Dynamo gegen Sandhausen live: Deshalb wird der Fußball heute zur Nebensache

Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen im Liveticker: Angesichts der schlimmen Erkrankung von Dennis Diekmeiers Tochter rückt der Fußball in den Hintergrund.

Von Aliena Rein

Dresden - Noch vier Spiele bis zum Ziel! Im vorletzten Heimspiel der Saison will Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen am Samstag (14 Uhr) den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga gehen.

Für Dynamo geht es daher zwar um viel, für Gegner Sandhausen allerdings beinahe um alles: Verlieren die Kurpfälzer gegen die SGD, ist der Abstieg des SVS bereits besiegelt, sollte das Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem VfB Stuttgart II am Sonntag einen Sieger finden. Bei den Voraussetzungen ist es kaum noch vorstellbar, dass die beiden Mannschaften im Hinspiel noch als Top-Teams aufeinander trafen - entsprechend ist die SGD aber gewarnt, dass in der Truppe des Tabellen-18. mehr stecken kann, als sie aktuell zeigt. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

10.20 Uhr: Wird Sandhausen wieder zum Dynamo-Schreck?

Trotz der schwierigen Ausgangslage für den SV Sandhausen sind die Kurpfälzer eigentlich so etwas wie der Angstgegner der SGD. Von 23 Partien gewann Dynamo Dresden nur sechs, zehn gingen verloren - eine derart schlechte Bilanz haben die Sachsen gegen keinen anderen Drittligisten. Vor dem Hinspiel gingen drei Spiele in Serie an den SVS, im November konnte die SGD den Trend dann aber umkehren und gewann mit 4:2 im Hardtwaldstadion. Damals schnürte Christoph Daferner einen Doppelpack, die anderen Dynamo-Treffer steuerten Vinko Sapina und Jonas Oehmichen bei - Wiederholung erwünscht!

10 Uhr: Dennis Diekmeier kämpft gegen den Abstieg, seine Tochter gegen den Krebs

Bei aller sportlicher Relevanz des heutigen Duells rückt der Fußball heute aber auch in den Hintergrund, denn SVS-Interimscoach Dennis Diekmeier bangt um seine Tochter. Die 14-jährige Delani ist an Krebs erkrankt, hatte erst vor wenigen Tagen eine Operation, bei der ihr insgesamt 19 Auffälligkeiten aus der Lunge entfernt wurden. Für Thomas Stamm ist klar, dass der Fußball dadurch weitgehend belanglos wird: "Fußball wird immer eine Nebensache bleiben, bei allen Beteiligten kann mir keiner sagen, dass das im Vordergrund steht, wenn es um solche Dinge geht", sagte der SGD-Coach: "Gesundheit, wenn es um die Familie geht, da gibt es deutlich wichtigere Dinge. Fußball kann Halt geben, Fußball kann Stabilität geben, kann Routine geben und trotzdem wünscht man das keinem."

Die Abstiegsgefahr ist aktuell nicht die größte Sorge in Dennis Diekmeiers Leben. © Imago / Eibner

9.40 Uhr: Das ist für Thomas Stamm der Knackpunkt gegen Sandhausen

Gerade weil es für Sandhausen um alles geht, ist bei der SGD die mentale Stärke für die heutige Partie umso entscheidender. Wie Thomas Stamm verhindern will, dass sein Team über den Tabellen-18. stolpert, lest Ihr hier: "Keine Gründe für Rotation bei Dynamo: Gegen Sandhausen entscheidet vor allem der Kopf".

9.20 Uhr: Wird kuriose Maßnahme von Sandhausen-Präsident Machmeier zum Stolperstein für die SGD?

Sandhausen steht mit dem Rücken zur Wand, das weiß auch Klub-Präsident Jürgen Machmeier. Um die letzten Extra-Prozente aus seinen Kickern herauszukitzeln, lobte er deshalb eine Nicht-Abstiegsprämie aus. 300.000 Euro will er an seine Mannschaft auszahlen, wenn diese es doch noch schafft, die Klasse zu halten - macht rund 10.000 Euro pro Spieler. Ob diese Finanzspritze die SVS-Kicker extra motiviert, heute drei Punkte aus dem Rudolf-Harbig-Stadion zu entführen?

