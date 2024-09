Hochrisikospiel gegen Aachen! So bereitet sich die Dresdner Polizei auf die Dynamo-Partie vor

Zudem erließ die Stadt Dresden erneut eine Allgemeinverfügung zur Gewährleistung der Sicherheit. Am Freitag hieß es in einer Pressemitteilung:

Die Beamten legten Wert darauf, die Anhänger beider Klubs bei der Anreise zum Stadion klar voneinander zu trennen. "Gästefans werden gebeten, sich vom Parkplatz in der Rinne per Shuttlebus ins Stadion bringen zu lassen", so Reumund.

In der Nachspielzeit versuchten vermummte Alemannia-Fans zum Gästeblock der Mannheimer zu gelangen. Es kam zu einer Prügelei am Zaun mit den Waldhof-Anhängern. © IMAGO / Steinsiek.ch

Zu diesen Gegenständen zählen unter anderem Sturmhauben, Masken, Helme, Arbeits- und Protektorenhandschuhe, pyrotechnische Erzeugnisse und Metallstangen.

Den Beamten in Dresden ist nicht entgangen, dass es am Mittwoch beim Heimspiel der Alemannia gegen Waldhof Mannheim zu Ausschreitungen kam. Dabei versuchten vermummte Aachen-Fans in der Nachspielzeit, in den Gästeblock zu gelangen. Es kam dann zu einer Schlägerei mit den Waldhof-Fans.

Zudem wurde laut Aachener Zeitung ein 17-jähriger Balljunge, der im Nachwuchs der Alemannia spielt, von einem Böller der eigenen Fans verletzt und musste mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen Rostock hatte die Dresdner Polizei die Lage absolut im Griff, geleitete 159 Rostock-Fans schon Stunden vor dem Spiel in Richtung Gästeblock, als diese gegen 9 Uhr morgens am Rudolf-Harbig-Stadion aufgetaucht waren. Die Anhänger hatten zuvor laut Polizei Mundschutze, Handschuhe und Schlauchschals im Großen Garten weggeworfen.

Rund 700 Polizisten waren an diesem Tag im Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass am Sonntag mindestens die gleiche Anzahl an Kräften das Hochrisikospiel absichern wird.