" ein.

Fans von Dynamo schicken das Team wieder weg

20.37 Uhr: Nach dem Schlusspfiff wollte das Team angeführt von Kapitän Stefan Kutschke, der immer noch gesperrt ist, zu den Fans, doch offenbar wurde das Team postwendend wieder weggeschickt, einen Austausch gab es nicht.

Jetzt ist Schluss! Dynamo kassiert die dritte Pleite in Serie.

90.+5: Der Ball von Faber geht direkt aufs Tor, doch Jan Reichert im Tor der Nürnberger kann abwehren.

90.+5: Dynamo bekommt noch einen letzten Freistoß.

90.+4: Das Spiel ist noch nicht vorbei, doch die ersten Anhänger verlassen das Stadion.

90.+3: Jetzt muss Menzel das taktische Foul begehen und sieht Gelb.

90.+2: Tony Menzel läuft mit dem Ball ins Seitenaus, so wird es schwer, noch Nadelstiche zu setzen.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es noch.

89. Minute: Dynamo läuft die Zeit davon. Aktuell sieht es nicht so aus, als ob die SGD das Spiel hier noch drehen kann.

87. Minute: Menzel probiert es jetzt mal wieder, doch seine Ablage kann Oehmichen nicht aufs Tor bringen. Die Zuschauerzahl ist da: 31.749 sehen die Partie.

84. Minute: Regulär bleiben den Schwarz-Gelben nur noch sechs Minuten, um hier das Spiel noch zu drehen.

82. Minute: Menzel verliert den Zweikampf im Mittelfeld gegen Justvan, auch sonst kann der nicht gestoppt werden, zieht ab und jagt das Leder nur knapp über die Latte.

81. Minute: Als letzten Wechsel vollzieht Thomas Stamm den Tausch von Dominik Kother auf Jonas Oehmichen.

79. Minute: Dynamo scheint jetzt im Aufwind zu sein, der Club kann aktuell für keine Entlastung sorgen, doch bei der SGD fehlen noch der letzte Pass oder mal der mutige Abschluss.

78. Minute: Vermeij legt jetzt mal auf Menzel ab, der hat Platz, passt aber auf Lemmer und der will reingeben per Flanke, doch Nürnberg klärt zur Ecke.

75. Minute: Nach der Ecke, die Rossipal reinbringt, wird Bünning am Kopf getroffen und muss jetzt behandelt werden.

75. Minute: Dynamo bekommt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position, doch der Standard von Rossipal wird geblockt. Im Nachwaschen gibt es Ecke für die SGD.

72. Minute: Niklas Hauptmann und Jan-Hendrik Marx gehen, dafür kommen Tony Menzel und Konrad Faber.

Nils Fröling vergibt die Riesenchance auf das 2:2

71. Minute: Nils Fröling lässt einen Riesen liegen! Kother bringt den Ball in den Sechzehner, Lemmer legt der Kopf ab und Fröling vergibt aus Nahdistanz am linken Pfosten.

68. Minute: Jetzt winkt das Trainerteam der SGD Tony Menzel und Konrad Faber herbei. Die beiden werden jetzt demnächst ebenfalls kommen.

66. Minute: Lemmer versucht jetzt auf Fröling durchzustecken, doch der kommt nicht mehr richtig an den Ball. Die Fans versuchen, das Team zu pushen und animieren die Dresdner Zuschauer aufzustehen.

62. Minute: Kother bringt den Ball in den Sechzehner, Vermeij lässt auf Fröling prallen, doch dessen Schuss wird geblockt.

60. Minute: Kaum eingewechselt, probiert es Lemmer mit der Flanke von rechts, Kother kommt zwar nicht mehr ran, doch es gibt Ecke, weil ein Nürnberger noch dran ist.

Jakob Lemmer und Aljaz Casar kommen für Christoph Daferner und Kofi Amoako

59. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo: Es gehen Daferner und Amoako, dafür kommen Lemmer und Casar.

57. Minute: Im achten Spiel in Serie kassiert Dynamo übrigens zwei Gegentore. Das gab es für die SGD in der zweiten Liga noch nie.

57. Minute: Jakob Lemmer macht sich bereit an der Seitenlinie, er wird gleich kommen.

55. Minute: Und er Nächste tankt sich durch die SGD-Defensive und zieht ab, der Schuss von Markhiyev streift knapp über den Dresdner Kasten.

54. Minute: Im Gegenzug ist Dynamo hinten schon wieder bedrohlich offen, Lubach schließt ab, doch Grill ist zur Stelle.

53. Minute: Die SGD erkämpft sich über Kother den Ball in der eigenen Hälfte, er passt auf Vermeij, doch der kann den Ball nichts mehr aufs Tor bringen.

