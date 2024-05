Sie verhandeln schon! Schnappt sich Dynamo diesen DFB-Pokalhelden aus Freital?

Wie die Bild meldet, würden schon die Verhandlungen mit dem 22-Jährigen laufen. Schreiber wurde am Wochenende vom 1. FC Saarbrücken verabschiedet, mit Tränen in den Augen.

Saarbrücken verabschiedete Schreiber kürzlich. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Zuvor spielte er bei Zweitligist Holstein Kiel und Drittligist Hallescher FC, eher er nach Saarbrücken wechselte. Daher steht nur ein Kauf als Option.

Von Dresden würde Leipzig wohl nur 150.000 Euro an Ablöse verlangen - auch das wäre noch viel Geld für einen Drittliga-Keeper, der allerdings großes Potenzial besitzt.

Schreiber selbst hielt sich am Samstag bei seinem Abschied aus Saarbrücken noch bedeckt: "Der nächste Schritt sollte clever ausgewählt werden. Ich brauche jetzt Spielpraxis, werde nicht den zweiten Schritt vorm ersten machen. Vielleicht wird es die 3. Liga", sagte er bei MagentaSport. Und 3. Liga könnte eben auch Dynamo bedeuten.

Der Keeper würde auf alle Fälle bekanntes Terrain betreten. Schreiber wurde in Freital geboren und bei Borea Dresden ausgebildet, 2014 verließ er Dresden in Richtung Leipzig. Der Torhüter machte in dieser Saison vor allem im DFB-Pokal von sich reden. Bei den FCS-Siegen gegen den Karlsruher SC, Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach hielt er hervorragend, patzte dann aber im Halbfinale gegen Kaiserslautern einmal schwer.

Sollte Schreiber tatsächlich kommen, dürfte auch klar sein, dass wohl zwei Hüter aus dem jetzigen Kader keinen neuen Vertrag bekommen würden. Es bleibt spannend.