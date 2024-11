Dynamo gegen Sandhausen live: Drei Tore in acht Minuten! SGD dreht das Spiel und führt

Dynamo Dresden beim SV Sandhausen im Liveticker: Die SGD dreht das Spiel und führt mit 4:2.

Von Aliena Rein

Sandhausen - Spitzenspiel in der 3. Liga! Dynamo Dresden als Tabellen-Vierter ist zu Gast beim Tabellen-Dritten SV Sandhausen.

Spielstand: SV Sandhausen - Dynamo Dresden 2:4 Tore: 1:0 Baumann (24. Minute), 1:1 Daferner (29. Minute), 2:1 Otto (41. Minute), 2:2 Daferner (53. Minute), 2:3 Sapina (59. Minute), 2:4 Oehmichen (61. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

66. Minute: Ristic will Schadensbegrenzung beim SV Sandhausen betreiben: Iwe und Fehler kommen für Otto und Wolf.

65. Minute: Einen Kopfball nach einer Freistoßflanke hat Tim Schreiber sicher.

Doppelschlag! SGD erhöht auf 4:2

61. Minute: Jetzt ist Dynamo Dresden wie entfesselt! Jonas Oehmichen drückt den Ball zum 4:2 über die Linie! Den Kopfball von Aljaz Casar kann Königsmann noch parieren, doch den Abpraller nimmt Oehmichen per Seitfallzieher. Den Ball befördern die Sandhäuser Verteidiger zwar wieder aus dem Kasten heraus, doch der war eindeutig hinter der Linie.

Dynamo Dresden dreht das Spiel und führt!

59. Minute: Und dann dreht Dynamo Dresden das Spiel! Vinko Sapina steigt nach einem Freistoß von Sascha Risch aus dem linken Halbfeld am höchsten und köpft zur Führung der SGD ein!

57. Minute: Sandhausen nimmt den ersten Wechsel der Partie vor: Für Alexander Mühling kommt Patrick Greil ins Spiel.

56. Minute: Freistoß für die Hausherren aus rund 20 Metern. Doch Halimi drischt den Ball in die Mauer.

Christoph Daferner sorgt erneut für den Ausgleich

53. Minute: Daferner schnürt den Doppelpack! Niklas Hauptmann setzt sich in der SVS-Hälfte stark durch und dann seinen Stürmer in Szene, der von rechts auf Königsmann zugeht und dann ins lange Eck vollendet.

Christoph Daferner (Nr. 33) erzielt seine Saisontore Nummer neun und zehn. © PICTURE POINT / S. Sonntag

50. Minute: Halimi schickt Otto, der den Ball stark aus der Luft pflückt und auf Schreiber zuläuft. Dann haut er die Kugel jedoch gen Himmel. Da war mehr drin für Sandhausen.

49. Minute: Beide Teams sind übrigens unverändert aus der Kabine gekommen.

47. Minute: Es geht direkt mit einer Gelegenheit für die SGD los, doch Oehmichens Volley segelt neben den Kasten.

46. Minute: Weiter geht's! Dieses Mal stößt Dynamo an. Kann die SGD den Rückstand noch in einen Sieg drehen?

Halbzeit: In einem eigentlich ausgeglichenen Spitzenspiel liegt Dynamo Dresden zur Halbzeit hinten, weil der SV Sandhausen die Chancen, die sich ihm boten, eiskalt nutzte. Besonders bitter für die Gäste ist die Rolle, die die Ex-Dynamos dabei spielten: Das 1:0 war eine Kombination von Lewald und Baumann, und auch am 2:0 war Lewald beteiligt.

Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit gegen SV Sandhausen hinten

Halbzeit: Robert Kampka pfeift ab, mit der 2:1-Führung für den SV Sandhausen geht es in die Kabine.

45. Minute +2: Jonas Sterner kommt gegen Lewald zu spät und sieht dafür Gelb.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es für Dynamo obendrauf, um vor der Pause noch den Ausgleich zu erzielen.

44. Minute: SVS-Keeper Königsmann liegt auf dem Boden und hält sich den Knöchel, scheint ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt zu sein. Sein Knöchel wird gekühlt, er kann weitermachen.

David Otto bringt SV Sandhausen wieder in Front

41. Minute: Das darf so nicht passieren! Der SV Sandhausen geht erneut in Führung. Eine Hereingabe von Lewald nimmt Lorch mitten im Sechzehner völlig unbedrängt an und legt für Otto auf, der zum 2:1 einnetzt.

