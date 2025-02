Dynamo-Geburtstagsrunde an der Ostsee? Das will Lemmer seinem Coach schenken

Dresden - Als am späten Mittwochnachmittag gerade die Medienrunde im Presseraum des Trainingszentrums begann, trat Dynamo-Trainer Thomas Stamm vor die Tür, zog seinen Schal bis unter die Augen und ging joggen. Zeit für Glückwünsche blieb an seinem 42. Geburtstag nicht. Das erledigte die Mannschaft.

Jakob Lemmer (24, l.) erzielte gegen die Löwen sein viertes Saisontor. Am Wochenende gegen Hansa Rostock wollen er und seine Kollegen an die starke Leistung anknüpfen. © Lutz Hentschel

"Natürlich haben wir ihm ein Ständchen gesungen nach der Videoanalyse", feixte Jakob Lemmer (24). Ausgegeben, zum Beispiel ein Schweizer Frühstück, hat der Jubilar noch nichts.

"Ich hoffe, da kommt noch etwas", so Lemmer, der aber gleichzeitig verriet, was sich der Coach von der Mannschaft als Geschenk wünscht: "Er hat gesagt, er wünscht sich in Rostock drei Punkte. Das versuchen wir ihm natürlich zu geben", sagte "Lemmi". Klappt dies, dann wird sich der Coach nicht lumpen lassen.

Am Nachmittag haben sich die Spieler selbst singen gehört. Am Samstag wird der Chor lauter, den sie um die Ohren bekommen. Mit den lauten Gesängen gegen die SGD müssen sie klarkommen.

Rostock ist ein heißes Pflaster. Da werden keine Liebeslieder dabei sein. Das weiß auch Lemmer, obwohl er noch nie im Ostseestadion aufgelaufen ist. "Das ist tatsächlich mein erstes Mal."