Schreiber fehlt Dynamo womöglich länger! So plant Stamm ohne seinen Keeper

Dresden - Am Dienstag musste Tim Schreiber (23) das Training abbrechen, weil er sich an der Hand verletzt hatte. Jetzt steht fest: Dynamo Dresden muss vorerst auf seinen Stammtorwart verzichten. Wann der 23-Jährige wieder zwischen die Pfosten zurückkehren kann, ist noch offen.

Tim Schreiber (23) steht Dynamo Dresden wegen einer Handverletzung aktuell nicht zur Verfügung. © Lutz Hentschel

"Es geht ihm entsprechend den Umständen gut, er kann eigentlich relativ viel machen, aber bei einem Torhüter ist die Hand jetzt nicht so unwichtig", konnte Chefcoach Thomas Stamm auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Preußen Münster zumindest schon über die Verletzung seines Keepers witzeln.

Ähnlich wie bei Daferner, der trotz gebrochener Hand schon nach zwei Wochen wieder in der Startelf stand, dürfte es bei Schreiber nicht laufen: "Wenn es einem Feldspieler passiert wäre, würden wir jetzt vielleicht anders sprechen, bei Tim wird es ein bisschen Zeit brauchen."

Nicht unwahrscheinlich, dass Schreiber der SGD tatsächlich eine ganze Weile fehlen wird. "Ich bin kein Arzt und bekanntlich geben wir da keine Prognose bekannt", schränkte Stamm zwar ein, erklärte dann aber: "Es ist sehr schwer zu sagen, wie es in den nächsten Wochen bei ihm aussehen wird und was er dann machen kann."

Doch selbst wenn der Freitaler längerfristig ausfallen sollte, sieht sein Trainer etwas Positives in der Zwangspause.

"Es ist manchmal auch was Gutes, wenn er dann in einem anderen Bereich vielleicht nochmal zulegen kann, weil er gerade mit der Hand das eine oder andere nicht machen kann", betonte Stamm: "Und dann kann man so eine Phase für sich nutzen, um nochmal andere Schritte für sich zu gehen, sei es athletisch, sei es inhaltlich."