Dynamo-"Vatis" Kutschke und Schäffler: Das hat sich seit unserer Anfangszeit verändert!

Belek (Türkei) - Sie sind die Vatis der Kompanie! Stefan Kutschke ist 35 Jahre jung, Manuel Schäffler zieht am 6. Februar nach. So manche Kicker im Dynamo-Camp könnten ihre Söhne sein. Was hat sich seit damals verändert, als sie jung und neu in einem Team waren? Die beiden Stürmer lassen dabei tief blicken.