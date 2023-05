Dynamo Dresden: Gespräche mit Geschäftsführer-Kandidaten starten

Dresden - Der 30. April war Deadline-Day! Da war Bewerbungs-Schluss für die Posten als Finanz- und Kommunikations-Geschäftsführer bei Dynamo . Der Aufsichtsrat hat alles gesichtet und beginnt in den kommenden Tagen mit den Bewerbungsgesprächen.

Michael Ziegenbalg (36) freut sich auf die anstehenden Bewerbungsgespräche für die freien Geschäftsführerposten. © Lutz Hentschel

"Uns haben für beide ausgeschriebene Stellen zahlreiche, qualitativ hochwertige Bewerbungen aus ganz Deutschland und dem Dynamoland erreicht. Dabei bringt ein Großteil der Bewerberinnen und Bewerber sowohl aus dem Fußball als auch aus anderen Bereichen der Wirtschaft viele interessante Fähigkeiten mit, die uns weiterhelfen können", erklärte Dynamos stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg (36).



"Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem Verein. Das zeigt auch, dass Dynamo Dresden sichtbar und ein attraktiver Arbeitgeber ist. Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein", so Ziegenbalg, der nun zusammen mit seinen Mitstreitern in die Bewerbungsgespräche einsteigen wird.

Der Posten als Geschäftsführer Kommunikation ist neu geschaffen, es wird die dritte Geschäftsführer-Position bei Dynamo. Das hatte der Aufsichtsrat im März entschieden. Die Ausschreibung des Finanz-Geschäftsführers wurde notwendig, weil Jürgen Wehlend (57) seinen Posten zum 31. Dezember räumen wird. Er war dann drei Jahre bei Dynamo.