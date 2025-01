Er sitzt mit im Flieger ins Camp! Dynamo tütet zweiten Winter-Neuzugang ein

Dresden - Erst machte er den Abflug aus Regensburg, jetzt wird er am späten Nachmittag mit Dynamo Dresden im "Sunexpress"-Jet in Richtung Antalya sitzen: Dominik Kother (24) ist der zweite Winter-Neuzugang der SGD.

In Regensburg besaß der Aufstiegsheld des vergangenen Sommers einen Vertrag bis Saisonende, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Man habe schon am Ende der vergangenen Transferperiode im Sommer einen Spielertypen wie ihn gesucht, da Tom Zimmerschied (26) den Verein verlassen hatte. Jetzt gilt er auch als Ersatz für Jonas Oehmichen (20), der nach einer Schulterverletzung mehrere Monate ausfällt.

"Wir freuen uns, dass Dominik jetzt bei uns ist. Trotz seines noch jungen Alters verfügt er bereits über eine Vielzahl an Zweit- und Drittligaspielen und konnte vor allem auch in der letzten Spielzeit in Regensburg als einer der Topscorer der Liga sein Potenzial eindrucksvoll nachweisen", erklärt Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48).

Das gab der Verein kurz vor der Abreise ins Trainingslager in die Türkei am Montag offiziell bekannt. Der Flügelflitzer kommt aus der 2. Bundesliga vom SSV Jahn Regensburg.

Kother hatte mit zwei Toren und zwei Vorlagen in der Relegation entscheidenden Anteil am Aufstieg von Jahn Regensburg. © Uwe Anspach/dpa

Kother erlebte mit dem Jahn das, wovon Dynamo zwei Jahre geträumt hatte: Er stieg mit dem Team in die 2. Bundesliga auf. In der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden schoss er in beiden Spielen jeweils ein Tor und legte jeweils einen Treffer auf.

Insgesamt schoss er in der Aufstiegssaison in 43 Pflichtspielen 13 Tore und gab 14 Vorlagen. "Ich blicke mit großer Vorfreude auf die Aufgabe in Dresden und hoffe, mit meinen Qualitäten bestmöglich zum Erfolg der Mannschaft beitragen zu können. Die 3. Liga ist unberechenbar, weshalb wir als Team trotz der guten Ausgangslage noch viele schwere Spiele vor der Brust haben", weiß der Neuzugang ganz genau.

In der 2. Bundesliga konnte sich der gebürtige Bruchsaler beim Jahn nicht wie gewünscht durchsetzen, dabei hatte er schon beim Karlsruher SC, wo er in der Jugend bis zum Profiteam ausgebildet wurde, jede Menge Erfahrung in 43 Spielen gesammelt.

Für Dynamo ist es die wichtige Verstärkung auf der Außenbahn und nach Innenverteidiger Andi Hoti (21) eine richtig starke noch dazu.

Erstmeldung um 11.38 Uhr, aktualisiert um 11.48 Uhr.