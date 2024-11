Dynamo in Sandhausen live: Aufstellung ist da! Diese Elf schickt Thomas Stamm aufs Feld

Sandhausen - Spitzenspiel in der 3. Liga! Dynamo Dresden als Tabellen-Dritter ist zu Gast beim Tabellen-Zweiten SV Sandhausen .

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Entsprechend geht es für die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm darum, nicht den Anschluss nach ganz oben zu verpassen, sondern sich im besten Fall wieder an der Spitze zu platzieren.

Einen Zähler Vorsprung haben die Sandhäuser auf die SGD, doch in der 3. Liga geht es so eng zu wie nie zuvor: Nur ein Punkt trennt die ersten fünf Plätze voneinander.

Für den angeschlagenen Marco Schikora rückt Alexander Fuchs in die erste Elf, Alexander Mühling ersetzt Stanislav Fehler.

Keine eineinhalb Stunden mehr bis zum Anpfiff, und die Jungs von Dynamo Dresden sind am Stadion angekommen.

Wie im Sommer, nur kälter. Es sind optimale Bedingungen in Sandhausen.

Auch wenn sowohl Dynamo Dresden als auch der SV Sandhausen ganz oben in der Tabelle mitspielen, liefen die vergangenen Wochen und Monate nicht so wie erhofft.

Bei Dynamo wechselten sich zuletzt Freud und Leid recht regelmäßig ab, zwei Spiele in Folge gewinnen konnte die SGD schon seit September nicht mehr. Dafür hagelte es viele Unentschieden, insgesamt fünf an der Zahl nach 15 Partien bisher. Auch bei Sandhausen sieht es nicht besser aus, hier sind es gar sechs Remis in dieser Drittliga-Saison. Insgesamt konnte der SVS gar nur eins der letzten sechs Spiele gewinnen.

Deshalb gilt für beide Teams des Spitzenspiels: Ein Unentschieden kann nicht das Ziel sein, stattdessen soll am besten eine Siegesserie gestartet werden.