Dynamo gegen Hannover 96 II live: Chancenwucher! SGD lässt den Ausgleich liegen

Dynamo Dresden gegen Hannover 96 II im Liveticker: Kann die SGD die Negativ-Serie der letzten Wochen stoppen?

Von Aliena Rein

Dresden - Kann Dynamo Dresden die Wende schaffen? Nach dem Unentschieden gegen Rot-Weiss Essen und der Niederlage bei Wehen Wiesbaden muss zum Abschluss der Englischen Woche unbedingt ein Sieg her.

Die SGD empfängt zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Zweitvertretung von Hannover 96 im Rudolf-Harbig-Stadion. Spielstand: Dynamo Dresden - Hannover 96 II 0:1 Tore: 0:1 Wallner (17. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.



69. Minute: Dynamo wechselt zum zweiten Mal, für Jakob Lemmer kommt Robin Meißner in die Partie.

68. Minute: Erneut kommt Daferner in bester Position zum Abschluss, doch Walbrecht wirft sich in allerletzter Sekunde in den Schuss und kann so den potenziellen Einschlag verhindern.

67. Minute: Menzel wird von gleich mehreren Gegenspielern in die Mangel genommen, der daraus resultierende Freistoß verpufft.

65. Minute: Sapina will zu Lemmer passen, doch Dominke geht dazwischen. Der Angriff von 96 verläuft sich aber im Sande.

64. Minute: Lemmer lässt den eingewechselten Dominke aussteigen, seine Hereingabe wird aber geblockt.

62. Minute: Die Gäste wechseln erneut, Chakroun muss runter, Dominke kommt rein. Damit hat Stendel seine Wechselmöglichkeiten bereits ausgeschöpft, da zwar fünf Wechsel, diese aber nur auf drei Wechselfenster aufgeteilt erlaubt sind.

59. Minute: Hannover arbeitet sich zügig in die Hälfte der Hausherren vor, Matsuda flankt gefährlich an den zweiten Pfosten. Dort nimmt Kalem den Ball artistisch per Direktabnahme, doch Schreiber hat das Leder sicher.

57. Minute: Beide Teams wechseln jetzt, bei der SGD weicht Casar für Oliver Batista Meier, bei Hannover kommt Stepantsev für Meier, der zuvor behandelt werden musste.

56. Minute: Nächste Möglichkeit für Dynamo! Nach einer schönen Kombination in der Hannoveraner Hälfte rutscht Casar aber an der Hereingabe von Heise vorbei.

54. Minute: Kammerknecht steigt Chakroun in die Hacken, es gibt Freistoß für Hannover. Ballweg belässt es aber bei einer mündlichen Verwarnung für Kammerknecht.

51. Minute: Sterner flankt von rechts auf den am zweiten Pfosten lauernden Daferner, doch STahl streckt sich und pflückt die Kugel aus der Luft.

50. Minute: Jetzt lässt Dynamo Dresden hier richtig hochkarätige Chancen liegen. Nach einer Ecke kratzt Hannover den Ball irgendwie von der Linie, unmittelbar danach scheitert Daferner aus wenigen Metern am Pfosten.

47. Minute: Ein kurz ausgeführter Freistoß von Sterner landet über Kammerknecht bei Menzel, der den Ball erst verstolpert, dann aber doch kontrollieren kann. Weiter geht es aber nicht, der Youngster stand im Abseits.

Die zweite Hälfte zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 II läuft

46. Minute: Weiter geht's! Dieses Mal stößt Hannover an. Die Gäste haben in der Pause einmal gewechselt: Engelbreth kommt für Frauendorf.

Halbzeit: Es geht genau so weiter wie in den letzten Wochen! Dynamo Dresden gerät mit dem ersten Torschuss des Gegners in Rückstand und erweckt größtenteils nicht den Anschein, als könnte man das Spiel noch drehen. Erst kurz vor der Pause drehten die SGD-Kicker ein wenig auf, ließen ihre guten Chancen aber liegen.

Tony Menzel (r.) hat genau wie die gesamte Dresdner Mannschaft noch nicht in die Top-Form der ersten Spiele gefunden. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit gegen Hannover 96 II zurück

Halbzeit: Nach einer Minute Nachspielzeit bittet Christian Ballweg die Mannschaften in die Kabine.

45. Minute: Casar lässt gleich mehrere Gegenspieler aussteigen und spielt Lemmer an, dessen Flanke zentral in den Strafraum segelt. Dort warten aber mehr Hannoveraner Köpfe als Dresdner.

43. Minute: Nach einem Einwurf landet die Kugel bei Casar, der jedoch aus rund 14 Metern über das Tor drischt.

42. Minute: Direkt danach lässt Boeder die nächste gute Gelegenheit für Dynamo liegen. So wird das nichts mit dem Ausgleich.

Lukas Boeder köpft Hannover-Keeper Toni Stahl aus kurzer Distanz an. © Lutz Hentschel

41. Minute: Ganz ganz dicke Chance für Dynamo! Hauptmann legt im Sechzehner klasse für Casar ab, der jedoch freistehend aus kurzer Distanz an Stahl scheitert.

Niklas Hauptmann verpasst das nächste Spiel gesperrt

37. Minute: Kurz vor dem eigenen Strafraum legt Hauptmann einen Gegenspieler, der lange behandelt werden muss. Der Dynamo-Kapitän sieht Gelb und ist damit im nächsten Spiel gegen Ingolstadt gesperrt, weil es seine fünfte in der laufenden Saison ist.

