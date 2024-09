Heute wird die 2. Runde ausgelost! Das sind Dynamos Wünsche im DFB-Pokal

Dresden - Großer Wahltag in Sachsen! Knapp vier Millionen Einwohner des Freistaates sind aufgerufen, ihre Zukunft zu bestimmen, da machen auch Profifußballer keine Ausnahme. Doch am Sonntagabend, 18 Uhr wird die meisten bei Dynamo Dresden ein ganz anderer Wahlausgang in den Bann ziehen.