Dynamo gegen Fürth live: Schiedsrichter-Team trifft am Stadion ein

Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth im Liveticker: Hier wird die Partie heute übertragen.

Von Tina Hofmann

Dresden - Am heutigen Sonnabend startet Dynamo Dresden in die Mission Klassenerhalt 2.0. Im Keller-Duell mit der SpVgg Greuther Fürth muss ab 13 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion ein Sieg her, um den Anschluss an das rettende Ufer in der 2. Bundesliga nicht gleich zum Rückrundenauftakt zu verlieren.

Alle fiebern nach einem intensiven und guten Trainingslager in der Türkei und mit fünf Neuzugängen an Bord dem ersten Spiel im neuen Jahr entgegen. TAG24 berichtet für Euch im Liveticker und liefert Euch die wichtigsten Informationen vor, während und nach der Begegnung.

11.13 Uhr: So liefen die Spiele der anderen Teams am Freitag

Bereits am Freitag gab es zwei Duelle mit Relevanz für Dynamo Dresden. Die ebenfalls unten stehende Fortuna aus Düsseldorf setzte sich daheim mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld durch. Der kommenden Gegner vom 1. FC Magdeburg setzte mit dem 3:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig ein fettes Ausrufezeichen zum Auftakt in die Rückrunde.

Heute spielen parallel zu Dynamo der 1. FC Nürnberg gegen die SV Elversberg und Preußen Münster gegen den KSC. Am Abend kommt es im Olympiastadion Berlin zum heißen Duell zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 (20.30 Uhr).

Cedric Itten (vorn links) erzielte am Freitagabend den Siegtreffer für Fortuna Düsseldorf im Duell gegen Bielefeld. © Marius Becker/dpa

11.10 Uhr: Schiedsrichter-Team trifft am Stadion ein

Noch knappe zwei Stunden - und dann rollt im Rudolf-Harbig-Stadion der Ball. Schiedsrichter Felix Prigan aus Deizisau ist jedenfalls schon vor Ort. Unterstützt wird der junge Mann aus Baden-Württemberg von seinen Assistenten Asmir Osmanagic (Stuttgart) und Michael Näther (Neschwitz). Vierter Offizieller ist Tim Kohnert aus Gerwisch.

Auf Schiedsrichter Felix Prigan (r.) und sein Team wartet ein heißes Duell. © TAG24

10.50 Uhr: Kleeblatt-Fan mit Problemen bei der Anreise

Da geht der Tag gar nicht gut los. Ein Fan aus Fürth wollte mit seinem silbernen VW in Richtung Dynamo-Stadion und rutschte an der Bahnsteigkante ab. Er überlegte kurz, sammelte seine abgefallene Radkappe wieder ein, fuhr dann einfach auch den Rest des Autos in den Schienenbereich und zog von dannen.

Die Polizei ist heute auch zu Pferd rund ums Stadion unterwegs. Von oben ist der Blick (auch auf Unfälle) natürlich besser. © Montage: TAG24 (2)

10.21 Uhr: Spontan zum Spiel? Es gibt noch Tickets für die Partie gegen Fürth

An der Tageskasse gibt es noch Karten! Das Spiel ist noch nicht ausverkauft und ihr könnt am Stadion noch Tickets kaufen.

Spontan zu Dynamo ins Stadion? Heute habt Ihr die Möglichkeit dazu! © TAG24

10.17 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm ...

In weniger als drei Stunden will Dynamo hier die 3 Punkte gegen Fürth holen. Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Die Fans treffen sich jetzt am Hauptbahnhof für den Fanmarsch zum Stadion.

Im Rudolf-Harbig-Stadion soll heute spätestens ab 13 Uhr gefeiert werden. © TAG24

10 Uhr: So lief das Hinspiel nach dem Aufstieg

Es war die erste Partie nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga: Am 3. August 2025 startet Dynamo in Fürth in die neue Saison. Es war ein wildes Spiel, in dem es nach nur neun Minuten durch die Tore von Noel Futkeu und Felix Klaus bereits 2:0 für den Gastgeber stand. Dynamo erzielte nur zwei Minuten später den 1:2-Anschluss durch Christoph Daferner, doch in der zweiten Hälfte traf erneut Futkeu zum 3:1, Claudio Kammerknecht besorgte dann noch das 2:3. Heute soll das natürlich ganz anders laufen.

Dynamos Lars Bünning (27, r.) hatte im Hinspiel mit dem Fürther Routinier Branimir Hrgota (33) seine liebe Mühe. © Daniel Karmann/dpa

9.40 Uhr: Hier wird das Spiel Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth heute übertragen

Die Partie wird heute wie meistens nur auf Sky bzw. dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen. Wer dort kein Abo besitzt, kann die Begegnung aber hier in unserem Liveticker verfolgen.