37. Minute: Wieder wird es nach einer Hannoveraner Ecke chaotisch im Sechzehner der Gastgeber.

36. Minute: Erneut geht es über die linke Seite in Richtung Dynamo-Strafraum, dieses Mal nimmt Chakroun jedoch unfaire Mittel zur Hilfe. Es gibt Freistoß für die SGD.

Hannover 96 II drängt auf den nächsten Treffer gegen Dynamo Dresden

34. Minute: Offensiv findet hier gerade nur Hannover 96 II statt. Matsuda prüft Tim Schreiber, der aber zur Stelle ist.

32. Minute: Immer wieder geht es bei Hannover gerade über die linke Seite, Chakroun ist ein Aktivpunkt im Offensivspiel der Gäste. Seine Flanke kann Casar jedoch klären.

31. Minute: Chakroun setzt sich gegen Boeder durch und läuft von Kammerknecht verfolgt auf Schreiber zu. Der Dresdner kann seinen Gegner jedoch fair vom Ball trennen.

30. Minute: Sterner muss sich auf der rechten Seite gegen zwei Gegner durchsetzen und wird dabei unfair gestoppt. Es gibt Freistoß für die SGD.

28. Minute: Casar verliert im Mittelfeld den Ball und hat Glück, dass Boeder hinter ihm klären kann.

26. Minute: Eine Flanke von Heise fängt Stahl einfach weg, dann macht Hannover das Spiel schnell. Schreiber ist aber vor Meier am Ball und drischt das Leder weg.

23. Minute: Mal wieder ein Abschluss für die SGD. Lemmer und Sterner haben recht viel Platz, Lemmer versucht es einfach mal aus rund 25 Metern. Sein Schuss landet aber hinterm Tor.

22. Minute: Heise spielt den langen Pass auf Menzel, der sein Laufduell gewinnt, dann aber doch abgedrängt wird. Sein Versuch, für Daferner querzulegen, landet im Außennetz.

20. Minute: Dynamo spielt aktuell im Ballbesitz viel nach hinten anstatt nach vorn. Das schmeckt den Fans gar nicht, die immer wieder ein kurzes Pfeifkonzert anstimmen.

Hannover 96 II geht in Führung!

17. Minute: Und die Ecke bringt den Gästen die Führung ein! Die SGD liegt wieder durch die erste Chance der Gegner hinten! Uhlmann verlängert auf Wallner, der einfach zwischen Schreiber und Menzel hindurch einschiebt. Es steht 1:0 aus Sicht der Hannoveraner!

Tim Schreiber und Tony Menzel können nur hinterhergucken. © Robert Michael/dpa/Z

16. Minute: Eine Flanke der Gäste fängt Tim Schreiber souverän weg, danach gibt es jedoch Ecke für Hannover II.

14. Minute: Längere Ballbesitzphase der SGD jetzt, doch die Gastgeber kommen nicht nach vorn durch.

13. Minute: Tony Menzel startet durch, steht aber im Abseits.

12. Minute: Sapina schickt Daferner mit einem tollen Steilpass, der Stürmer legt nach innen ab. Dort wartet aber niemand, um abzustauben, stattdessen können die Hannoveraner klären.

10. Minute: Erste gute Chance für die Hausherren! Aljaz Casar kommt rechts im Strafraum frei zum Kopfball, doch 96-Keeper Stahl hat die Kugel sicher.

9. Minute: Dynamo kombiniert sich schön nach vorn, Kammerknecht flankt in den Sechzehner, Arkenberg ist aber vor Heise mit dem Kopf zur Stelle

7. Minute: Eine Flanke von Heise wird geblockt. Die fällige Ecke führt er selbst aus, allerdings nicht präzise genug.

6. Minute: Das war ganz gefährlich! Tim Schreiber spielt einen Pass genau zwischen zwei 96er, die schnell umschalten. Die SGD-Abwehr kann klären, es gibt aber die ersten Pfiffe aus dem K-Block.

4. Minute: Erstmals kommt Dynamo vor das Tor der Gäste, Hauptmanns Flanke von links wird aber zur Ecke geblockt.

3. Minute: Den ruhenden Ball kann Dynamo zur nächsten Ecke klären, auch die bringt den Hannoveranern aber nichts ein.

2. Minute: Die erste Aktion der Partie gehört Hannover! Sterner kann eine Hereingabe gerade noch so zur Ecke klären.

Anpfiff! Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 II läuft

Der Ball rollt, es geht los im Rudolf-Harbig-Stadion! Dresden stößt an, die Schwarz-Gelben spielen von rechts nach links.

13.57 Uhr: Die Teams betreten das Feld

Es kann losgehen! Die Dynamo-Fans singen den 12. Mann, dann betreten die Spieler das Feld.

13.45 Uhr: Das Stadion füllt sich

In 15 Minuten geht es los, die Spannung steigt! Langsam füllen sich die Ränge, auch wenn trotz Tageskasse einige Plätze frei blieben werden. Der K-Block ist jedenfalls bestens gefüllt, die Dynamo-Kicker stellen sich zur Begrüßung vor ihren Fans auf.

13.30 Uhr: Beide Teams wärmen sich auf dem Rasen auf

Noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff! Inzwischen haben beide Mannschaften den Rasen betreten, um sich aufzuwärmen.

13.20 Uhr: Hannover 96 II wechselt vierfach

Auch die Aufstellung von Hannover 96 II steht fest. Trainer Daniel Stendel wechselt im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Arminia Bielefeld auf vier Positionen: Für Weinkauf, Engelbreth, Stepantsev und Marino starten Stahl, Uhlmann, Frauendorf und Meier.