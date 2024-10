Wenn der erste Schuss stets ein Treffer ist: Der Frust bei Dynamo-Keeper Schreiber sitzt tief

Tim Schreiber (22) ist seit Sommer die neue Nummer 1 bei Dynamo. Zuletzt war es frustrierend für ihn, dass der Gegner seine Chancen nutzt. Das soll am Samstag gegen Hannover anders werden. © Lutz Hentschel

Daher sollten die Dynamo-Fans auch die Geduld mit Tim Schreiber haben. Dem 22-Jährigen könnten seine Paraden aus dem Wiesbaden-Spiel helfen, das schneller zu schaffen.

Es ist schon wie verhext. Alles, was gefährlich aufs Tor kam, war in den letzten Spielen drin. Zwei Gegentore in Dortmund, drei gegen Essen und eins in Wiesbaden. Schuld war Schreiber eher selten, aber der Gedanke war stets da: "Halte doch mal so ein Ding."

Schreiber ist genervt davon: "Derzeit sind wir in einer Situation, dass wir die ersten Torschüsse nicht verteidigen können. Solche Muster will man nicht lang in der Saison haben. Für mich ist das frustrierend, wenn man ständig durch den ersten Torschuss in Rückstand gerät", so der Torhüter.

Beim SVWW konnte er sich dann doch noch zweimal auszeichnen: Herausragend seine Parade gegen Moritz Flotho (22, 71.), der frei vorm Tor eigentlich nur noch einschieben musste. Auch in der Nachspielzeit blieb er Sieger gegen den allein auf ihn zu stürmenden Nikolas Agrafiotis (24). Paraden, die Selbstvertrauen geben sollten.