40. Minute: Aufregung bei Dynamo Dresden: Vinko Sapina zupft Baumann ein wenig am Trikot, es gibt Freistoß und eine Gelbe Karte. Thomas Stamm versteht nicht, wieso.

39. Minute: Ecke für Dynamo, diese verpufft aber.

37. Minute: Casar kassiert einen Tritt von Wolf, Kampka belässt es aber bei einer Verwarnung.

34. Minute: Daferner und Stolze rasseln mit den Köpfen zusammen. Beide bleiben kurz liegen, doch es scheint weiterzugehen.

32. Minute: Jetzt ist Feuer im Spiel, Fans und Teams sind wach.

Dynamo Dresden gleicht postwendend aus

28. Minute: Und umgehend gleicht die SGD aus! Top-Torjäger Christoph Daferner drückt den Ball aus kürzester Distanz mit dem Knie über die Linie. Erneut leistet Lewald die Vorarbeit: Beim Versuch, per Fallrückzieher auf der Linie zu klären, bugsiert er die Kugel unbeabsichtigt genau zu Daferner.

Jakob Lewald klärt auf der Linie ... © PICTURE POINT / S. Sonntag

... und ist dann machtlos gegen Christoph Daferner. © PICTURE POINT / S. Sonntag

SV Sandhausen geht gegen Dynamo Dresden in Führung

24. Minute: Und die nutzt der SVS zur Führung! Ausgerechnet Ex-Dynamo Dominic Baumann besorgt per Kopf das 1:0 für die Hausherren! Die Ecke von Stolze landet zunächst beim zweiten Ex-Dynamo Lewald, der per Kopf zum Fünfmeterraum in Richtung Baumann ablegt. Obwohl dieser permanent von Jonas Sterner bewacht wird, drückt er den Ball wuchtig über die Linie.

23. Minute: Sandhausen schaltet um, kann aber keinen schnellen Konter laufen. Stattdessen klärt Dynamo zur Ecke.

21. Minute: Weil Sterner einem Sandhäuser am Trikot zupft, gibt es Freistoß aus aussichtsreicher Position für die Hausherren. Und der wird gefährlich! Mühling kommt im Strafraum-Chaos zum Abschluss, Tim Schreiber muss erstmals richtig eingreifen.

17. Minute: Dicke Chance für Dynamo! Jonas Oehmichen steht bei einer Flanke von Sterner goldrichtig am Fünfer der Gastgeber, doch Stolze grätscht im letzten Moment dazwischen und verhindert das 1:0.

15. Minute: Immer wieder vertändeln beide Teams den Ball im Mittelfeld, es geht hin und her.

Vinko Sapina (l.) und Alexander Mühling beharken sich im Mittelfeld. © PICTURE POINT / S. Sonntag

13. Minute: Eine Ecke von Sandhausen kommt gefährlich vor das Dresdner Tor. Zwei Sandhäuser probieren es mit dem Kopf, Dynamo klärt, doch der Ball bleibt heiß. Nach zwei weiteren Kopfballversuchen pfeift Kampka ab: Oehmichen wurde im Luftduell weggeschubst.

10. Minute: Daferner setzt sich auf der rechten Seite durch und dringt in den Strafraum der Kurpfälzer ein. Dann verzieht er aber komplett und drischt den Ball auf die Tribüne.

9. Minute: Die Hausherren sind erwacht, setzen sich ein wenig fest in der Dresdner Hälfte. Die ersten Schussversuche bekommt die SGD aber problemlos verteidigt.

7. Minute: Jetzt ist mal der SVS am Zug, Risch klärt ins Seitenaus.

4. Minute: Die SGD macht direkt Druck, sucht früh den Weg nach vorn. Doch noch ist kein Durchkommen in der Defensive der Sandhäuser.

2. Minute: Auch wenn Sandhausen anstößt, erkämpft sich Dynamo sofort den Ball. Der Angriff wird zur Ecke geklärt.

Das Spitzenspiel zwischen dem SV Sandhausen und Dynamo Dresden läuft

14.03 Uhr: Der Ball rollt, Dr. Robert Kampka gibt das Spiel frei! Der SV Sandhausen stößt an.

14 Uhr: Die Teams stehen im Mannschaftstunnel bereit. Wegen der TV-Übertragung wird das Spiel heute ein paar Minuten später angepfiffen.

