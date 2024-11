Dynamo gegen Osnabrück live: Fragwürdiger Platzverweis! SGD jetzt in Überzahl

Osnabrück - In dieser Woche konnte bei Dynamo Dresden nach den anstrengenden Englischen Wochen endlich einmal durchgeatmet werden, mit frischen Kräften will die SGD beim Tabellenletzten VfL Osnabrück den siebten Saisonsieg einfahren.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

67. Minute: Daferner schnürt den Doppelpack und erhöht auf 3:0 - und es ist ein Tor nach einer Ecke! Sterner bringt den Ball auf den sträflich freigelassenen Bünning, der per Kopf auf Daferner ablegt. Aus rund einem Meter drückt der Torjäger den Ball über die Linie.

63. Minute: Zwarts gibt Bünning in der Luft einen mit, doch auch bei ihm lässt Haslberger die Karte stecken.

58. Minute: Tim Schreiber kann sich auszeichnen, ist zur Stelle, als Osnabrück beinahe verkürzt: Simakala legt zentral im Strafraum auf Müller ab, der von der Fünf-Meter-Linie abschließt und an Schreiber scheitert.

55. Minute: In Überzahl stürmen die SGD-Kicker in Richtung Osnabrücker Tor, doch Daferner bremst ab, um nicht im Abseits zu stehen. Der Angriff verläuft im Sande.

52. Minute: Das hätte das 0:3 sein können! Die SGD arbeitet sich in den Sechzehner der Hausherren vor, Oehmichen hat links ganz viel Platz. Das Anspiel auf den Youngster ist aber nicht ideal, wodurch sein Abschluss zu unplatziert gerät. Kein Problem für Jonsson.

Halbzeit: Und dann ist umgehend Pause! Es wäre nicht überraschend gewesen, wenn es mit einem 0:0 in die Kabinen gegangen wäre, doch mit einem Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Dynamo Dresden die Weichen in Richtung erster Auswärtssieg seit September.

45. Minute: Gellendes Pfeifkonzert an der Bremer Brücke, nachdem Zwarts im Dynamo-Strafraum zu Boden geht. Haslberger pfeift allerdings Offensivfoul.

42. Minute: Tooooor für Dynamo! Die SGD trifft tatsächlich zum ersten Mal seit Ende September zum 1:0! Das ist ganz schwach verteidigt von Osnabrück, die Hausherren lassen auf der linken Seite gleich zwei Dynamos komplett frei. Und so flankt Sterner nach links, wo Christoph Daferner zu seinem siebten Saisontreffer vollendet!

39. Minute: Meißner setzt sich links stark durch, seine Hereingabe wird aber geblockt. Bünning kommt an den Ball, probiert es selbst und setzt den Ball flach rechts neben das Tor.

37. Minute: Im Gegenzug ist Dynamo wieder dran, Sterner versucht es direkt per Ecke. Keeper Jonsson lenkt den Ball ab.

35. Minute: In den letzten Minuten wird Osnabrück immer offensiver. Eine Hereingabe klärt Boeder zur Ecke, nach der wird es gefährlich! Der Ball landet an der Strafraumkante bei Gnasse, der die Kugel per Direktabnahme knapp rechts neben das Tor drischt.