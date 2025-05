Dynamos Gegner in 2. Liga stehen fest: 630 Kilometer nach Elversberg, kürzester Weg nach Berlin

Dresden - Das Saarland war für die Reisegruppe Dynamo zweimal in der Verlosung, einmal muss Dresden dort hin. In mega-dramatischen Relegationsspielen verlor Elversberg gegen Heidenheim, Saarbrücken blieb gegen Braunschweig hängen. Mit der Eintracht und der SVE steht das Startfeld in der 2. Bundesliga für die Saison 2025/2026 nun fest.