13.57 Uhr: Das sagt Thomas Brendel vor dem Anpfiff

Vor Anpfiff spricht Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel am Magenta-Mikrofon über ... ... die späten Treffer seiner Mannschaft: "Wir sind jetzt viermal mit dem Pokalspiel gegen Darmstadt spät zurückgekommen. Irgendwann ist das auch kein Glück mehr. Ich würde mich freuen, wenn wir es auch mal vorher machen können." ... die Erwartungen an das heutige Spiel: "Wir haben den einen oder anderen Ausfall, trotzdem bin ich überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz kriegen, um im Topspiel gegen Sandhausen auch bestehen zu können." ... den neuen Präsidenten Ronny Rehn: "Ja klar, das ist ein Thema, das einige beschäftigt hat, uns jetzt weniger, aber ich bin froh, dass wir da in der Richtung jetzt eine gewisse Klarheit hören werden."

13.43 Uhr: Dynamo Dresden macht sich von den Fans angetrieben warm

Noch rund 20 Minuten bis zum Anpfiff! Die Dynamos haben sich inzwischen auf dem Rasen warmgemacht und wurden dabei von den rund 1600 mitgereisten Fans gefeiert.

1600 Fans sind aus Dresden mitgereist. © TAG24

Dynamo Dresden macht sich warm. © TAG24

13.15 Uhr: Auch die Aufstellung des SV Sandhausen ist da

Sreto Ristic verändert seine Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Rot-Weiss Essen vor einer Woche auf zwei Positionen. Für den angeschlagenen Marco Schikora rückt Alexander Fuchs in die erste Elf, Alexander Mühling ersetzt Stanislav Fehler.

13.05 Uhr: Diese Elf lässt Thomas Stamm gegen den SV Sandhausen ran

Die Aufstellung von Dynamo Dresden ist da! Auf drei Positionen verändert Thomas Stamm seine Elf im Vergleich zum 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. David Kubatta feiert sein Startelfdebüt und kommt für den gesperrten Lars Bünning, Sascha Risch für Philip Heise und Jonas Oehmichen für Oliver Batista Meier.

So startet Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. © TAG24

Jonas Oehmichen darf von Beginn an ran. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12.40 Uhr: Dynamo Dresden ist am Stadion angekommen

Keine eineinhalb Stunden mehr bis zum Anpfiff, und die Jungs von Dynamo Dresden sind am Stadion angekommen. Dick eingepackt verlassen sie den Bus.

Der Dynamo-Bus fährt vor dem Hardtwaldstadion vor. © TAG24

Dick eingepackt verlassen die SGD-Kicker den Bus. © TAG24

12.20 Uhr: Perfekte Bedingungen in Sandhausen

Wie im Sommer, nur kälter. Es sind optimale Bedingungen in Sandhausen. Blauer Himmel, Sonne, Temperaturen von 5 Grad über Null. Bis zum Anpfiff sollen es noch zwei mehr werden.

Die Sonne strahlt über dem Hardtwaldstadion. © TAG24

11.50 Uhr: Beide Teams wollen wieder siegen

Auch wenn sowohl Dynamo Dresden als auch der SV Sandhausen ganz oben in der Tabelle mitspielen, liefen die vergangenen Wochen und Monate nicht so wie erhofft. Bei Dynamo wechselten sich zuletzt Freud und Leid recht regelmäßig ab, zwei Spiele in Folge gewinnen konnte die SGD schon seit September nicht mehr. Dafür hagelte es viele Unentschieden, insgesamt fünf an der Zahl nach 15 Partien bisher. Auch bei Sandhausen sieht es nicht besser aus, hier sind es gar sechs Remis in dieser Drittliga-Saison. Insgesamt konnte der SVS gar nur eins der letzten sechs Spiele gewinnen. Deshalb gilt für beide Teams des Spitzenspiels: Ein Unentschieden kann nicht das Ziel sein, stattdessen soll am besten eine Siegesserie gestartet werden.

