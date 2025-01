Ex-Dynamo Ahmet Arslan packt über verkorkste Rückrunde aus: "Jede Woche ein neues Thema"

Antalya - "Ich habe gedacht, da verarscht mich jemand", lacht Ahmet Arslan. Sein neuer Klub Rot-Weiss Essen und sein alter aus Dresden unter einem Dach. "Alle aus der Mannschaft wissen, dass ich Dynamo sehr gern mag", so der 30-Jährige. "Es ist schön, alle zu sehen. Ich freue mich sehr darüber."

Ahmet Arslan (30, l.) im Gespräch mit TAG24-Redakteur Thomas Nahrendorf (51). © Lutz Hentschel

Es dauerte eine paar Minuten, ehe sich "Ahmo" in die Dresdner Medienecke durchgeschlagen hatte. Zunächst nahm er sich die Zeit für Selfies - mit Essen und Dresdner Fans. Er ist da wie dort beliebt und genau das schätzt er. "Ich trage Dynamo immer im Herzen", sagt er.



Für ihn ist es schon ein bisschen verrückt. Im Vorjahr im Camp in Belek spielte er mit Magdeburg gegen Dresden, danach wechselte er nach Elbflorenz. Jetzt spielt er am Samstag mit Essen gegen Dynamo. Doch diesmal kommt er nicht zurück, wie er lachend sagt. Dafür genießt er die Zeit mit seinen Ex-Kollegen.

Wenn es auf den Platz geht, so Arslan, dann gilt nur die eigene Mannschaft, die Arbeit steht im Vordergrund. Doch abseits des Rasens sitzt man dann schon zusammen.

"Wir haben am Abend Karten gespielt, selbst Spieler von beiden Teams, die sich untereinander nicht kennen. Man wärmt alte Geschichten auf. Es fühlt sich so an, als wäre ich mit ihnen im Trainingslager", schmunzelt er.