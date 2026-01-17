Dynamo gegen Fürth live: Lemmer erhöht auf 2:0!

 28.352

Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth im Liveticker: Lemmer erhöht auf 2:0!

Von Tina Hofmann

Dresden - Am heutigen Sonnabend startet Dynamo Dresden in die Mission Klassenerhalt 2.0. Im Keller-Duell mit der SpVgg Greuther Fürth muss ab 13 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion ein Sieg her, um den Anschluss an das rettende Ufer in der 2. Bundesliga nicht gleich zum Rückrundenauftakt zu verlieren.

Spielstand:

Dynamo Dresden - Greuther Fürth 2:0

1:0 Thomas Keller (35. Minute), 2:0 Jakob Lemmer (49. Minute)

TAG24 berichtet für Euch im Liveticker und liefert Euch die wichtigsten Informationen vor, während und nach der Begegnung.

Christoph Daferner läuft alleine aufs Tor zu und vergibt das 3:0

85. Minute: Das gibt es nicht! Daferner schnappt sich den Ball, geht alleine auf Schlieck zu und schießt den Ball drüber.

82. Minute: Dietz zieht Lemmer am Trikot und sieht die Gelbe Karte.

82. Minute: Herrmann ist noch nicht lange im Spiel, zieht jetzt von rechts aber einfach mal ab - der Ball zischt am langen Pfosten vorbei.

79. Minute: Bei Felix Klaus geht es nicht weiter. Er war schon vor dem Spiel mit Knieproblemen angeschlagen und ist erst am Donnerstag ins Training eingestiegen. Für ihn kommt Doni Arifi. Auch Omar Sillah ist jetzt im Spiel, dafür ging Aaron Keller.

79. Minute: Die Zuschauerzahl ist da: 30.811 sind im Stadion. Der Heimbereich ist erstmals nicht ausverkauft.

78. Minute: Und die nächste Chance für Dynamo, dieses Mal ist es Amoako, doch Schlieck kann den Ball wegfausten.

Konrad Faber und Luca Herrmann kommen für Jason Ceka und Niklas Hauptmann

76. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo: Faber kommt für Ceka, Herrmann für Hauptmann. Bei Fürth sind nun Reich und Srbeny für Dehm und Hrgota drin.

74. Minute: Hauptmann macht heute wie gewohnt ganz viele Meter auf dem Platz und tritt immer wieder in Erscheinung, jetzt holt er einen Eckball heraus, aus dem die SGD aber kein Kapital schlagen kann.

Christoph Daferner kommt für Vincent Vermeij

69. Minute: Erster Wechsel bei Dynamo. Der Arbeitstag von Vincent Vermeij ist beendet, es kommt Christoph Daferner für ihn.

66. Minute: Jetzt ist die SGD hinten mal relativ unsortiert, viel Platz ergibt sich für Fürth, doch der Schuss von Jannik Dehm fliegt weiter übers Tor drüber.

64. Minute: Umkämpfte Duelle jetzt, dieses Mal langt Vermeij zu und sieht Gelb.

62. Minute: Über Amoako geht es nach vorn, er legt ab auf Sterner, der den Ball in den Sechzehner bringt und Hauptmann findet, doch sein Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

59. Minute: Der erste Wechsel bei Fürth. Der vor dem Spiel angeschlagene Julian Green geht, für ihn kommt Aiman Dardari.

57. Minute: Jakob Lemmer stoppt Felix Klaus und sieht Gelb.

56. Minute: Aufregung jetzt! Nach einer Ceka-Flanke scheint es, als ob Julian Green mit der Hand am Ball ist, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Ecke. Eine mehr als strittige Entscheidung, denn Green bekommt die Kugel klar an den Ellenbogen.

52. Minute: Schon wieder wird es gefährlich, als Robert Wagner den Ball nach einer Ecke quer reinbringt, doch keiner kommt erstmal ran. Danach knallt Rossipal mit dem Keeper zusammen, doch er steht wieder.

Jakob Lemmer macht das 2:0

49. Minute: Jakob Lemmer fasst sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und zieht ab und trifft zum 2:0 für die SGD per Distanzschuss.

Jakob Lemmer (l.) macht das 2:0 für Dynamo.  © IMAGO / Björn Reinhardt

48. Minute: Fürth bringt den ersten Ball mal in Richtung Tor, doch Tim Schreiber hat die Kugel von Dehm sicher.

14.03 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft

Es geht weiter, die zweite Halbzeit läuft. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine. Tim Schreiber, der bislang gar nichts zu halten hatte, steht nun vorm heimischen K-Block.

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0

13.46 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Dynamo führt hier verdient mit 1:0.

45. Minute: Böser Zusammenstoß von Jason Ceka und Julian Green, die sich beide am Boden wälzen, jetzt aber wieder stehen. Es gibt Abstoß für Dynamo. Eine Minute wird nachgespielt.