Die Partie wird heute lediglich bei Sky gezeigt. © Robert Michael/dpa

9.20 Uhr: Welche Neuzugänge schaffen es bei Dynamo Dresden heute in die Startelf?

Mit Elias Bethke hat Dynamo Dresden in der Winterpause einen neuen Torhüter fest verpflichtet, ansonsten kamen vier Leihspieler zur SGD. Innenverteidiger Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Außenbahnspieler Jonas Sterner (Hannover 96) sowie die Mittelfeldakteure Robert Wagner (Holstein Kiel) und Jason Ceka (SV Elversberg) wurden ausgeliehen. Bei Keller, Wagner und Ceka ist die Chance sehr hoch, dass sie heute gegen Fürth starten, zwischen Sterner und Konrad Faber dürfte die Entscheidung extrem eng sein. Ein ganz großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Elias Bethke, da er nach langer Verletzung erst diese Woche wieder voll trainieren konnte, ist ein Einsatz von Tim Schreiber mehr als wahrscheinlich.

Dürfte heute in der Startelf stehen: Neuzugang Thomas Keller. © Lutz Hentschel

9 Uhr: Das Rudolf-Harbig-Stadion ist das erste Mal in dieser Saison heimseitig nicht ausverkauft

Das Rudolf-Harbig-Stadion wird heute zum ersten Mal seit der Rückkehr in die 2. Bundesliga heimseitig nicht ausverkauft sein. Aktuell gibt es immer noch zahlreiche reguläre Tickets und auch Zweitmarkt-Verwerter-Karten, also Jahreskarten-Besitzer oder Ticketinhaber, die ihre Karte heute nicht nutzen können. Wer kurz entschlossen doch noch gehen möchte, kann ein Ticket im Online-Shop erwerben, allerdings nur bis 11 Uhr!

Nach dem Winter Game im Eishockey wurde seit Donnerstag der neue Rasen verlegt. Ausverkauft ist das Stadion heute nicht. © Norbert Neumann

8.40 Uhr: Premiere in dieser Saison! Felix Prigan pfeift Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth

Das wichtige Keller-Duell zwischen Dynamo Dresden und Greuther Fürth pfeift heute Felix Prigan (26) aus Deizisau. Der junge Mann war in dieser Saison an noch gar keinem SGD-Spiel beteiligt. In der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga leitete er eine Begegnung, den Auftakt am 9. August 2024 gegen Energie Cottbus. Es war ein wildes Spiel, in dem die SGD schnell mit 0:2 zurücklag, am Ende aber 4:2 siegte. Es war das bislang einzige Spiel, dass Prigan von Dynamo pfiff, die Bilanz unter ihm ist also bestens. Ihm assistieren Asmir Osmanagic und Michael Näther an den Linien, Tim Kohnert ist Vierter Offizieller und Günter Perl sowie Franziska Wildfeuer sitzen für den VAR im Video-Keller.

Felix Prigan (26) aus Deizisau leitet heute das Spiel von Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth. © IMAGO / Team 2

8.20 Uhr: Diese Spieler fallen heute bei Dynamo Dresden aus

Auf jeden Fall verzichten muss Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm heute auf Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler, die ein grippaler Infekt nach dem Trainingslager in der Türkei erwischt hat. Auch Jan-Hendrik Marx wird nach seiner Verletzung wohl noch nicht zur Verfügung stehen. Lennart Grill ist langzeitverletzt. Damit verpasst er das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Das gibt es hingegen für SGD-Neuzugang Robert Wagner, der in der Saison 2023/24 als Leihspieler fürs Kleeblatt auflief. Der Gegner muss ebenfalls auf einige Akteure verzichten. Sascha Bansé, Noah König, Marco John, Ingi Bjarnson und David Abrangao fallen auf jeden Fall aus. Hinter den wichtigen Säulen Julian Green (Adduktoren) und Felix Klaus (Knie) steht ein Fragezeichen, allerdings zeigte sich Trainer Heiko Vogel optimistisch, dass beide auflaufen können.

Nils Fröling fehlt heute auf jeden Fall, er leidet an einem grippalen Infekt. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Riesige Plakataktion und Fanmarsch! Alle fiebern dem Rückrundenauftakt heute bei Dynamo Dresden entgegen

Mit einer riesigen Plakataktion haben die Ultras Dynamo in der Woche schon für Aufsehen gesorgt und alle Anhänger auf die Mission Klassenerhalt eingeschworen. Die Fans plakatierten nicht nur zahlreiche ausgewählte Orte im Dresdner Stadtgebiet, sondern auch in Sachsen und Südbrandenburg. Auf Bannern waren Botschaften wie "Auf zum Fanmarsch" oder "Klassenerhalt. Jetzt erst recht" zu lesen. Um 10.15 Uhr ist heute Treff am Dresdner Hauptbahnhof, von dort wollen die Fans dann über wie Wiener Straße, den Lennéplatz und die Lennéstraße zum Stadion laufen und sich so auf die wichtige Partie einstellen. In dem Zeitraum ist mit Verkehrseinschränkungen in den genannten Bereichen zu rechnen. Mehr Informationen zur Plakataktion lest Ihr im Artikel: "Sie hängen in ganz Dresden! Was hat es mit diesen Bannern auf sich?"

Im gesamten Stadtgebiet und in Teilen Sachsens und Südbrandenburg hingen die Plakate. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann, Privat

Die Dynamo-Fans bei einem Fanmarsch im April 2023. © IMAGO / Ostseephoto

7.40 Uhr: Liveticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen die SpVgg Greuther Fürth

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen die SpVgg Greuther Fürth. Wir berichten für Euch vor, während und nach dem Spiel live und versorgen Euch mit allen relevanten Informationen.