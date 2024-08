Dynamo gegen Düsseldorf live: So viel Geld kann die SGD im DFB-Pokal verdienen

In unserem Liveticker erfahrt Ihr alles Wichtige vor dem Spiel, die News rund um die Begegnung und die Stimmen im Anschluss.

Schaffen die Schwarz-Gelben die Sensation, die Mannschaft, die in der Relegation gegen den VfL Bochum schon mit einem Bein in der Bundesliga stand, rauszukegeln?

Am Sonntag greift die SGD nun wieder selbst ins Geschehen ein und empfängt um 18 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga .

Der DFB-Pokal kann für die Vereine ein warmer Geldregen sein. Für die Teilnahme an der ersten Runde erhält Dynamo Dresden 209.453 Euro. Beim Einzug in die zweite Runde würden 418.906 Euro obendrauf kommen.

Das von Dynamo gehört aber nicht dazu. Wer kein Abo bei Sky besitzt, guckt heute also leider sprichwörtlich in die Röhre. Bei Sky und WOW, dem Streaminganbieter des Senders, kann das Spiel geschaut werden. Es kommentiert Dominik Müller.

Wie schon seit vielen Jahren besitzt auch in dieser Saison Sky die Exklusivrechte am DFB-Pokal. Jede Begegnung wird auf dem Bezahlsender gezeigt, ausgewählte Spiele laufen im Free-TV.

Es wird also heute keinesfalls für die Fortuna auflaufen.

Bei Düsseldorf fehlen Vincent Vermeij, King Manu und Sima Suso verletzt. Der Halbfinalist aus der vergangenen DFB-Pokalsaison hatte laut Informationen der Bild an einer Rückkehr von Benito Raman gearbeitet. Doch aktuell scheint der Deal mit dem Verein Samsumspor aus der Türkei eher nicht zu klappen.

Tom Berger und Tom Zimmerschied fehlen weiterhin verletzt. Bei Letzterem bahnt sich zudem ein Wechsel zur SV Elversberg an.

Im Vergleich zum Heimspiel in der vergangenen Woche gegen Energie Cottbus stehen Kyu-Hyun Park und Jan-Hendrik Marx theoretisch wieder zur Verfügung.

Die Partie wird heute geleitet von Sascha Stegemann (39) aus Niederkassel. Ihm assistieren Christof Günsch (38) aus Darmstadt sowie Marcel Pelgrim (47) aus Hamminkeln-Loikum.

Der Vierte Offizielle ist Tom Bauer (27) aus Mainz. Für Diplom-Verwaltungswirt Stegemann ist es das erste Spiel in dieser Saison auf deutschem Boden. Bislang pfiff er nur die Partie von APOEL Nikosia gegen Slovan Bratislava (0:0) am 13. August in der Qualifikation zur Champions League auf Zypern.

Die Bilanz unter Stegemann sieht für Dynamo alles andere als rosig aus. Bei sieben Partien sprang mit dem 2:2-Unentschieden gegen den VfL Bochum am 26. November 2016 noch das beste Ergebnis heraus. Alle anderen von ihm geleiteten Begegnungen gingen verloren. Eine gegen Düsseldorf war alledings nie dabei.