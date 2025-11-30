Dynamo gegen Düsseldorf live: Schlechtes Zeichen für Dresden? Er leitet heute das Spiel

Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker: Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Lukas Benen aus Nordhorn.

Von Aliena Rein

Dresden - Dynamo Dresden kann doch noch gewinnen! Nach dem Erfolg in Bochum in der Vorwoche will die SGD am Sonntag (13.30 Uhr) endlich den ersten Heimsieg folgen lassen. Zu Gast ist ausgerechnet Ex-Trainer Markus Anfang mit Fortuna Düsseldorf.

Doch nicht nur die Kicker aus der sächsischen Landeshauptstadt schafften am vergangenen Wochenende den Befreiungsschlag, auch Düsseldorf holte den ersten Sieg nach zuvor fünf Liga-Niederlagen in Folge, es war zudem der erste Dreier unter Anfang. Welches Team kann den Aufwärtstrend am 1. Advent fortsetzen? In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

10.30 Uhr: Dieser Schiedsrichter leitet heute das Spiel

Ein schlechtes Zeichen für Dynamo? Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Lukas Benen aus Nordhorn. Unter dem 32-Jährigen bestritt die SGD bisher acht Drittliga-Spiele, von denen fünf verloren gingen, zwei Matches konnten die Schwarz-Gelben für sich entscheiden. Düsseldorf hingegen konnte sein einziges Spiel unter Benen gewinnen. Insgesamt dreimal flog zudem ein Dresdner vom Platz, wenn Benen das Spiel leitete: Zu Beginn der Vorsaison stellte er Kapitän Stefan Kutschke im Sachsenderby gegen Aue mit Gelb-Rot vom Platz, im Januar 2021 beendete die SGD das Duell mit Waldhof Mannheim nach Glattrot für Sebastian Mai und Kevin Ehlers sogar nur zu neunt. Dem 32-Jährigen assistieren Fynn Kohn und Lennart Kernchen, vierter Offizieller ist Lasse Koslowski. Als VAR ist Robert Kampka im Einsatz.

Im Sachsenderby im August 2024 flog Stefan Kutschke (l.) mit Gelb-Rot vom Platz, Schiedsrichter damals war Lukas Benen (2.v.r.). © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.10 Uhr: Dynamo Dresdens Stürmer treffen auf die alte Liebe

Nicht nur für Markus Anfang geht es heute zur alten Liebe, auch die beiden SGD- Stürmer Vincent Vermeij und Christoph Daferner treffen auf ihren Ex-Klub. Insbesondere für Vermeij, der noch bis zum Sommer für die Fortuna auflief, ist es ein besonderes Spiel. Was er zur Begegnung mit seinem letzten Verein zu sagen hat, lest Ihr hier: "Ein Dynamo-Tor gegen den Ex! 'Vince', mach' es einfach wie einst 'Dafi'".

In Bochum platzte der Tor-Knoten bei Vincent Vermeij (l.). Legt er gegen Fortuna Düsseldorf nach? © David Inderlied/dpa

9.50 Uhr: Markus Anfang kehrt erstmals nach Dresden zurück

Wiedersehen mit einem alten Bekannten! Es ist das erste Mal, dass Ex-SGD-Coach Markus Anfang nach seiner Entlassung im Frühjahr 2024 beruflich ins Rudolf-Harbig-Stadion zurückkehrt. Unter dem 51-Jährigen verpasste Dynamo zweimal die Rückkehr ins Unterhaus, unter Nachfolger Thomas Stamm hingegen klappte es gleich im ersten Anlauf, weshalb sich beide Parteien heute wieder gegenüberstehen können - sehr zur Freude des Rückkehrers. Der Start von Anfang in Düsseldorf verlief allerdings mehr als holprig: Von den ersten fünf Partien unter dem neuen Coach, der im Oktober auf Daniel Thioune folgte, verlor die Fortuna vier und spielte einmal unentschieden, erst am vergangenen Wochenende gab es gegen den 1. FC Magdeburg den ersten Sieg. Dazu machten Berichte die Runde, nach denen die Mannschaft überhaupt nicht einverstanden mit der Verpflichtung des Trainers war.