Dynamo Dresden und der SV Sandhausen sind nicht so gut in Form, wie es die Tabellensituation vermuten lässt. © Lutz Hentschel

11.30 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Robert Kampka

Robert Kampka (42) wird das heutige Spiel leiten. Für die SGD nicht unbedingt ein gutes Zeichen: Das letzte Spiel unter Kampka ging am 4. Februar 2024 mit 1:2 in Ingolstadt verloren. Ansonsten hat Dynamo aber eine ausgeglichene Bilanz unter dem Görlitzer: Bei fünf Siegen stehen drei Remis und vier Niederlagen in zwölf Partien mit Kampka als Schiedsrichter zu Buche. Kürzlich sorgte der 42-Jährige allerdings in einem Spiel ohne Dynamo-Beteiligung für Wirbel: In der 2. Runde des DFB-Pokals stand Kampka kurz vor Schluss im Mittelpunkt, als er den Ausgleichstreffer des 1. FC Heidenheims gegen Hertha BSC aberkannte - eine umstrittene Entscheidung.

Robert Kampka (42) ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11 Uhr: Das sagt Thomas Stamm über den heutigen Gegner

Dynamo-Coach Thomas Stamm geht zuversichtlich ins Duell mit dem SV Sandhausen. "Wir haben uns Mannschaften angeschaut, die eine ähnliche Systematik wie wir spielen und die es Sandhausen schwer gemacht haben", erklärte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, auch wenn das natürlich keine Blaupause sei. "Der Fokus muss auf uns liegen, denn wir müssen an unseren Themen arbeiten. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich, wo unsere Chancen liegen und wo der SV Sandhausen seine Stärken hat." Der Schlüssel darin, die Kurpfälzer zu besiegen, liegt für den 41-Jährigen in der Intensität: Man treffe auf eine Mannschaft, "die uns alles abverlangen wird".

Thomas Stamm (41) ist motiviert, es nach dem Unentschieden zu Hause gegen Saarbrücken besser zu machen. © Lutz Hentschel

10.40 Uhr: Hier wird das Spitzenspiel der 3. Liga übertragen

Wer nicht nach Sandhausen gereist ist, kann das Spitzenspiel der SGD dennoch in voller Länge genießen: Die Partie wird live im FreeTV übertragen! Sowohl MDR als auch SWR zeigen Sandhausen gegen Dynamo, um 14 Uhr geht die Übertragung los. Ansonsten ist das Spiel auch wie gewohnt bei MagentaSport zu sehen. Und auch in unserem Liveticker bleibt ihr natürlich wie immer auf dem Laufenden.



Der MDR überträgt das Drittliga-Spiel zwischen dem SV Sandhausen und Dynamo Dresden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

10.20 Uhr: Stadion am Hardtwald nicht ausverkauft

Gegen Dynamo Dresden hofft Sreto Ristic auf die Unterstützung der Fans. Ausverkauft ist das Hardtwaldstadion aber nicht: Bis zum gestrigen Freitag wurden rund 5500 Tickets verkauft, davon rund 1600 Gästetickets.

Das Hardtwaldstadion ist gegen Dynamo Dresden nicht ausverkauft. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10 Uhr: Sreto Ristic lobt Dynamo Dresden in den höchsten Tönen

Sreto Ristic (48) hat großen Respekt vor dem heutigen Gegner seiner Mannschaft. "Dynamo Dresden ist unabhängig von der Tabellensituation das beste Team der Liga. Die Mannschaft ist in vielen Bilanzen weit oben, sie ist personell hervorragend besetzt und spielt intensiven Fußball. Dazu kommt, dass Dresden Ausfälle gut ersetzen kann", lobte der SVS-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Besonders die häufigen Last-Minute-Treffer sind für ihn ein Zeichen von Klasse: "Dass Dresden späte Treffer macht, spricht für die Qualität und Mentalität der Truppe."

SV Sandhausens Trainer Sreto Ristic (48) muss auf mindestens vier Spieler verzichten. © Frank Wenzel/Eibner-Pressefoto/dpa

9.40 Uhr: Auch der SV Sandhausen muss zahlreiche Ausfälle verkraften

Auch der SV Sandhausen hat für das Topspiel einige Ausfälle zu verzeichnen. Mit Richard Meier (Innenbandverletzung im Knie), Nikolai Rehnen (Meniskusverletzung), Luca Zander (muskuläre Probleme) und Jonas Weik (Kreuzbandriss) haben die Kurpfälzer gleich vier Langzeitverletzte. Dazu ist der Einsatz sowohl von Christoph Ehlich (Entzündung im Fuß) als auch Marco Schikora (Muskelverletzung) fraglich, wie Trainer Sreto Ristic (48) am Tag vor dem Spiel berichtete.