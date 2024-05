Neuer Job offenbar fix: Ex-Dynamo-Coach Markus Anfang steigt in die 2. Liga auf

Dresden - Das DFB-Pokalfinale am Samstag gegen Bayer Leverkusen dürfte er aufmerksam verfolgt haben, denn offenbar ist die Tinte unter dem Vertrag von Markus Anfang (49) als neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern so gut wie trocken.

Das Trainer-Duo realisiert damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga, den sie zwei Jahre lang mit den Sachsen vergeblich zu realisieren versucht hatten.

Sehr wahrscheinlich bringt Anfang seinen Co-Trainer Florian Junge (38, l.) mit in die Pfalz. © Lutz Hentschel

2024 war es genau andersherum, ein teilweise 18-Punkte-Vorsprung wurde mit einer indiskutablen Rückrunde noch verspielt.

Anfang und Junge mussten Mitte April gehen. Unter Interimstrainer Heiko Scholz (58) fehlte den Schwarz-Gelben am Ende ein Punkt, um wenigstens den Relegationsplatz zu erreichen.

Anfang drückte der Mannschaft in Dresden spielerisch einen Stempel auf, vor allem 2023 zeigte das Team attraktiven und erfolgreichen Fußball, doch die fehlende Flexibilität in seinem taktischen System und die fehlenden Freiheiten für die Spieler innerhalb seiner Vorstellungen wurden ihm und der Mannschaft am Ende zum Verhängnis.

Zudem gilt Anfang als einer, der seine guten Leute hegt und pflegt, sich aber damit schwertut, das gesamte Team bei Laune zu halten und somit auch die vermeintlichen Ersatzspieler erfolgreich mit einzubinden.

In Kaiserslautern darf er einen neuen Anlauf nehmen, um ein Team zu entwickeln und voranzubringen und möglichst erfolgreich Fußball spielen zu lassen.