Tim Janisch ist völlig blank und macht das 2:1 für Nürnberg

50. Minute: Bitter! Dynamo lässt auf der eigenen rechten Seite Tim Janisch völlig blank, der rauscht mit Tempo an dringt in den Sechzehner ein und hämmert die Kugel unhaltbar für Grill links oben in die Maschen.

49. Minute: Dynamo verliert den Ball im Spielaufbau, Nürnberg versucht es schnell zu machen, doch auch der 1. FCN kann aus diesem Ballgewinn nichts kreieren.

19.36 Uhr: Der Ball in der zweiten Hälfte rollt wieder. Die SGD spielt jetzt auf den K-Block zu.

19.30 Uhr: Der scheinbar verletzte Fan des 1. FC Nürnberg kann laufen und wird jetzt außerhalb des Gästeblocks von Sanitätern nach unten begleitet.

Nach Blitz-Schock durch Nürnberg macht Dominik Kother das wichtige 1:1 kurz vor der Halbzeit

19.20 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Es steht 1:1 zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg

45.+4: Jetzt sind auch Sanitäter im Block der Nürnberger, weshalb es dort aktuell komplett ruhig ist.

Dominik Kother macht das 1:1 kurz vor der Halbzeit

45.+1: Das ist emotional ganz wichtig für Dynamo! Dominik Kother macht das 1:1 vor der Pause. Fröling lässt den Ball abtropfen, Daferner schnappt sich das Leder auf rechts, passt in den Sechzehner und dort steht Kother goldrichtig, schießt einfach und trifft.

Dominik Kother macht kurz vor der Halbzeit das 1:1. © Robert Michael/dpa

45.+1: TOR für Dynamo!

45. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es im ersten Durchgang.

44. Minute: Jetzt gibt es Gelb für Christoph Daferner, der offenbar nur ein Zeichen setzen will und Janisch zu Boden stößt.

43. Minute: Riesige Aufregung. Klares Foul an Hauptmann, der zu Boden gerissen wird, doch Schiedsrichter Eric Weisbach lässt weiterlaufen und pfeift dann Foul an Nürnberg.

40. Minute: Dynamo bekommt eine Ecke und versucht es über die Variante mit Rossipal und Marx, der den Ball schließlich in den Sechzehner bringen will, doch das Leder fliegt zu weit und kann am Ende nicht mehr kontrolliert werden.

Medizinischer Einsatz auf der Dixie-Dörner-Tribüne

35. Minute: Auf der Dixie-Dörner-Tribüne gibt es einen medizinischen Einsatz. Hoffentlich kann dem betreffenden Besucher schnell geholfen werden.

Medizinischer Einsatz auf der Dixie-Dörner-Tribüne. © privat

Lennart Grill verhindert mit Riesenparade das 0:2

31. Minute: Riesenparade von Dynamo-Keeper Lennart Grill! Zoma setzt zum Seitfallzieher an, der kommt richtig gut in Richtung Lattendreieck, doch der Torwart kratzt den Ball noch raus.

29. Minute: Die Ecke von Rossipal kommt gut rein, Vermeij gelangt gerade so an Leder, kann dem Ball aber keine Richtung geben.

28. Minute: Dynamo kommt wieder über Amoako, Marx und Fröling. Der Neuzugang kommt nicht entscheidend an den Ball, arbeitet aber eine Ecke heraus.

24. Minute: Marx probiert es jetzt mal mit der Flanke von der rechten Seite, doch die fliegt durch den Sechzehner am Tor vorbei.

22. Minute: Amoako versucht es jetzt mal mit einem langen Ball auf Daferner, der rechts geht, doch genauso schnell, wie das Leder bei ihm landete, ist es auch wieder weg.

20. Minute: Daferner sprach davon, dass Dynamo die kleinen Dinge machen muss, doch jetzt ein leichter Ballverlust im Mittelfeld von Hauptmann. Nürnberg steht aktuell kompakt und stabil, die SGD tut sich schwer, da durchzukommen.

16. Minute: Nach einem Foul an Rossipal gibt es einen Freistoß, der auch auf dem Kopf von Bünning im Sechzehner landet, doch der Abwehrspieler kann den Ball nicht aufs Tor bringen.

15. Minute: Dynamo hat sich von dem schnellen Rückstand einigermaßen erholt, dennoch war das eine absolut kalte Dusche, die keiner braucht in der aktuellen Situation.

12. Minute: Jetzt geht es weiter.

18.40 Uhr: Die Partie ist seit einigen Minuten aufgrund des Nebels auf dem Spielfeld unterbrochen. Die Dynamo-Fans haben das eigene Stadion mit der mächtigen Pyro eingeraucht.