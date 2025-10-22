Hält Dynamo-Keeper Grill daheim gegen Paderborn endlich die erste Null fest?

Dynamo Dresden konnte in noch keinem einzigen Saisonspiel die Null halten. Schlägt gegen Paderborn die Stunde von Lennart Grill?

Von Jens Maßlich

Münster - Es wird auch weiterhin nicht sein Lieblingsgegner werden! Auch im vierten Anlauf blieb Lennart Grill (26) gegen Preußen Münster ohne Sieg. Dynamos viertes Remis der Saison hatte aber relativ wenig mit dem Keeper zu tun.

Will am Samstag die Null halten, es wäre zum ersten Mal in dieser Saison: Dynamo-Keeper Lennart Grill (26). © imago/Jan Huebner "Immer noch kein Sieg? Ehrlich nicht?", fragte Grill etwas ungläubig, stellte dann aber fest: "Ich erinnere mich nur an ein Spiel gegen Münster, das war mein zweites Profispiel und das war super. Von daher bin ich eigentlich gern hier. Hätte ich jetzt lieber gewonnen oder zumindest zu null gespielt, das wäre mir lieber gewesen. So überwiegt die Enttäuschung. Aber dann müssen wir halt im Rückspiel gewinnen." Das gibt's erst Mitte März. Ob der 26-Jährige dann noch das Dynamo-Tor hüten wird, ist völlig offen. Jetzt darf er sich aber immerhin beweisen. Die Handverletzung von Tim Schreiber (23) macht's möglich. "Ich glaube, die Trainingsleistungen sonst waren auch ordentlich. Wenn man dann anfängt, irgendwas Besonderes zu machen, dann geht es in die Hose. Von daher habe ich ganz normal so weitergearbeitet", erklärte Grill seine Vorbereitung auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz in Schwarz-Gelb.

Lennart Grill: Müssen "billige" Gegentore abstellen

Lennart Grill musste bei seinem Dynamo-Debüt in Münster zweimal hinter sich greifen. © dpa/Bernd Thissen Und der Kontakt mit Schreiber? "Wir haben uns die Woche über gesehen. Nur weil er verletzt ist, ist er ja trotzdem da. Es war ganz normal", so der Keeper. "Ich bin immer ein Freund davon, wenn du jetzt nicht zu viel Harakiri oder so drum machst, sondern einfach deinen Stiefel spielst, dein Ding machst. Weil ich glaube, dann funktioniert es am besten." Anpassungsschwierigkeiten hatte Grill nicht. Zwei, drei gute Paraden retteten die SGD, ein, zwei kleinere Fehler blieben unbestraft. "Bis auf einzelne Wackler haben wir es ja auch gut wegverteidigt. Wir haben nicht viel zugelassen, aber trotzdem müssen wir abstellen, dass wir dann so billig wieder die beiden Gegentore kriegen", stellte Grill fest. Dynamo Dresden Szenen nicht noch einmal angeschaut: SGD hadert mit Schiri und Roter Karte "Das sind halt Dinge, da ärgerst du dich drüber, weil du kannst es am Ende besser verteidigen. Das müssen wir komplett reinkriegen, dass wir einfach besser aushalten, gerade gegen eine Mannschaft, die uns dann schon mal hinten reindrückt." Gut möglich, dass das auch der SC Paderborn am Samstag tun wird. Für Grill wird es die nächste Bewährungsprobe werden. Vielleicht steht ja dann endlich in Spiel zehn einmal die Null.