Weil "Drille" operiert werden muss: Dynamo holt Mesenhöler als Ersatz!

Dresden - Stefan Drljaca (24) wird am Montag in München operiert, wird in den kommenden Monaten ausfallen. Dynamo Dresden hat nun darauf reagiert und Daniel Mesenhöler (28), der bereits seit Donnerstag mit dem Team trainiert, verpflichtet. Er wird am Sonntag im Heimspiel gegen Dortmunds Zweite bereits auf der Bank sitzen, da auch Erik Herrmann (19) weiterhin erkrankt fehlen wird.