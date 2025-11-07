Dynamos Devise gegen Nürnberg: "Weiter kämpfen und den Bock umstoßen"

Dresden - Drei Viertel der Dynamo -Viererkette nahm sich am Mittwochabend Anschauungsunterricht in Sachen Abwehrarbeit. Claudio Kammerknecht (26), Konrad Faber (28) und Lars Bünning (27) waren beim Pokal-Spektakel der Handballer des HC Elbflorenz gegen die MT Melsungen (30:32 n.V.) live dabei. Da gab es keine Gefangenen. So müssen sie am heutigen Freitag gegen Nürnberg zupacken.

Die Handballer des HC Elbflorenz haben es Mittwoch in puncto Einstellung vorgemacht. © Lutz Hentschel

Wille, Leidenschaft, Kampf bis zum Letzten, das Herz in die Hand nehmen - all das machten die Handballer vor. Die Dynamos können das auch, nur sie müssen es wieder einmal über die vollen 90 Minuten zeigen.

An der Unterstützung wird es nicht mangeln. Das Stadion wird am Freitag einmal mehr zum Tollhaus werden. Das müssen sich die Profis zunutze machen.



Nach acht Wochen ohne Sieg ist das Selbstvertrauen nicht das beste, zudem steigt der Druck. Irgendwann musst du anfangen zu punkten.

"Zu 100 Prozent, auf jeden Fall", sagt Bünning. "Die Unterstützung wird wieder grandios sein. Wir müssen liefern, für die Fans, für uns selbst, für den gesamten Verein. Der hat mehr verdient als sieben Punkte."