Markus Anfang kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und freut sich schon aufs Wiedersehen. © Lutz Hentschel

9.30 Uhr: So ist die Ausgangslage bei beiden Klubs

Für beide Mannschaften ist die Partie heute von großer Bedeutung, schließlich konnten sowohl Dynamo als auch Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende ihr erstes Spiel seit langem gewinnen und heute den Aufwärtstrend fortsetzen. Besonders die Düsseldorfer, aktuell 14. der 2. Bundesliga, könnten nach einem Dreier gegen die SGD erst einmal durchatmen, es winkt der Sprung auf Rang elf und damit ins Tabellenmittelfeld. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge betrüge dann sieben Zähler. Bei den Schwarz-Gelben ist die Lage noch ernster: Nur wegen des besseren Torverhältnisses entgeht die SGD aktuell der Roten Laterne, ein Sieg ist also eigentlich Pflicht. Drei Punkte würden für Dynamo zudem Platz 15 bedeuten und damit erstmals seit dem achten Spieltag ein Platz außerhalb der Abstiegsränge. Historisch betrachtet stehen die Zeichen heute auf einen dynamischen Sieg, bei 20 Begegnungen gab es bisher acht Siege, sieben Unentschieden und fünf Niederlagen.

Die letzte Begegnung mit Fortuna Düsseldorf dürfte vielen Dynamo-Spielern noch sehr präsent sein: In der ersten Runde des DFB-Pokal der vergangenen Saison warf der damalige Drittligist den höherklassigen Gegner mit 2:0 aus dem Wettbewerb. © Lutz Hentschel

9.10 Uhr: Vor dem Spiel wartet ein Weihnachtsmarkt auf die Fans

Weihnachtsstimmung rund ums Rudolf-Harbig-Stadion: Auf dem Parkplatz zwischen Stadion und Georg-Arnhold-Bad findet heute zum dritten Mal der soziale Weihnachtsmarkt von Fanszene und Verein statt. Neben Speisen und Getränken sowie einem Flohmarkt wartet unter anderem auch eine Tombola für den guten Zweck auf die SGD-Fans, der aktuell verletzte Tony Menzel ist von 11 bis 12.15 Uhr beim Verkauf der Lose dabei. Die ersten Gewinner werden dann bereits in der Halbzeit des Spiels auf dem Rasen ausgelost. Die Erlöse der Tombola fließen in die Dixie-Dörner-Stiftung und andere soziale Einrichtungen in und um Dresden.

Neben dem Rudolf-Harbig-Stadion findet zum dritten Mal der soziale Weihnachtsmarkt der SGD und ihrer Fanszene statt. © Bildmontage: IMAGO / Steffen Kuttner, Lutz Hentschel, Monika Skolimowska/dpa

8.50 Uhr: Düsseldorf reist mit weniger Fans an als gedacht, auch Heimbereich ist nicht ausverkauft

Dresden stuft die Begegnung zwar als Hochrisikospiel ein, aus Fortuna-Sicht kommen allerdings weniger Fans in die sächsische Landeshauptstadt gereist als möglich. Insgesamt 1500 Gäste werden erwartet. Gleich zweimal konnte die SGD deshalb ihr Kartenkontingent erhöhen und nachträglich Tickets verkaufen. Ganz vereinzelt sind aber auch im Heimbereich noch Karten erhältlich, Kurzentschlossene haben deshalb noch die Möglichkeit, sich das Spiel gegen Ex-Coach Markus Anfang live im Stadion anzuschauen. Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass der Heimbereich nicht ausverkauft ist.

Fortuna Düsseldorf reist mit rund 1500 Fans nach Dresden. © Gregor Fischer/dpa

8.30 Uhr: Hochrisikospiel! Stadt Dresden erlässt Allgemeinverfügung

Weil die Stadt Dresden die heutige Partie zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf als Hochrisikospiel eingestuft hat, herrscht rund um das Rudolf-Harbig-Stadion von 10 bis 17 Uhr das Verbot, bestimmte Gegenstände mitzunehmen. So ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt: pyrotechnische Erzeugnisse jeglicher Art

Messer (sofern nicht bereits nach § 42a Waffengesetz verboten)

Arbeits- und Protektorenhandschuhe sowie durchstichhemmende Handschuhe

Schutzwesten

Protektoren

Boxermundschutz/Gebissschutz

Helme

Sturmhauben

Masken (ausgenommen medizinische Masken)

Einweg-Overalls

Schlauchschals

Kapuzenjacke - Kapuze mit integrierter Brille Die Anordnung gilt im Bereich Lennéplatz, Parkstraße in westlicher Richtung bis Einmündung Zinzendorfstraße, Zinzendorfstraße in nordöstlicher Richtung über die Lingnerallee bis zur Grunaer Straße, Grunaer Straße stadtauswärts bis Straßburger Platz sowie Lennéstraße ab Straßburger Platz bis Lennéplatz - damit ist der Bereich, in dem besagte Gegenstände verboten sind, etwas größer als bei den Partien zu Beginn der Saison.

Rund ums Rudolf-Harbig-Stadion sind heute einige Dinge verboten. © Imago / Steffen Kuttner

8.15 Uhr: Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.