Dynamo im Trainingslager: SGD-Kultcoach "Scholle" feiert Camp-Geburtstag!

Dynamo Dresden im Trainingslager: Die SGD-Profis haben den ersten Tag hinter sich. Es war zudem der Geburtstag von Co-Trainer Heiko Scholz.

Von Thomas Nahrendorf

Antalya - Sieben Tage heißt es für Dynamo Dresden jetzt, den vollen Fokus auf die Vorbereitung für die Rückrunde zu legen. Dafür reiste die SGD am gestrigen Montag ins Trainingslager im türkischen Antalya.

Dort sollten für das Team von Trainer Thomas Stamm (41) beste Bedingungen herrschen, um die Grundlagen für die Realisierung des großen Traums vom Aufstieg in die 2. Bundesliga zu legen. Mit dabei ist auch der zweite Neuzugang des Winters, Dominik Kother (24). TAG24 berichtet für Euch aus dem Trainingslager im Liveticker.

7. Januar, 16.32 Uhr: Heiko Scholz feiert Camp-Geburtstag

Als Heiko Scholz am Vormittag den Fitnessraum im Hotel betrat, gab es ein großes Hallo. "Scholle" musste erst einmal viele Hände schütteln und so in etwa 25-mal "Danke" sagen. Dynamos Co-Trainer feiert heute seinen 59. Geburtstag. "42" antworte das Unikum lachend auf die Frage, wie alt er denn geworden sei. Ist ja immer gut, wenn man sich jünger fühlt, als man tatsächlich ist. Scholz stellte sich im Fitnessraum nicht nur hin und leitete seine Jungs an, er stieg selbst aufs Laufband und spulte seine Kilometer ab. Man will ja jung und fit bleiben. Am Nachmittag stand er dann erstmals mit der Mannschaft auf dem Rasen und gab den Takt mit an.

Heiko Scholz erledigte auch an seinem Geburtstag seinen Job wie gewohnt. © Lutz Hentschel

7. Januar, 15.22 Uhr: Der erste Trainingstag ist geschafft

So, das war es mit dem ersten offiziellen Trainingstag im Dynamo-Camp in Lara. Die 95-minütige Einheit war intensiv, aber alle haben sie ohne Verletzungen überstanden. Jetzt wird zusammengepackt und dann geht es zurück ins Hotel. Nach dem Abendbrot haben die Jungs Freizeit.

Sachen packen und zurück ins Hotel: Die Dynamos haben den ersten Trainingstag hinter sich. © Thomas Nahrendorf

7. Januar, 15.15 Uhr: Rot-Weiss Essen trainiert neben Dynamo Dresden

Auf dem Nebenplatz im Footballcenter trainiert übrigens Ligarivale Rot-Weiss Essen mit den Ex-Dynamos Ahmet Arslan und Tobias Kraulich. Die Essener sind auch im selben Hotel. Am Samstag wird nicht nebeneinander trainiert, sondern 2x60 Minuten gespielt.

Bei Trainings-Nachbar Rot-Weiss Essen bereiten sich auch alte Dynamo-Kollegen auf die Rückserie vor. © Thomas Nahrendorf

7. Januar, 13.33 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden dürfen erstmals an den Ball

Endlich! Es geht auf den Rasen. Thomas Stamm bittet seine Spieler zur ersten Einheit mit Ball. Der Rasen ist in einen top Zustand. Da macht es Spaß.

Coach Thomas Stamm (41, l.) bittet seine Spieler erstmals auf den Rasen. © Thomas Nahrendorf

Der Bus hat die Dynamo-Kicker am Trainingsplatz abgesetzt. © Thomas Nahrendorf

Bei herrlichsten Bedingungen dürfen die Dynamo-Profis nun auch an den Ball. © Thomas Nahrendorf

7. Januar, 13.17 Uhr: Dominik Kother kennt Dynamo Dresden schon

In Dresden war Dominik Kother bisher nur mit gegnerischen Mannschaften. Eindruck hat es beim 24-jährigen Neuzugang trotzdem hinterlassen. Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel: "Vom Gegner zum neuen Helden? Dynamo-Zugang Kother kennt Dresden schon".

Dominik Kother sprach über seine bisherigen Berührungspunkte mit Dynamo. © Lutz Hentschel

7. Januar, 12.41 Uhr: Dominik Kother und Lars Bünning stellen sich den Medien

Die erste Medienzeit im Camp ist um. Wir durften mit Neuzugang Dominik Kother und Lars Bünning sprechen. Kother erklärte seine Berührungspunkte mit Dynamo. Bünning sprach über den Konkurrenzkampf in der Abwehr. Beides könnt Ihr in Kürze bei TAG24 lesen. 13.30 Uhr deutscher Zeit geht es dann erstmal im Footballcenter "Never give up" auf den Rasen.

7. Januar, 7.52 Uhr: Die erste Trainingseinheit in Lara läuft

Guten Morgen aus Lara! Die erste Trainingseinheit ist voll im Gange. Sie findet im Kraftraum des Hotels statt. Die Bässe dröhnen, die Jungs schwitzen. 13.30 Uhr deutscher Zeit geht es erstmals auf den Rasen. Dynamo trainiert übrigens im Footballcenter "Never give up", das etwa zehn Minuten vom Hotel entfernt ist.