44. Minute: Dieser Thomas Keller ist gerade überall. Nach seiner Chance ist er hinten gefordert und stoppt einen Angriff des Kleeblatts, indem er zur Ecke klärt.

44. Minute: Wieder Keller! Erneut kommt der Innenverteidiger nach einer Ecke, dieses Mal getreten durch Sterner, gut an den Kopfball, doch dieses Mal fängt Schlieck die Kugel.

42. Minute: Den Freistoß tritt Amoako, der Ball landet aber in der Fürther Mauer. Er kommt erneut zur SGD, Sterner bringt die Flanke herein, doch Kleeblatt-Schlussmann Schlieck ist vor Vermeij am Ball.

40. Minute: Lemmer mit ganz viel Zug zum Tor durch die Mitte, wird von Philipp Ziereis gestoppt, der dafür die Gelbe Karte sieht. Dynamo bekommt den Freistoß aus guter Position.

Neuzugang Thomas Keller köpft Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung

35. Minute: Tor für Dynamo! Bei seinem Debüt für die SGD trifft Thomas Keller vor dem K-Block per Kopf zum 1:0. Die Ecke kam von Rossipal. Was für ein Einstand für die Leihgabe vom 1. FC Heidenheim.

Hier köpft Neuzugang Thomas Keller die SGD mit 1:0 in Führung.  © IMAGO / Zink

34. Minute: Das gibt es nicht! Hauptmann bringt eine perfekte, scharfe Flanke in den Sechzehner, doch Vermeij kann sie nicht nutzen, weil er nicht an den Ball kommt.

32. Minute: Ceka holt den nächsten Freistoß heraus. Dynamo kann draus kein Kapital schlagen.

28. Minute: Vincent Vermeij trifft, doch die Abseitsfahne geht hoch

28. Minute: Da haben viele schon gejubelt, denn Vincent Vermeij trifft, doch schon in der Entstehung der Situation war es abseits, demzufolge geht die Fahne zurecht hoch.

26. Minute: Erste Gelbe Karte für Dynamo: Robert Wagner sieht sie.

Thomas Keller mit der Riesenchance zum 1:0

25. Minute: Neuzugang Thomas Keller hat die erste Großchance für Dynamo. Er bekommt den Ball von der rechten Seite, nimmt die Kugel und zielt aufs Tor, doch ein Fürther blockt den Schuss kurz vorm Kasten.

23. Minute: Die erste Gelbe Karte für Jannik Dehm, er ist damit kommende Woche gesperrt.

21. Minute: Dynamo könnte jetzt mal schnell umschalten, Lemmer kommt links an den Ball, doch statt die Flanke hoch reinzubringen, probiert er es am Boden und holt wenigstens eine Ecke heraus. Doch nach der läuft die SGD ins Abseits. Bis jetzt ist das hier noch nicht der energisch, aggressive Auftritt, den sich viele in diesem Spiel vielleicht gewünscht haben.

19. Minute: Dynamo versucht, erstmal den Ball ruhig in den eigenen Reihen zu halten, und dann nach vorn zu kommen, doch noch fehlt der letzte Pass. Fürth schaltet dann mal blitzschnell um, die SGD hat erst Glück, dann stoppen Amoako und Sterner im Verbund den gegnerischen Angriff.

13. Minute: Erste gute Hereingabe von Jakob Lemmer, der erstmals auf der linken Seite aufläuft, doch der anvisierte Vermeij kommt nicht an den Ball, weil er vorher gestoppt wird.

11. Minute: Erster kleiner Aufreger: Ceka liegt nach einem Zweikampf mit Gian-Luca Itter am Boden. Er bekommt recht deutlich den Arm von Itter ins Gesicht, doch Schiedsrichter Felix Prigan lässt weiterlaufen.

Erste gute Chance für Greuther Fürth durch Noel Futkeu

7. Minute: Nach einem erneuten Foul, dieses Mal von Winter-Neuzugang Jason Ceka, bekommt Fürth den ersten Standard. Und Dynamo hat großes Glück, dass der Ball nicht im eigenen Tor landet. Green bringt den Ball rein, Futkeu kommt an die Kugel und setzt den Kopfball nur knapp neben den rechten Pfosten.

5. Minute: Dynamo hat die erste Ecke, Alexander Rossipal wird sie treten. Sie landet bei Torwart Schlieck, Dynamo kommt zwar nochmal an den Ball, doch nach einem Foul von Sterner wird die Situation abgepfiffen.

4. Minute: Winter-Neuzugang und Rückkehrer Jonas Sterner schlägt von rechts seine erste Flanke, doch die landet erst einmal direkt in den Armen von Fürth-Keeper Timo Schlieck.

3. Minute: Dynamo braucht hier heute unbedingt in diesem Keller-Duell drei Punkte, damit die SGD nicht den kompletten Anschluss an das rettende Ufer in der 2. Bundesliga verliert.

Titelfoto: IMAGO / Björn Reinhardt

