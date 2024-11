Dynamo in Sandhausen live: SGD trifft auf gleich drei alte Bekannte

Sandhausen - Spitzenspiel in der 3. Liga! Dynamo Dresden als Tabellen-Dritter ist zu Gast beim Tabellen-Zweiten SV Sandhausen .

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Entsprechend geht es für die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm darum, nicht den Anschluss nach ganz oben zu verpassen, sondern sich im besten Fall wieder an der Spitze zu platzieren.

Einen Zähler Vorsprung haben die Sandhäuser auf die SGD, doch in der 3. Liga geht es so eng zu wie nie zuvor: Nur ein Punkt trennt die ersten fünf Plätze voneinander.

Dazu ist der Einsatz sowohl von Christoph Ehlich (Entzündung im Fuß) als auch Marco Schikora (Muskelverletzung) fraglich, wie Trainer Sreto Ristic (48) am Tag vor dem Spiel berichtete.

Was er zu sagen hat, lest Ihr hier: " Dynamo-Torjäger Daferner fordert: 'Müssen die Spiele eher auf unsere Seite ziehen' ".

Mit von der Partie ist Christoph Daferner (26). Trotz der guten Ausgangslage sieht der Top-Torschütze der SGD vor dem Auswärtsspiel in Sandhausen ein großes Manko bei seinem Team.

Bei einem Sieg hingegen hätten die Schwarz-Gelben zumindest Sandhausen sicher hinter sich gelassen, auch die Arminia müsste sich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses wieder hinter Dynamo einordnen. Es winkt also mindestens der Sprung auf Platz zwei - und sollte Cottbus Punkte liegen lassen, gar die Tabellenspitze.

Verlieren die Dresdner also gegen ihren direkten Tabellennachbarn, droht der Anschluss zur Spitze verloren zu gehen, denn sowohl Energie Cottbus als auch die Saarbrücker spielen gegen Teams aus dem Tabellenkeller - gleich vier Mannschaften wären potenziell mit drei bis vier Punkten enteilt.

Denn mit Energie Cottbus (27 Punkte), Sandhausen (27 Punkte), Dynamo (26 Punkte), dem 1. FC Saarbrücken (26 Punkte) tummeln sich aktuell vier Teams ganz dicht beisammen auf den Plätzen zwei bis fünf, Arminia Bielefeld legte am gestrigen Freitagabend bereits vor und thront nun mit 29 Punkten an der Spitze.

Ausgerechnet im Spitzenspiel trifft Dynamo Dresden auf seinen absoluten Angstgegner in der 3. Liga: Gegen keinen anderen Konkurrenten hat die SGD eine derart schwache Siegquote aufzuweisen.

Von 22 Duellen gewannen die Schwarz-Gelben gerade einmal fünf, zehn gingen bei sieben Remis an die Sandhäuser.

Besonders im Stadion am Hardtwald hat Dynamo zumeist das Nachsehen: Nur einen einzigen Dreier konnten die Dresdner aus der baden-württembergischen Stadt mitnehmen, und das ausgerechnet in der Corona-Saison 2019/20, als noch am selben Tag der Abstieg aus der 2. Bundesliga feststand.