Sascha Risch bei der ersten Trainingseinheit des Tages. © Thomas Nahrendorf

José Portela (in weiß, Leiter Sportwissenschaft bei Dynamo Dresden) hat Philip Heise, Andi Hoti und Paul Lehmann (v.l.) beim Training genau im Blick. © Thomas Nahrendorf

Dennis Duah (l.) erhält Anweisungen von Athletiktrainer Matthias Grahé (r.). © Thomas Nahrendorf

Dominik Kother nimmt an seiner ersten Einheit mit Dynamo Dresden teil. © Thomas Nahrendorf

20.42 Uhr: Dynamo-Profis in der Türkei angekommen

Pünktlich um 22.10 Uhr Ortszeit in der Türkei sind die Dynamos in Antalya gelandet. Jetzt geht es noch mit dem Bus die 16 Kilometer ins Hotel in den Ortsteil Lara. Zimmer beziehen, auspacken und ins Bett, der Tag war lang. Am Dienstag startet das Camp am Vormittag so richtig. Auch für uns heißt es jetzt: Gute Nacht und bis zum morgigen Dienstag!

16.16 Uhr: Dynamos Zeugwart hat alles vorbereitet, die Spieler sind startklar

Die Dynamos haben eingecheckt, in wenigen Minuten starten auch sie von Berlin aus ins Camp in die Touri-Hochburg Lara. Zeugwart Tom Teichert-Tölg ist bereits seit Sonntag vor Ort. Im Hotel Concorde. Er bereitet alles für die Spieler vor. Die müssen nach ihrer Ankunft nur noch zugreifen.

Der Dynamo-Tross kann kommen! Zeugwart Tom Teichert-Tölg ist schon seit Sonntag da. © SG Dynamo Dresden

Fein säuberlich hat Dynamos Zeugwart unter anderem die Trikots aufgereiht. © SG Dynamo Dresden

13.29 Uhr: Vinko Sapina ist Vater geworden, David Kubatta und Tom Berger fehlen krankheitsbedingt

Im Flieger nach Antalya wird heute Vinko Sapina sitzen. Seine Frau Laura brachte am Sonntag den gemeinsamen Sohn in Dresden auf die Welt. Leider müssen die zwei auf ihren Lieben in den kommenden Tagen verzichten. Nicht mit abheben werden Innenverteidiger David Kubatta und Offensivmann Tom Berger. Beide laborieren seit Wochenbeginn an einem grippalen Infekt mit erhöhter Temperatur. Auf ärztlichen Rat hin wurden sie auf dem Trainingsbetrieb genommen. "Für beide Spieler steht an dieser Stelle die Gesundheit an erster Stelle. Wir wollen sie in dieser Verfassung schonen, keinem Reisestress aussetzen und auch die gesunden Spieler der Mannschaft vor weiteren Infektionen schützen. Wir hoffen, dass beide in der kommenden Woche wieder voll einsatzfähig sind und die verbleibende Vorbereitung absolvieren können", sagte Sportgeschäftsführer Thomas Brendel auf der Homepage des Vereins.

Tom Berger und David Kubatta (v.l.) können nicht in die Türkei reisen. © Lutz Hentschel

Vinko Sapina ist am Sonntag Vater geworden und sitzt am Montag im Flieger nach Antalya. © Lutz Hentschel

12.38 Uhr: Wir sind gut in Antalya gelandet

Gelandet! Da wir nicht mit der Deutschen Bahn unterwegs waren, sind wir überpünktlich in Antalya gelandet. Jacken brauchten wir keine anziehen, hier sind 20 Grad. Jetzt geht es ins Hotel, dort warten wir auf die Mannschaft.

Bester Blick auf den Airport Antalya beim Landeanflug. © Thomas Nahrendorf

11.51 Uhr: Mit Dominik Kother sitzt der zweite Neuzugang des Winters im Flieger von Dynamo Dresden

Wenn Dynamo Dresden heute am späten Nachmittag in Richtung Antalya abhebt, sitzt mit Dominik Kother (24) der zweite Winter-Neuzugang im Flieger. Mehr dazu erfahrt Ihr im Artikel: "Er sitzt im Flieger ins Camp. Dynamo tütet zweiten Winter-Neuzugang ein".



Dominik Kother (24) kommt vom SSV Jahn Regensburg. © Dynamo Dresden

8.15 Uhr: Unser Flieger hebt gleich in Richtung Antalya ab

Guten Morgen vom BER! Es geht los: 8.55 Uhr startet unser Flugzeug in Richtung Antalya. Mit an Bord sind auch einige gut gelaunte Dynamo-Fans, die sich mit auf den Weg in die Türkei machen. Die Mannschaft fliegt auch ab Berlin, aber erst 16.50 Uhr.

Unser Flieger in Richtung Antalya hebt um 8.55 Uhr von Berlin aus ab. © Thomas Nahrendorf

6. Januar, 8.15 Uhr: Heute hebt Dynamo Dresden ins Trainingslager in die Türkei ab

Am heutigen Montag hebt das Team von Dynamo Dresden ins Trainingslager in die Türkei ab. Um 16.50 Uhr starte die "SunExpress"-Maschine vom Flughafen Berlin-Brandenburg in Richtung Antalya. Bis zum Sonntag wird gearbeitet, geschwitzt und getestet, um optimal für die Rückrunde und den Auftakt am 19. Januar daheim gegen Viktoria Köln vorberietet zu sein.

Am heutigen Montag hebt Dynamo Dresden ins Trainingslager in die Türkei ab. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

6. Januar, 8 Uhr: Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveticker zum Trainingslager von Dynamo Dresden in der Türkei