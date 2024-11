Dynamo-Torjäger Daferner fordert: "Müssen die Spiele eher auf unsere Seite ziehen"

Dresden - "Ich habe mit Nürnberg in Sandhausen gewonnen." Auch Christoph Daferner (26) will nichts von Dynamos Hardtwald-Fluch hören. Dresdens treffsicherster Stürmer will am Samstag dafür sorgen, dass gar keine weiteren Fragen danach aufkommen. Dafür sollen frühe Tore her, er will nicht wieder bis zum Schluss zittern.