SVS-Präsident Jürgen Machmeier greift zu verzweifelten Maßnahmen, um den Abstieg seines Klubs doch noch zu verhindern. © Uwe Anspach/dpa

9 Uhr: Thomas Stamm stehen fast alle Spieler zur Verfügung

Von der Gelbsperren-Gefahr einmal abgesehen sieht die Personalsituation bei Dynamo Dresden aber gut aus. Lediglich die Langzeitverletzten Paul Lehmann und Andi Hoti fehlen, der Rest ist fit und bereit zu spielen. Anders sieht es beim heutigen Gegner aus: Den beiden Interimstrainern Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier fehlt gleich eine halbe Mannschaft. So fehlen Timo Königsmann, Taylan Duman, Richard Meier und Lucas Wolf verletzt sowie Jeremias Lorch und Emmanuel Iwe gesperrt.

Immerhin: Nach rund einem Monat Verletzungspause stieg Kapitän und Ex-Dynamo Jakob Lewald in dieser Woche wieder ins SVS-Training ein und könnte somit eine Option gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber sein.

Keine Personalsorgen bei Thomas Stamm! © Lutz Hentschel

8.40 Uhr: Bei der SGD droht eine Gelbsperren-Flut

Gegen Sandhausen ist Vorsicht geboten, denn gleich sechs Dynamo-Kicker sind derzeit gelb-vorbelastet. Das Problem: Wer von ihnen heute die nächste Verwarnung kassiert, ist im direkten Duell um die Tabellenspitze gegen Arminia Bielefeld am kommenden Wochenende gesperrt. So stehen Jonas Oehmichen, Tony Menzel, David Kubatta und Philip Heise schon länger bei vier Gelben Karten, in Saarbrücken sah dann Jonas Sterner noch seine vierte und Lars Bünning gar seine neunte. Ob Thomas Stamm den Vorwand nutzt, um seine Startelf heute umzubauen, ließ er sich aber nicht entlocken.

Lars Bünning sah gegen Saarbrücken seine neunte Gelbe Karte der Saison. Sieht er heute noch eine, verpasst er das wichtige Spiel gegen Arminia Bielefeld. © Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Die SGD kann den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gehen

Bei Dynamo Dresden hingegen ist die Ausgangslage eine weitaus komfortablere. Zwar machte Hansa Rostock am Freitagabend mit einem 1:0-Sieg gegen 1860 München die Hoffnungen zunichte, heute schon die Relegation auch rechnerisch klarmachen zu können, doch trotzdem hat die SGD an der Tabellenspitze derzeit fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei und sieben auf Platz vier - und das bei zwölf noch zu vergebenen Zählern. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Punktet die SGD heute nicht vollständig, kann Arminia Bielefeld am Sonntag an den Schwarz-Gelben vorbeiziehen, und das vor dem direkten Duell in der kommenden Woche.

Mit einem weiteren Dreier ist Dynamo Dresden zumindest die Relegation kaum noch zu nehmen. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Schießt Dynamo Dresden den SV Sandhausen in die Regionalliga?

Während Dynamo Dresden mit komfortablem Vorsprung auf Platz drei an der Tabellenspitze thront, sieht es beim heutigen Gegner düster aus: Schon an diesem Spieltag kann der Abstieg des SV Sandhausen besiegelt werden. Bei einer Niederlage von Sandhausen ist der Gang in die vierte Liga nur noch zu verhindern, wenn das direkte Duell zwischen Waldhof Mannheim auf Platz 16 und dem VfB Stuttgart II auf Platz 17 Unentschieden endet - gewinnt eines der beiden Teams, steigt der SVS nach 17 Jahren wieder in die Regionalliga ab. Es wäre der Schlusspunkt einer beispiellosen Talfahrt: Am 14. Spieltag führten die Kurpfälzer die Tabelle noch an, holten in den folgenden 20 Spielen aber gerade einmal sechs (!) Punkte und wurden so komplett durchgereicht.

Gewinnt Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen, wird der Abstieg der Gäste womöglich noch an diesem Spieltag besiegelt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.