Sie hängen in ganz Dresden! Was hat es mit diesen Bannern auf sich?
Dresden - Wer diese Tage in Dresden unterwegs war, dem fielen unweigerlich an zahlreichen Stellen der Stadt weiße und gelbe Banner auf. Aus dem Auto, aus der Straßenbahn, dem Bus oder zu Fuß: Die Transparente waren und sind unübersehbar. Doch was hat es damit auf sich?
Ganz einfach: Die aktive Fanszene von Dynamo Dresden macht für die Mission Klassenerhalt 2.0 in der 2. Bundesliga mobil.
"Für Dynamo alles geben. Treff 10.15 am HBF" steht beispielsweise auf einem weißen Banner am Schillerplatz geschrieben. Am S-Bahnhof Trachau findet sich der Schriftzug: "Trachau für Dynamo! 17.01. - 10.15 Uhr - HBF". Am Goldenen Reiter ging ebenfalls ein gelbes Banner mit der Botschaft: "17.01. - 10.15 Uhr - HBF - Für den Klassenerhalt! Jetzt erst recht!"
Der Startschuss für die Mission fällt am Samstag ab 13 Uhr mit dem Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion gegen die SpVgg Greuther Fürth.
Schon vor fünf Tagen riefen die Ultras Dynamo zum Fanmarsch auf, zu dem sich die Anhänger der Schwarz-Gelben am Samstag um 10.15 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof einfinden sollen. Gemeinsam soll es dann über die Wiener Straße und die Lennéstraße zum Stadion gehen.
Zuvor hat die aktive Szene laut eigenen Angaben die Stadt und auch Gebiete in ganze Sachsen und Südbrandenburg mit den Bannern ausgestattet.
Aktion der Ultras Dynamo in Dresden, Sachsen und Brandenburg, doch einige Banner hängen nicht mehr
Nicht gut mit Dynamo meinte es offenbar jemand am Dresdner Fetscherplatz. Denn während dort noch am Donnerstag gut leserlich ein Banner ("Für Dynamo alles geben. Auf zum Marsch, Treff 10.15 HBF") hing, konnte man am Freitagmorgen davon nicht mehr viel erkennen.
Unbekannte hatten die schwarzen Kabelbinder, mit denen das Transparent an einem Geländer oben befestigt war, durchtrennt.
An vielen Stellen wurden die Banner auch einfach entfernt, so wie in Laubegast oder am Dresdner Congress Center, dort hing ein riesiges Transparent mit der Botschaft: "Das Ziel ist klar, Marsch zum Klassenerhalt am 17. Januar!"
Leicht wird es nicht für das Team von Trainer Thomas Stamm (42), doch mit fünf Neuzugängen und damit auch neuem Schwung will Dynamo trotz ungünstiger Ausgangslage mit 13 Punkten aus 17 Spielen und dem letzten Tabellenplatz das rettende Ufer sicher erreichen.
Los gehen soll es am Samstag mit einem Sieg gegen Fürth, die Unterstützung der Fans ist dem Team wie immer gewiss.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann, Privat